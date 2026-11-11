Rohstoffe mit Perspektive: Blue Moon fokussiert sich, Axo plant Finanzierung, Hannan wartet auf Analysen!

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Goldinvestoren greifen zu, Kupferprognosen steigen. Blue Moon treibt Springer voran, Axo verbindet Bohrerfolge mit einer Kapitalaufnahme, Hannan hat die nächsten Bohrarbeiten abgeschlossen.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Blue Moon Metals Inc., Axo Metals Corp. und Hannan Metals Ltd. Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung 11. November 2026; 5:28 Uhr Europa/Berlin.

Gold, Kupfer, und Wolfram senden industrielle Impulse!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Rohstoffen lohnt sich der genaue Blick auf die Nachfragequellen. Zentralbanken kauften im dritten Quartal 2026 netto 321 Tonnen Gold. Nach Angaben des World Gold Council stiegen ihre Nettokäufe von Januar bis September auf 675 Tonnen, 6% mehr als im Vorjahreszeitraum. Gold-ETFs verzeichneten im dritten Quartal Zuflüsse von 211 Tonnen, nachdem im Vorquartal noch Abflüsse überwogen hatten.

Die gesamte Goldnachfrage einschließlich außerbörslicher Geschäfte erreichte in den ersten neun Monaten 3.881 Tonnen und lag damit nahezu auf dem Rekordniveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Auch im Oktober hielten die ETF-Zuflüsse an: Weltweit flossen netto 2,7 Milliarden US-Dollar in physisch besicherte Goldfonds. Ihre Bestände erhöhten sich um 19 Tonnen auf 4.275 Tonnen.1,2

Quelle: World Gold Council; Eigene Darstellung

Bei Kupfer stehen Stromnetze, Elektrifizierung und Rechenzentren für langfristigen Bedarf. Kurzfristig bleibt das Bild uneinheitlich: Die Weltbank beschreibt für das erste Halbjahr 2026 eine leicht rückläufige Nachfrage, zugleich belasten Produktionsstörungen das Angebot. Struktureller Bedarf und aktuelle Konjunktur müssen deshalb getrennt betrachtet werden.3

Ihre Oktober-Prognose hob die Weltbank für 2026 von 12.000 auf 13.200 US-Dollar je Tonne Kupfer im Jahresdurchschnitt an. Für 2027 stieg die Erwartung von 11.000 auf 13.000 US-Dollar; für 2028 werden 12.500 US-Dollar angesetzt. Das sind höhere Prognosen als im April.4

Quelle: World Bank Group Commodity Markets Outlook. Oktober, 2026; Eigene Darstellung

Wolfram ergänzt das Bild als Metall für Hartmetallwerkzeuge, Maschinenbau sowie Luftfahrt und Verteidigung. Fortune Business Insights schätzt den weltweiten Markt für 2026 auf 5,78 Milliarden US-Dollar und erwartet bis 2034 9,19 Milliarden US-Dollar Marktvolumen.5

Quelle: Fortune Business Insights; Eigene Darstellung

Für Anleger rückt damit die konkrete Projektarbeit in den Vordergrund. Blue Moon Metals (WKN: A413T9) setzt auf US-Rohstoffprojekte, Axo Metals (WKN: A42784) entwickelt sein Goldprojekt in Mexiko weiter, und Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) verfolgt zusätzliche Goldziele in Schweden. Entscheidend ist, wie sich die nächsten Schritte technisch und finanziell umsetzen lassen.6,7,8,9,10,11

Blue Moon Metals konkretisiert den Neustart von "Springer'!

Blue Moon Metals (WKN: A413T9) hat für das Wolfram-Molybdän-Projekt "Springer' in Nevada den nächsten Umsetzungsschritt vereinbart. Laut Meldung vom 26. Oktober übernimmt RAM Enterprise aus Elko die Modernisierung der Aufbereitungsanlage; Nordmin Engineering unterstützt das RAM-Team. Der Auftrag umfasst Anlagen- und Infrastrukturarbeiten, Elektrik, Instrumentierung sowie Hilfe bei Inbetriebnahme und Hochlauf.9

Die Modernisierung soll im vierten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Wood Group USA begleitet Planung, Beschaffung und Bau als Ingenieur auf Auftraggeberseite. Außerdem wurde ein verbindlicher Vertrag zum Erwerb von Mitarbeiterunterkünften geschlossen.9

Norwegen-Verkauf soll den US-Fokus schärfen!

Am 3. November vereinbarte Blue Moon Metals den Verkauf von Blue Moon Norway AS mit der im Bau befindlichen Kupfermine "Nussir' und dem Explorationsprojekt "NSG' an ACG Metals. Die Grundgegenleistung beträgt 220 Millionen US-Dollar in ACG-Aktien, vorbehaltlich Kaufpreisanpassungen. Etwaige Abschlussanpassungen sollen bar ausgeglichen werden. Der Aktienwert ist somit kein entsprechender Barmittelzufluss.12

Die Aktien sollen zunächst an Blue Moon Metals gehen und anschließend innerhalb von zwölf Monaten nach Vollzug an dessen Aktionäre verteilt werden. Vorgesehen ist eine sechsmonatige Haltefrist. Der Abschluss wird bis 30. November 2026 erwartet, steht aber unter Bedingungen, darunter die Zustimmung der ACG-Aktionäre und erforderliche Genehmigungen. Eine dauerhafte Beteiligung im Blue-Moon-Portfolio ist damit nicht der erklärte Endzustand.12

Die strategische Richtung wird klarer: Blue Moon Metals (WKN: A413T9) will sich auf seine US-Projekte konzentrieren. Dazu gehören neben "Springer' auch "Blue Moon' in Kalifornien, "Apex' in Utah und "Turner'. Die beabsichtigte Übernahme eines weiteren Portfolios aus 33 Wolfram- und Antimonprojekten wurde hingegen einvernehmlich beendet, wie das Unternehmen am 30. Oktober mitteilte. Die gesellschaftsrechtliche Fortführung von British Columbia nach Ontario ist seit 23. Oktober abgeschlossen.12,13

Axo Metals verbindet Exploration mit geplanter Kapitalaufnahme!

Bei Axo Metals (WKN: A42784) kommt zur Exploration eine neue Finanzierung hinzu: Am 9. November kündigte das Unternehmen einen "Bought Deal' über 51.021.000 Stammaktien zu je 0,98 kanadischen Dollar an. Daraus ergeben sich rund 50 Millionen kanadische Dollar Bruttoerlös, bei vollständiger Ausübung der 15-prozentigen Mehrzuteilungsoption wären es rund 57,5 Millionen.14

Die Nettomittel sind für "San Antonio', "La Huerta' und allgemeines Betriebskapital vorgesehen. Der Abschluss ist um den 27. November geplant und genehmigungsabhängig.14

Neue Goldabschnitte bei "Luz del Cobre'!

Auf "San Antonio' in Sonora veröffentlichte Axo Metals am 20. Oktober Ergebnisse aus 33 Bohrlöchern mit rund 3.700 Metern. Das Goldziel "Luz del Cobre' liegt etwa 750 Meter östlich der grubenbegrenzten Ressource "Sapuchi'. SOSAP-26-069 lieferte 48,0 Meter mit 1,18 g/t Gold ab Bohrbeginn, angesetzt am Boden des historischen Tagebaus.10

SOSAP-26-083 traf 15,0 Meter mit 3,94 g/t Gold ab zwölf Meter Bohrlochlänge. Bei "Sapuchi' ergab SOSAP-26-053 zwischen 153,1 und 175,1 Metern weitere 22,0 Meter mit 1,62 g/t Gold. Die beiden letztgenannten Abschnitte werden als Sulfidmaterial ausgewiesen. Die Zahlen sind ausgewählte Bohrabschnitte, keine nachgewiesenen wahren Mächtigkeiten.10

Quelle: Axo Metals Corp. - Bohrplan vom 20. Oktober 2026

Historische Halden bieten weiteres Potenzial!

Eine belastbare historische Vergleichszahl liefert Osisko Development: Der damalige Betreibermeldete bis Ende September 2023 kumulierte Verkäufe von 13.591 Unzen Gold aus der Haldenverarbeitung, die im ersten Quartal 2022 begonnen hatte. Die Verarbeitung des restlichen damaligen Haldenbestands wurde im dritten Quartal 2023 abgeschlossen.15

Axo Metals (WKN: A42784) schloss nach der Oktober-Meldung rund 1.900 Meter RC-Bohrungen in historischen Halden ab und erwartete die Analysen vor Jahresende. Die etwa 1,8 Kilometer entfernte "Carbon-in-Column'-Anlage und vorhandene Wege sind mögliche Infrastrukturvorteile. Ein belastbares Kosten- oder Produktionsmodell für zusätzliches Haldenmaterial liegt damit noch nicht vor.10

Quelle: Axo Metals Corp. - Lageplan vom 20. Oktober 2026

Auch der Zugang zum US-Handel wurde erweitert: Axo Metals ist seit 21. Oktober am OTCQB unter AXOCF handelbar. Das TSXV-Kürzel bleibt AXO. Die DTC-Fähigkeit ermöglicht elektronische Abwicklung in den USA. Das kann den Zugang erleichtern, beweist aber noch keinen tatsächlichen Zuwachs bei Anlegerzahl oder Handelsliquidität.16

Hannan Metals schließt die nächste Bohretappe ab!

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) meldete am 4. November den Abschluss von sechs weiteren Bohrlöchern über insgesamt 1.255 Meter auf "Stavaträsk' in Nordschweden. Die Bohrarbeiten sind abgeschlossen und die Analysen wurden innerhalb von acht Wochen ab dieser Meldungerwartet.11

Das erste Programm hatte in allen sieben Bohrlöchern Gold getroffen. ST2606 ergab 4,6 Meter mit 7,2 g/t Gold, einschließlich 1,9 Meter mit 15,7 g/t. ST2605 lieferte 1,1 Meter mit 15,6 g/t Gold, darin 0,6 Meter mit 27,8 g/t. Die Teilintervalle sind in den längeren Abschnitten enthalten.17,18

Die Folgebohrungen testen Erweiterungen und geophysikalische Ziele, darunter eine Aufladbarkeitsanomalie von rund 1.300 mal 180 Meter. Eine solche "IP'-Anomalie ist ein Suchhinweis und noch keine Goldressource. Die Laborwerte sollen zeigen, ob die Zielbereiche weitere relevante Mineralisierung enthalten.11

Quelle: Hannan Metals Ltd. - Stand 4. November 2026

Für den Erwerb von 100% an "Stavaträsk', "Skellefteå North' und "Ädelfors' bis Juni 2028 sind mindestens 2 Millionen CAD Exploration einschließlich bereits geleisteter Arbeiten und weitere 3,5 Millionen Aktien vorgesehen. Anschließend fällt eine 2-prozentige Netto-Schmelzerlösabgabe an, die für 3 Millionen CAD vollständig rückkaufbar ist.11

Seit 9. November wird Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) am OTCQB unter HANNF gehandelt; HAN bleibt das TSXV-Kürzel. Der Schritt soll den US-Zugang verbessern. Schweden ergänzt dabei die Exploration: "Previsto' in Peru bleibt das Flaggschiff des Unternehmens.19

Fazit:

Blue Moon Metals (WKN: A413T9) konkretisiert mit den Aufträgen für "Springer' seine operative Planung. Der Norwegen-Verkauf schärft den US-Fokus und verschafft den Aktionären die Möglichkeit eine separate ACG-Beteiligung zu erhalten. Vollzug, Ausschüttung und erfolgreiche Anlagenmodernisierung bleiben die entscheidenden Umsetzungsschritte.9,12

Axo Metals (WKN: A42784) verbindet neue Goldabschnitte mit einer größeren geplanten Kapitalaufnahme. Der nächste finanzielle Meilenstein ist deren Abschluss, geologisch stehen die Haldenanalysen an. Kapital und Bohrerfolge sollten nun in belastbare Projektfortschritte übersetzt werden.10,14

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) hat die nächste Bohretappe beendet. Nun entscheiden die Laborwerte mit darüber, wie attraktiv sich die schwedische Erwerbsoption darstellt. Für die schwedischen Projekte bestehen bislang keine Mineralressourcen oder Mineralreserven nach NI 43-101, weshalb das Potenzial bleibt eine Explorationsperspektive bleibt.11

In den nächsten Wochen stehen damit vor allem Blue Moons angestrebter Norwegen-Verkauf und die US-Projekte im Blickpunkt. Bei Hannan Metals bezieht sich die achtwöchige Erwartung auf den 4. November; Axo Metals hatte die Haldenanalysen vor Jahresende in Aussicht gestellt. Es bleibt also bei allen drei Unternehmen spannend.12,10,14,11

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. World Gold Council · Gold Demand Trends Q3 2026 · 03.11.2026

2. World Gold Council: Gold ETF Flows: October 2026 - Europe remains in driver's seat, 5. November 2026

3. World Bank: Commodity Markets Outlook - October 2026, Oktober 2026, Abschnitt Metals and Minerals, S. 42

4. World Bank: Commodity Markets Outlook - October 2026 | Forecasts, Oktober 2026, Kupferzeile

5. Fortune Business Insights: Tungsten Market Size, Share & Industry Analysis, aktualisiert 26. Oktober 2026

6. Börse Stuttgart · Blue Moon · Stammdaten

7. Tradegate BSX · Axo Metals · Stammdaten

8. Börse Stuttgart · Hannan · Stammdaten

9. Blue Moon Metals: Blue Moon Announces the Signing of the Refurbishment Contract for the Springer Mill, Engages with Wood Group and Acquires Accommodations for Springer Site, 26. Oktober 2026

10. Axo Metals: Axo Metals Drilling Intercepts 48.0 Metres of 1.18 g/t Au From Surface at Recently Discovered Luz del Cobre Target; Additional Results Include 3.94 g/t Au Over 15.0 Metres, 20. Oktober 2026, via ACCESS Newswire

11. Hannan Metals: Hannan Completes Second Drill Program at Stavaträsk Gold Project, Sweden 1,255 m Drilled to Test IP Chargeability Targets and Extents of Known Mineralization, 4. November 2026

12. Blue Moon Metals: Blue Moon Announces Sale of Blue Moon Norway to ACG Metals Limited, 3. November 2026

13. Blue Moon Metals: Blue Moon Metals Announces Termination of Ropa Acquisition and Completion of Continuance to Ontario, 30. Oktober 2026

14. Axo Metals: Axo Metals Corp. Announces $50M Bought Deal Financing of Common Shares, 9. November 2026 (Unternehmensmeldung via Yahoo Finance)

15. Osisko Development: Osisko Development Reports Third Quarter 2023 Results, 8. November 2023, via GlobeNewswire

16. Axo Metals: Axo Metals Receives Approval to Trade on the OTCQB Venture Market Under the Symbol AXOCF, 21. Oktober 2026, via Nasdaq

17. Hannan Metals: Hannan Hits High-Grade Gold in Final Two Stavaträsk Holes, 31. August 2026

18. Hannan Metals: Hannan Stavaträsk Maiden Drilling Hits Gold in Every Hole Across 650 m Strike, 13. August 2026

19. Hannan Metals: Hannan Metals Upgrades to OTCQB Venture Market - Trading on the OTCQB Commences November 9, 2026, Under the Symbol HANNF, 9. November 2026

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Logo Blue Moon Metals Inc. Abbildung 2: Logo Axo Metals Corp. Abbildungen 3 und 4: Bohrplan sowie Halden- und Infrastrukturplan von Axo Metals Corp., Meldung vom 20. Oktober 2026. Abbildung 5: Logo Hannan Metals Ltd. Abbildung 6: IP- und Bohrkarte von Hannan Metals Ltd., Meldung vom 4. November 2026. Unternehmensmaterial aus der gelieferten Ausgangsdatei; keine KI-generierten Bilder. Die Karten geben Unternehmensdarstellungen wieder, keine unabhängige Vermessung.

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 10. November 2026. Marktkennzahlen, ausgewählte Bohrdaten, Zeitpläne, Transaktions- und Finanzierungsbedingungen sowie Wertpapierkennungen wurden mit den genannten Veröffentlichungen abgeglichen. Rechenprüfungen betreffen insbesondere Finanzierungsbeträge und historische Haldenangaben. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Versuche oder Kursmodelle erstellt. Die technischen Daten wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Disclaimer und Pflichtangaben

Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist als entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Blue Moon Metals Inc., Axo Metals Corp. und Hannan Metals Ltd. angelegt. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden. Die Werbekennzeichnung schließt anwendbare Pflichten für Anlageempfehlungen nicht aus.

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