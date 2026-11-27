Anzeige / Werbung

Ab 2027 soll Pentagon-Wolfram nicht aus China kommen. Blue Moon holt die Hauptgenehmigung, Tests sortieren Gestein vorab aus. Hannan und Axo erwarten Goldanalysen.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Blue Moon Metals Inc., Hannan Metals Limited und Axo Metals Corp. · Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG · Die Emittenten unterhalten entgeltliche IR-Verträge mit SRC. SRC beauftragt und vergütet die JS Research GmbH erfolgsunabhängig · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung: SRC über das Portal der Wirtschaft und PresseBox · Geplante Erstveröffentlichung: 27. November 2026, 05:30 Uhr Europa/Berlin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wer Wolfram für bestimmte Aufträge des US-Verteidigungsministeriums beschafft, muss ab 1. Januar 2027 genauer hinsehen. Bei Wolframmetallpulver und Wolfram-Schwermetalllegierungen reichen die Herkunftsvorgaben dann bis zur Gewinnung des Ausgangsmaterials zurück: Ausgeschlossen ist Material, das in China, Russland, Nordkorea oder Iran gefördert oder verarbeitet wurde. Die Vorschrift gilt für definierte Beschaffungen und sieht Ausnahmen vor.1

China dominiert die weltweite Wolframförderung und führte im Februar 2025 Exportkontrollen für ausgewählte Wolframprodukte ein. Für die Industrie ist das heikel, denn die Härte von Wolframcarbid macht es für Bohr-, Fräs- und Schneidwerkzeuge besonders wertvoll. Bei der Marktgröße gehen die Schätzungen auseinander, die Richtung ist dieselbe: Market Data Forecast beziffert den Weltmarkt für 2026 auf 5,56 Milliarden US-Dollar und erwartet für 2034 10,45 Milliarden US-Dollar. The Business Research Company setzt für 2026 bereits 6,66 Milliarden US-Dollar an und rechnet bis 2030 mit 9,62 Milliarden US-Dollar.2-4

Quelle: The Business Research Company; eigene Darstellung mit KI-Unterstützung.

Auch bei Kupfer richtet sich der Blick auf künftiges Angebot. Nach der von Investing News Network ausgewerteten Statistik stieg die Zahl der Kupfertransaktionen von elf im zweiten auf 16 im dritten Quartal 2026, bei 13 davon ging es um noch nicht produzierende Vermögenswerte.

Am Goldmarkt meldete der World Gold Council für dasselbe Quartal Zuflüsse von 211 Tonnen in physisch hinterlegte Gold-ETFs, während die gesamte Goldnachfrage mit 1.369 Tonnen um 1% unter dem Vorjahresquartal lag.5,6

Was heißt das für Anleger? Blue Moon Metals (WKN: A413T9) arbeitet in den USA an Genehmigungen und Aufbereitungsverfahren. Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) prüft in Schweden, wie weit sich bekannte Goldtreffer verfolgen lassen. Axo Metals (WKN: A42784) untersucht in Mexiko sowohl den Untergrund eines früheren Kupfertagebaus als auch das Material, das dessen Betreiber seinerzeit auf Halde legte.7-13

Blue Moon kommt der Wiederinbetriebnahme in Kalifornien näher

Am 19. November meldete Blue Moon Metals (WKN: A413T9), dass das US Bureau of Land Management den Betriebsplan für die unternehmenseigene Mine "Blue Moon' in Kalifornien genehmigt hat. Der Plan of Operations ist nach Unternehmensangaben die Hauptgenehmigung für Bau und Betrieb des früheren Zink-, Gold-, Silber- und Kupferbergwerks in Mariposa County. Ausstehend sind noch übliche Nebengenehmigungen.

Wie weit die Arbeiten gediehen sind, lässt sich unter Tage ablesen: Seit dem Baubeginn am 5. Oktober 2025 wurde die Explorationsrampe rund 1.200 Meter vorgetrieben. Von dort aus laufen Bohrungen, die das Bohrraster verdichten und das Vertrauen in die Ressource erhöhen sollen. Daneben prüft Blue Moon die Aufbereitung bei einem externen Betreiber, die den Produktionsstart beschleunigen könnte vor.7

"Turner' könnte die geplante Anlage in Nevada mitversorgen!

In Oregon hat Blue Moon den Kauf der früher produzierenden Kupfer-Gold-Lagerstätte "Turner' von Gold Coast Mining abgeschlossen. Wie die kalifornische Mine ist "Turner' eine vulkanogene Massivsulfidlagerstätte. Blue Moon will deshalb in Entwicklungsstudien prüfen, ob sich Material aus beiden Lagerstätten gemeinsam in einer neuen Flotationsanlage am Standort "Springer' in Nevada verarbeiten lässt.

Der Verkäufer erhielt 4,7 Millionen US-Dollar in bar einschließlich der bei Unterzeichnung gezahlten 500.000 US-Dollar sowie 4.778.761 Aktien mit einem vereinbarten Referenzwert von rund 27 Millionen US-Dollar. Die Aktien werden ab dem 1. April 2027 über zwölf Monate in vier gleichen Tranchen freigegeben, bei bestimmten Kursentwicklungen auch früher. Weitere 7 Millionen US-Dollar hängen an weiteren drei Meilensteinen: je 2 Millionen für die Genehmigungen zur Untertageexploration beziehungsweise -entwicklung und zum Abbau sowie 3 Millionen sechs Monate nach Beginn der kommerziellen Produktion. Ist bis zum sechsten Jahrestag nicht alles gezahlt, folgen vier Jahresraten zu 500.000 US-Dollar, auf die Meilensteinzahlungen angerechnet werden, und am zehnten Jahrestag der Rest. New Moly LLC hält eine bestehende Förderabgabe von 1,5% des Nettohüttenerlöses.

Zum US-Portfolio gehört auch "Apex' in Utah. Das norwegische Geschäft mit den Beteiligungen an "Nussir' und "Sulitjelma' verkauft Blue Moon für rund 220 Millionen US-Dollar in Aktien an ACG Metals. Die 8.853.632 ACG-Aktien soll Blue Moon sechs bis zwölf Monate nach dem Vollzug an die eigenen Aktionäre weiterreichen. Am 25. November stimmten die ACG-Aktionäre der Ausgabe zu, der Vollzug ist mit der Handelszulassung der Aktien für den 30. November vorgesehen.14-16

"Springer' zeigt, wie viel Gestein sich vor der Mühle abtrennen lässt!

In Nevada setzt Blue Moon Metals (WKN: A413T9) eine Stufe früher an. Das unabhängige Labor Saskatchewan Research Council testete drei aus historischen Halden zusammengestellte Mischproben mit kommerziellen Röntgentransmissionssortierern von TOMRA. Der Sortierer erkennt Dichteunterschiede zwischen einzelnen Gesteinsstücken, sodass Material mit wenig Wolfram schon vor dem Mahlen ausgeschleust werden kann.8

Quelle: Blue Moon Metals Inc., Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung.

Besonders anschaulich ist die mittelgradige Probe: Von der aufgegebenen Masse verblieben nur 37,7% im Sortierprodukt, darin aber 93,3% des enthaltenen Wolframtrioxids (WO3). Der WO3-Gehalt stieg dadurch von 0,20% auf 0,49%. Bei der hochgradigen Probe schied die Sortierung 25,1% der Masse aus und behielt 97,5% des WO3. Bei der niedriggradigen Probe fielen 71,7% der Masse heraus, während ebenfalls 93,3% des WO3 im Produkt blieben, der Gehalt stieg dort von 0,07% auf 0,24%.

Der mögliche Vorteil liegt auf der Hand: Weniger Gestein müsste gemahlen und aufbereitet werden, was nach Erwartung des Unternehmens die Betriebskosten senken kann. Blue Moonplant für 2027 weitere Sortier- und Ingenieurstudien.8

Bei Hannan entscheiden die nächsten Bohrdaten auch über den Projekterwerb!

In Nordschweden hat Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) für "Stavaträsk' bereits zwei Bohrprogramme abgeschlossen. Alle sieben Löcher der ersten Kampagne trafen auf Goldmineralisierung. Bohrung ST2606 lieferte 4,6 Meter mit durchschnittlich 7,2 g/t Gold, darin 1,9 Meter mit 15,7 g/t. Rund 650 Meter weiter nördlich traf ST2605 auf 1,1 Meter mit 15,6 g/t, darin 0,6 Meter mit 27,8 g/t. Gemessen wurde entlang der Bohrlöcher, die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt.

Das zweite Programm folgte den bekannten Zonen in die Tiefe und entlang ihres Verlaufs und prüfte zusätzlich Ziele aus geophysikalischen Messungen. Sechs Bohrungen über insgesamt 1.255 Meter sollen zeigen, welche dieser Ziele Gold führen. Die Laboranalysen erwartete Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) am 4. November binnen acht Wochen. Für die Aktionäre haben sie zusätzliche Bedeutung: Hannan besitzt eine bis Juni 2028 laufende Option auf den Erwerb der schwedischen Projekte, und die Ergebnisse sollen in die Entscheidung über deren Ausübung einfließen.9

Seit dem 9. November werden die Aktien von Hannan in den USA unter HANNF am OTCQB Venture Market gehandelt. Bei der ordentlichen und außerordentlichen Aktionärsversammlung am 24. November fanden sämtliche vorgelegten Beschlussgegenstände die erforderliche Zustimmung.17,18

Axo findet Gold unter der Sohle des früheren Kupfertagebaus

Auf "San Antonio' im mexikanischen Bundesstaat Sonora setzt Axo Metals (WKN: A42784) dort an, wo frühere Betreiber vor allem Kupfer abbauten. Von der Sohle des ehemaligen Tagebaus "Luz del Cobre' an traf Bohrung SOSAP-26-069 über 48,0 Meter auf durchschnittlich 1,18 g/t Gold, darunter 23,0 Meter mit 1,59 g/t. Der Abschnitt umfasst Oxid- und Übergangsmaterial.

Ein zweiter Treffer stammt aus einem anderen Bohrloch und einem anderen Materialtyp: SOSAP-26-083 durchschnitt von 12,0 bis 27,0 Meter, also auf 15,0 Meter, Sulfidmaterial mit durchschnittlich 3,94 g/t Gold. Für die Aufbereitungsplanung ist die Unterscheidung wesentlich, denn die historischen Laugungsergebnisse der Halden lassen sich nicht ohne eigene Versuche auf Sulfidmaterial übertragen.10

Auch die Halden haben eine eigene Betriebsgeschichte. Von Ende 2021 bis Mitte 2023 verarbeiteteder frühere Betreiber laut Axo rund 1,14 Millionen Tonnen Haldenmaterial mit durchschnittlich 0,58 g/t Gold. Das Unternehmen nennt 74% Rückgewinnung durch Haufenlaugung und 13.591 verkaufte Unzen Gold.10

Deshalb hat Axo die verbliebenen Halden mit rund 1.900 Meter "RC'-Bohrungen ("Reverse Circulation') untersucht, die Ergebnisse erwartete das Unternehmen vor Jahresende. Ein praktischer Vorteil des Standorts ist bereits bekannt: Über bestehende Transportwege ist die rund 1,8 Kilometer entfernte Anlage erreichbar, in der gelöstes Gold an Aktivkohle gebunden wird.10

Auch die Finanzierung kommt voran: Wegen starker Nachfrage stockte Axo Metals (WKN: A42784) eine Aktienemission auf rund 55 Millionen kanadische Dollar auf und meldete am 20. November die Einreichung des endgültigen Kurzprospekts. Ausgegeben werden 56.123.000 Aktien zu je 0,98 kanadischen Dollar, hinzu kommt eine mögliche Mehrzuteilung. Die Aktie wird seit dem 21. Oktober unter AXOCF am OTCQB Venture Market gehandelt.19-21

Fazit:

Blue Moon Metals (WKN: A413T9) hat mit dem genehmigten Betriebsplan die Hauptgenehmigung für seine Mine in Kalifornien erhalten. In Nevada zeigen erste Tests, dass sich bis zu 71,7% der Masse vor dem Mahlen abtrennen lassen, während mindestens 93,3% des Wolframtrioxids im Produkt bleiben. Der Verkauf des Norwegen-Geschäfts für rund 220 Millionen US-Dollar in ACG-Aktien schärft den Fokus auf die USA.7,8,15

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) hat in allen sieben Löchern der ersten Kampagne Gold getroffen, in der Spitze 27,8 g/t über 0,6 Meter, und mit 1.255 weiteren Bohrmetern die Fortsetzung getestet. Die bis Ende Dezember erwarteten Analysen können die geologische Einschätzung schärfen und bei der Entscheidung helfen, ob Hannan die schwedischen Projekte erwirbt.9

Axo Metals (WKN: A42784) hat unter dem früheren Tagebau 48,0 Meter mit 1,18 g/t Gold getroffen und verfolgt im selben Gebiet eine zweite Chance: die Halden, nur rund 1,8 Kilometer von der bestehenden Anlage entfernt. Die Emission über rund 55 Millionen kanadische Dollar soll die weitere Arbeit auf "San Antonio' und "La Huerta' finanzieren.10,19

Als Nächstes stehen der Vollzug des Norwegen-Verkaufs am 30. November, die Analysen aus "Stavaträsk' und die RC-Ergebnisse von den Halden bei "Luz del Cobre' an, die Axo vor Jahresende erwartet. Es bleibt also spannend.9,10,16

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. U.S. Department of Defense: DFARS 225.7018 - Restrictions on acquisition of certain magnets, tantalum, and tungsten, Abruf 26. November 2026.

2. U.S. Geological Survey: Mineral Commodity Summaries 2026, Februar 2026.

3. Market Data Forecast: Global Tungsten Market Size, Share & Forecast to 2034, Abruf 26. November 2026.

4. The Business Research Company: Tungsten Global Market Report 2026, Abruf 26. November 2026.

5. Investing News Network: Mining Exploration Faces Funding Headwinds Amid Strong Drilling Activity, 22. November 2026.

6. World Gold Council: Central bank buying and ETF inflows support gold demand in Q3, 3. November 2026.

7. Blue Moon Metals Inc.: Blue Moon Metals Receives Approval of Plan of Operations for the Blue Moon Mine in Mariposa County, California, 19. November 2026.

8. Blue Moon Metals Inc.: Blue Moon Receives Positive Initial Ore Sorting Results from Springer Mine, 23. November 2026.

9. Hannan Metals Limited: Hannan Completes Second Drill Program at Stavaträsk Gold Project, Sweden 1,255 m Drilled to Test IP Chargeability Targets and Extents of Known Mineralization, 4. November 2026.

10. Axo Metals Corp.: Axo Metals Drilling Intercepts 48.0 Metres of 1.18 g/t Au From Surface at Recently Discovered Luz del Cobre Target; Additional Results Include 3.94 g/t Au Over 15.0 Metres, 20. Oktober 2026.

11. Börse Düsseldorf: Aktien - CA09570Q5095 - Blue Moon Metals Inc. Registered Shares NEW o.N. - Börse Düsseldorf, Abruf 26. November 2026.

12. tagesschau.de: HANNAN METALS LTD Kurs aktuell, Abruf 26. November 2026.

13. Börse München: Bekanntmachungen, 15. Mai 2026.

14. Blue Moon Metals Inc.: Blue Moon Completes its Acquisition of the Turner Copper-Gold VMS Deposit, Webfassung vom 20. November 2026.

15. Blue Moon Metals Inc.: Blue Moon Announces Sale of Blue Moon Norway to ACG Metals Limited, 3. November 2026.

16. ACG Metals Limited: Results of Extraordinary General Meeting and Admission of Consideration Shares - ACG Metals Limited, 25. November 2026.

17. Hannan Metals Limited: Hannan Metals Upgrades to OTCQB Venture Market - Trading on the OTCQB Commences November 9, 2026, Under the Symbol "HANNF", 9. November 2026.

18. Hannan Metals Limited: Hannan Announces Results of Annual and Special Meeting of Shareholders, 24. November 2026.

19. Axo Metals Corp.: Axo Metals Corp. Announces Upsize of Previously Announced Bought Deal to $55M, 10. November 2026.

20. Axo Metals Corp.: Axo Metals Announces Filing of Final Short Form Prospectus, 20. November 2026.

21. Axo Metals Corp.: Axo Metals Receives Approval to Trade on the OTCQB Venture Market Under the Symbol AXOCF, 21. Oktober 2026.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1. Wolframmarkt 2025 bis 2030. Eigene, mit KI-Unterstützung erstellte Grafik auf Grundlage der Marktprognose von The Business Research Company (Quelle 4).

Abbildung 2. Erzsortierung bei Springer. Eigene, mit KI-Unterstützung erstellte Datengrafik auf Grundlage der veröffentlichten Einzelversuche von Blue Moon Metals Inc. vom 23. November 2026 (Quelle 8). Die beiden Balken einer Probe beziehen sich auf unterschiedliche Größen.

Intro-Bild: stock.adobe.com;

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 26. November 2026. Der Beitrag vergleicht Unternehmensmeldungen und Transaktionsinformationen mit den dokumentierten Verfahrensständen. Bohrintervalle, Sortierkennzahlen und Emissionsbedingungen wurden den jeweiligen Originalmeldungen entnommen. Die Marktangaben beruhen auf amtlichen Daten, Branchenberichten und einer kommerziellen Umsatzprognose. Die Einordnung ist qualitativ. Eigene Ressourcen- oder Reservenschätzungen, Laboruntersuchungen, Unternehmensbewertungen und Kursmodelle wurden nicht erstellt.

Disclaimer und Pflichtangaben

Verantwortung, Auftrag und Vergütung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor und Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Auftraggeberin ist die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. SRC verbreitet den Beitrag zusätzlich über die PresseBox. Die besprochenen Emittenten unterhalten entgeltliche IR-Verträge mit SRC. Für diesen Beitrag vergütet SRC die JS Research GmbH erfolgsunabhängig. Aus diesen wirtschaftlichen Beziehungen ergibt sich ein Interessenkonflikt.

Interessenkonflikte und Positionen

Der Autor Jörg Schulte hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien von Axo Metals und Blue Moon Metals. Seine Beteiligung liegt bei beiden Gesellschaften jeweils deutlich unter 0,5% des jeweiligen Aktienkapitals. Darüber hinaus hält er keine weiteren Finanzinstrumente mit Bezug zu diesen beiden Emittenten, einschließlich Optionen oder sonstiger Derivate. In Bezug auf Hannan Metals hält Jörg Schulte weder Aktien noch Optionen, sonstige Derivate oder vergleichbare Finanzinstrumente. Die JS Research GmbH hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weder Aktien noch Optionen, sonstige Derivate oder vergleichbare Finanzinstrumente mit Bezug zu Axo Metals, Blue Moon Metals oder Hannan Metals.

Charakter des Beitrags und technische Angaben

Der Beitrag ist eine bezahlte Marketingmitteilung. Er richtet sich an ein allgemeines Publikum und berücksichtigt keine individuellen Anlageziele oder finanziellen Verhältnisse. Die in den Quellen genannten Qualified Persons haben die technischen Angaben der jeweiligen Originalmeldung geprüft. Für diese deutschsprachige Fassung wurde keine unabhängige technische Prüfung durch eine Qualified Person vorgenommen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Anlagerisiken

Explorationsergebnisse allein belegen weder eine Mineralreserve noch die wirtschaftliche Abbaubarkeit. Zeitpläne für Analysen, Übernahmen, Finanzierungen und Inbetriebnahmen beruhen auf den Erwartungen der jeweiligen Unternehmen. Ergebnisse können wesentlich abweichen. Unter anderem können Genehmigungsauflagen, die Zusammensetzung des Fördermaterials, Metallpreise, Finanzierungskosten oder Änderungen der Rechtslage in den USA, Norwegen, Schweden und Mexiko die Projekte verzögern oder verhindern. Die Sortierausbeute in einem Versuch erfasst nur eine Stufe der Aufbereitung.

Aktien von Explorations- und Bergbauunternehmen können erheblich schwanken. Geringe Handelsliquidität, weite Geld-Brief-Spannen, Verwässerung und Wechselkursschwankungen können Verluste verstärken. Ein Totalverlust ist möglich.

Regulatorische Einordnung

Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Die Anzeige beinhaltet keine Billigung des Beitrags oder der Wertpapiere. Soweit die Veröffentlichung unter Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung, die Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 oder § 85 WpHG fällt, sind die jeweils einschlägigen Anforderungen an Darstellung und Offenlegung maßgeblich.

Haftung und Zielgruppe

Für die Haftung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Der Beitrag richtet sich an ein deutschsprachiges Publikum. Er enthält kein öffentliches Angebot zum Erwerb von Wertpapieren in den USA oder Kanada. Für Empfänger in anderen Staaten können örtliche Vertriebsbeschränkungen gelten.

Einsatz KI-gestützter Systeme

Für Quellenrecherche, Zahlenabgleich, Strukturierung, sprachliche Bearbeitung und die Erstellung der Datengrafiken wurden KI-gestützte Systeme eingesetzt. Die redaktionelle Verantwortung für die Veröffentlichung liegt bei der Herausgeberin.

Urheberrecht und Aktualisierung

Die Rechte am redaktionellen Beitrag liegen bei der JS Research GmbH. Rechte Dritter an Marken und Quelldaten bleiben unberührt. Nachdruck und kommerzielle Weiterverbreitung bedürfen außerhalb gesetzlicher Nutzungsbefugnisse der Zustimmung der jeweiligen Rechteinhaber. Eine laufende Aktualisierung ist nicht vorgesehen. Gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA4105841064,CA09570Q5095,CA05465W1068