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Laut WGC kauften Zentralbanken bis September netto geschätzt 675 Tonnen Gold. Axo erweitert San Antonio mit Bohrungen, Discovery meldet 70.564 Unzen Quartalsproduktion.

Anzeige/Werbung - Im Namen von Axo Metals Corp. und Discovery Mining Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 23.11.2026, 5:31 Uhr Berlin/Zürich ·

Gold und Silber: Prognose 2027 positiv

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Weltbank prognostiziert für 2027 einen Goldpreis-Jahresdurchschnitt von 4.250 US-Dollar je Feinunze, für 2028 von 4.000 US-Dollar. Bei Silber lauten die Werte 62 und 58 US-Dollar. Rückhalt kommt von den Zentralbanken. Laut World Gold Council erreichten ihre geschätzten Nettokäufe bis September 675 Tonnen Gold, sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Axo Metals erweitert San Antonio mit Bohrungen

Axo Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/axo-metals-corp/ - besitzt das Goldprojekt San Antonio im mexikanischen Sonora zu 100 Prozent. Am 20. Oktober meldete das Unternehmen aus Bohrloch SOSAP-26-069 1,18 g/t Gold über 48 Meter ab Oberfläche bei Luz del Cobre.

Die MIA-Umweltgenehmigung liegt vor. Am 10. November erhöhte Axo die angekündigte Finanzierung auf 55 Millionen kanadische Dollar. Die La Huertas Juanes-Konzession behält Axo, die Option auf La Gallina wurde dagegen beendet.

Discovery steigert die Goldproduktion bei Porcupine

Discovery Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ - meldete am 10. November für Porcupine in Ontario 70.564 Unzen Gold im dritten Quartal. Das entspricht laut Unternehmen einer Rekordproduktion und zwölf Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal.

Beim zu 100 Prozent gehaltenen Cordero-Silberprojekt in Mexiko schlossen die am 28. September und 5. Oktober erhaltenen Landnutzungs- und MIA-Genehmigungen das Umweltverfahren auf Bundesebene ab.

Fazit: Goldnachfrage trifft auf Fortschritte bei den Projekten

Die Zentralbankkäufe stützen die Goldnachfrage. Bei Axo stehen die weitere Bohrergebnisse an, bei Discovery liegt ein Fokus auf der Cordero-Weiterentwicklung.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen:

https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-metals-corp/

https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-mining-ltd/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Homepage:

https://www.resource-capital.ch/de/

Videos und Interviews:

https://www.rohstoff-tv.com/

https://www.commodity-tv.com/

https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Rohstoff-Reports:

https://www.rohstoff-reports.com/

Roadshows:

https://www.european-roadshows.com/de/

Quellen: Weltbank, Commodity Markets Outlook, 28.10.2026 · World Gold Council, Zentralbankkäufe, 03.11.2026 · Osisko Development, Abschluss San-Antonio-Verkauf, 27.01.2026 · Axo, MIA und Bodennutzung, 27.07.2026 · Axo, Bohrergebnisse und La Huerta, 20.10.2026 · Axo, Finanzierung erhöht, 10.11.2026 · Discovery, Cordero-Genehmigungen, 05.10.2026 · Discovery, Q3-Ergebnisse, 10.11.2026; Titelbild: KI-generierte Symbolillustration.

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Emittenten: Axo Metals Corp. (TSXV: AXO, OTCQB: AXOCF, WKN: A42784, ISIN: CA05465W1068) und Discovery Mining Ltd. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF, WKN: A42FT5, ISIN: CA25466C1077). Der Beitrag wird im Namen beider Emittenten verbreitet. SRC wird aus den entgeltlichen IR-Beraterverträgen vergütet. Diese Beziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung.

Die Autorin und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 19.11.2026, 13:01 Uhr MEZ. Öffentliche Originalmeldungen, amtliche Mitteilungen und Marktstudien wurden abgeglichen. Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Die Weltbank-Prognosen stammen aus dem Commodity Markets Outlook vom Oktober 2026 mit Datenstichtag 14. Oktober 2026. Sie bezeichnen erwartete nominale Jahresdurchschnitte in US-Dollar. Die geschätzten Zentralbankkäufe des World Gold Council beziehen sich auf Januar bis September 2026. Es erfolgten keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung.

Qualified Persons der Originalmeldungen: Axo - Charles Spath, P.Geo., nicht unabhängig, prüfte die wissenschaftlichen und technischen Angaben der Bohrmeldung vom 20. Oktober 2026. Die MIA-Meldung vom 27. Juli nennt in der eingesehenen Fassung keine Qualified Person. Discovery - Johannes (Gertjan) Bekkers, P.Eng., Vice President Technical Services, und Eric Kallio, P.Geo., Executive Vice President Exploration and Growth, prüften die wissenschaftlichen und technischen Angaben der Ergebnismeldung vom 10. November 2026. Beide sind für Discovery tätig. Die Prüfung der QPs bezieht sich auf ihre jeweiligen Originalmeldungen.

Bohrabschnitte sind Bohrlochlängen. Die wahre Mächtigkeit ist in der verwendeten Axo-Meldung nicht bestätigt. Die Bodennutzungsfreigabe für Sapuchi, Golfo de Oro und California war nach der Axo-Meldung vom 27. Juli 2026 zusätzlich erforderlich und noch ausstehend. Eine spätere Erteilung wurde in den abgeglichenen Quellen bis zum Redaktionsstichtag nicht bestätigt. Axos Novemberfinanzierung ist angekündigt und vorbehältlich Abschluss und Genehmigungen. Cordero verfügt über die genannten Umweltgenehmigungen auf Bundesebene. Die Aktualisierung der Studie und eine erfolgreiche Finanzierung und Umsetzung bleiben für den Projektfortschritt maßgeblich.

Discoverys nachhaltige Gesamtkosten (AISC) sind eine unternehmensspezifische Kennzahl außerhalb der IFRS. Sie umfassen unter anderem operative Kosten, Erhaltungsinvestitionen und bestimmte Unternehmens- und Explorationskosten. Wachstumsinvestitionen, Zinsen, Steuern und aktienbasierte Vergütung sind nach Unternehmensdefinition ausgenommen. Metallpreise, Wechselkurse, Fördermengen, Metallurgie, Kosten, Genehmigungen, Finanzierungsbedarf und Kapitalverwässerung können Ergebnisse erheblich verändern. Ein Totalverlust ist möglich.

Hinweise und Haftung

Bezahlte Marketingmitteilung ohne unabhängige Finanzanalyse. Der Beitrag enthält weder individuelle Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Handel oder ein Wertpapierangebot. Persönliche Anlageverhältnisse werden nicht geprüft. Die Haftung ist im gesetzlich zulässigen Umfang begrenzt. Zwingende Haftung und gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich. Die eigene gesetzliche Verantwortung bleibt unberührt.

Beabsichtigte Zielmärkte sind Deutschland, Österreich und die Schweiz. Eine tatsächliche Beschränkung der Verbreitung auf diese Länder wird nicht behauptet. KI wurde für Recherche, Bearbeitung und das Titelbild eingesetzt. Das Bild ist eine Symbolillustration eines fiktiven Prüfraums. Die menschliche Schlussprüfung und redaktionelle Verantwortung für die Veröffentlichung liegen bei SRC. © 2026 SRC swiss resource capital AG. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.

Enthaltene Werte: CA05465W1068,CA25466C1077