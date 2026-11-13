Gold und Kupfer im Fokus: Discovery steigert Goldproduktion und Mogotes erweitert die Exploration!

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Goldnachfrage und Kupferbedarf rücken Minenprojekte in den Fokus. Discovery mit Rekordquartal und Mogotes mit mehr Bohrungen, die die Portfolio-Perspektiven stärken.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Discovery Mining Ltd. und Mogotes Metals Inc. Auftraggeberin: SRC swiss resource capital AG, die entgeltliche IR-Verträge mit den Emittenten unterhält und JS Research beauftragt und vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung: SRC · Geplante Erstveröffentlichung: 13. November 2026, 11:28 Uhr Europe/Berlin ·

+++ Goldnachfrage und Kupferbedarf +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein starker US-Dollar und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen belasten den Goldpreis. Am Morgen des 12. November notierte das Edelmetall laut Reuters bei rund 3.978 US-Dollar je Unze. Für Minenunternehmen bleibt deshalb entscheidend, wie viel von ihren Erlösen nach Kosten und Investitionen übrigbleibt.1

Gleichzeitig bleibt die Nachfrage großer Goldkäufer beachtlich: Der World Gold Council schätzt die Nettokäufe der Zentralbanken im dritten Quartal auf 321,2 Tonnen. Das liegt über dem durchschnittlichen Quartalswert von 227 Tonnen der vergangenen fünf Jahre. Die chinesische Zentralbank erhöhte ihre gemeldeten Goldreserven im Oktober um umgerechnet rund 25,8 Tonnen.2,3

Quelle: Discoveryalert.com / Eigene Darstellung; mit KI Unterstützung erstellt

Die weltweiten Gold-ETF-Bestände erreichten Ende Oktober 4.275 Tonnen, nach einem monatlichen Zuwachs von rund 19 Tonnen. Auch bei den Preisprognosen gibt es Zuversicht: UBS erwartet für September 2027 einen Goldpreis von 5.400 US-Dollar je Unze.4,5

Beim Kupfer richtet sich der Blick stärker auf das künftige Angebot. BloombergNEF erwartet in seinem Ausblick vom 20. Oktober eine mögliche Versorgungslücke ab 2028 und beziffert den langfristigen zusätzlichen Investitionsbedarf für neue Kupferminen auf rund 332 Milliarden US-Dollar. Die Projektion hängt unter anderem davon ab, welche Minen tatsächlich gebaut werden.6

Vor diesem Hintergrund verfolgen Discovery Mining (WKN: A42FT5) und Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) zwei unterschiedliche Ansätze: Discovery, der Produzent will laufende Erlöse in weiteres Wachstum umsetzen, der Explorer, Mogotes, arbeitet daran, die geologische Grundlage seiner Projekte zu verbreitern. Fortschritte müssen dabei jeweils am Entwicklungsstand gemessen werden.7,8,9,10

Discovery Mining steigert Produktion und Cashflow

Discovery Mining (WKN: A42FT5) meldete für das dritte Quartal 70.564 produzierte Unzen Gold, rund 12% mehr als im Vorjahresquartal. Der ebenfalls rekordhohe Absatz von 71.200 Unzen umfasst 3.038 Unzen, die im Rahmen der Royalty-Vereinbarung mit Franco-Nevada als Sachleistung geliefert wurden.

Der Konzernumsatz erreichte 371,4 Millionen US-Dollar. Davon entfielen 72,3 Millionen US-Dollar auf die im Juni übernommenen Aktivitäten von "Kidd'. Das EBITDA stieg um rund 49% gegenüber dem Vorjahr auf 181,4 Millionen US-Dollar, der Nettogewinn betrug 58,4 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,07 US-Dollar je Aktie.

Besonders sichtbar wird der finanzielle Fortschritt beim operativen Cashflow von 203,3 Millionen US-Dollar: Er lag rund 49,8 Millionen über dem Vorjahreswert. Darin enthalten ist ein positiver Effekt aus Veränderungen des Working Capital von 56,5 Millionen US-Dollar. Der freie Cashflow lag mit 86,9 Millionen US-Dollar nahezu auf Vorjahresniveau.

Die Zahlungsmittel lagen zum 30. September 450,7 Millionen US-Dollar. Zugleich stiegen die "All-in Sustaining Costs', kurz "AISC', von 1.734 auf 2.293 US-Dollar je verkaufter Unze Gold. Diese Kostenkennzahl schließt aktienbasierte Vergütung aus.9

Quelle: Discovery Silver

Discovery hält an der Produktionsprognose von 260.000 bis 300.000 Unzen für 2026 fest. Die Ausgabenplanung wurde allerdings angepasst: Für "Cordero' sind nun 20 bis 30 statt 90 bis 100 Millionen US-Dollar vorgesehen, die allgemeinen Verwaltungskosten werden mit 40 bis 50 statt 35 bis 40 Millionen US-Dollar angesetzt, ohne Sonderaufwendungen von 7,3 Millionen US-Dollar für die Übernahme von "Kidd' und Managementwechsel. Die geringere Planung für "Cordero' erklärt sich wesentlich durch eine deutlich niedriger als erwartet ausgefallene Landnutzungsgebühr.9

"Porcupine' verbindet Produktion mit Explorationspotenzial

Bei "Pamour' beschreibt Discovery goldführende Strukturen über rund vier Kilometer. Bei "Dome'wurde die Mineralisierung nach Süden um 600 Meter erweitert, weitere Bereiche wurden im Norden identifiziert. Das Unternehmen sieht Potenzial für ein größeres Tagebauprojekt11,12

Durch den Erwerb weiterer Mineralgrundstücke von McEwen im Oktober hält Discovery nun 100% am Projekt "Paymaster'. Zusammen mit den Explorationsfortschritten verbreitert das die Entwicklungsmöglichkeiten im Gebiet von "Porcupine'. Welcher zusätzliche Produktionsbeitrag daraus entsteht, müssen technische Arbeiten und weitere Planung zeigen.9

"Cordero' erreicht wichtige Umweltgenehmigungen

Für das Silberprojekt "Cordero' erhielt Discovery (WKN: A42FT5) am 28. September dieGenehmigung zur Landnutzungsänderung. Am 5. Oktober folgte die Umweltgenehmigung "MIA'. Nach Unternehmensangaben ist damit das bundesweite Umweltgenehmigungsverfahren abgeschlossen. Daraus folgt noch keine vollständige Bau- oder Produktionsfreigabe.9

Die Machbarkeitsstudie von 2024 modelliert durchschnittlich 37 Millionen Unzen Silberäquivalent jährlich in den ersten zwölf Jahren und eine gesamte Minenlaufzeit von 19 Jahren. Die Berechnung umfasst mehrere Metalle und beruht unter anderem auf 22 US-Dollar je Unze Silber und 1.600 US-Dollar je Unze Gold. Discovery aktualisiert gerade die Investitions- und Betriebskostenschätzungen, die Veröffentlichung wird in den kommenden Monaten erwartet.13,9

Mogotes Metals setzt auf mehr Bohrungen bei "Filo Sur'

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) entwickelt sein Explorationsportfolio in Argentinien und Chile, Kasachstan sowie den USA weiter. Bei "Filo Sur' stehen für die Saison 2026/2027 bis zu 20.000 Bohrmeter auf dem Programm. Gegenüber den 6.208 Meter der vorangegangenen Saison wäre das mehr als eine Verdreifachung. Der für November angestrebte Neustart hängt von Wetter und Standortzugang ab.10

Die Entdeckungen "Albor' und "Cruz del Sur' bilden wesentliche Schwerpunkte. Bereits am 9. Juli meldete Mogotes aus "Albor' 180 Meter mit 0,98% Kupferäquivalent, einschließlich 58 Meter mit 1,77%, aus Bohrung FS_DDH_016. Die breiten Abschnitte geben der nächsten Explorationsrunde konkrete Ansatzpunkte.14

Bei "Cruz del Sur' lieferte Bohrung FS_DDH_006 zwei getrennte Intervalle: 308 Meter mit 0,46% und 334 Meter mit 0,45% Kupferäquivalent. Sie reichen von 108 bis 416 Metern und von 456 bis 790 Metern Bohrtiefe. Die dazwischenliegenden 40 Meter gehören nicht zu diesen beiden Ergebnisintervallen.15

Cruz del Sur: zwei getrennte Bohrintervalle in FS_DDH_006. Eigene Darstellung; Daten: Mogotes Metals Inc., Saisonbericht vom 4. September 2026. Mit KI Unterstützung erstellt.

Die genannten Längen sind Bohrintervalle, deren wahre Mächtigkeiten noch nicht bestimmt sind. Kupferäquivalent fasst die Beiträge mehrerer Metalle anhand angenommener Preise und Ausbringungsraten zusammen.14,15

Weitere Ansatzpunkte liegen unter anderem bei "Cuenca', wo das Zielgebiet auf 1,3 × 0,5 Kilometer erweitert wurde. Auch die etwa zehn Kilometer lange "Macho-Muerto'-Verwerfungszonesoll weiter untersucht werden.15,10

Rio Tinto beteiligt sich und bringt Fachwissen ein

Rio Tinto investierte im August 15 Millionen US-Dollar in Mogotes und hielt nach Abschluss zunächst rund 5%. Hinzu kommt eine strategische und technische Allianz für "Filo Sur'. Vereinbart wurden eine 15-monatige Exklusivität und eine an Vertragsbedingungen gebundene Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu 9,99%. Die Beteiligung verbindet Finanzierung mit Zugang zu geowissenschaftlichem Fachwissen.16

Optionsprojekte erweitern das Explorationsportfolio

Bei "Beskauga' in Kasachstan verfügt Mogotes über eine Option zum Erwerb von 100%. Für "Copper Cliff' in Montana sieht die Vereinbarung mit Rio Tinto-Tochter Kennecott zunächst den Erwerb von 51% gegen 16 Millionen US-Dollar an Ausgaben innerhalb von drei Jahren vor. Weitere 40 Millionen US-Dollar an Ausgaben bis zum Ende des sechsten Jahres können die Beteiligung auf 60% erhöhen, Kennecott besitzt aber Rückbeteiligungsrechte.17,18

Für "Copper Cliff' plant Mogotes 8.000 bis 9.000 Bohrmeter unter Genehmigungsvorbehalt. Bei "Beskauga' sind bis zu 50.000 Meter vorgesehen, erste Analyseergebnisse werden für das vierte Quartal 2026 erwartet. Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung, kurz "PEA', wird innerhalb von zwölf Monaten ab der Ankündigung vom 22. September 2026 angestrebt.10

Royalty-Rückkauf könnte "Filo Sur' entlasten

Am 26. Oktober meldete Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) eine Vereinbarung über einverbindliches Angebot zum Erwerb einer 1,5%-"NSR'-Royalty auf "Filo Sur' von GRG Resources. Die Gegenleistung soll je zur Hälfte bar und in neuen Aktien erbracht werden. Angestrebt wird der Abschluss bis 29. Dezember 2026, ein endgültiger Vertrag und erforderliche Genehmigungen stehen noch aus.19

Fazit:

Discovery Mining (WKN: A42FT5) verbindet eine höhere Goldproduktion mit kräftigem operativem Mittelzufluss. Das schafft Handlungsspielraum für die Weiterentwicklung von "Porcupine' und "Cordero'.9

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) hat mit den Bohrergebnissen bei "Filo Sur' und dem Einstieg von Rio Tinto konkrete Fortschritte vorzuweisen. Die nächste Wertsteigerung sollte durch zusätzliche Exploration und technische Bewertung untermauert werden. Der geplante Royalty-Rückkauf könnte eine spätere Entwicklung unterstützen, sofern die Transaktion abgeschlossen und das Projekt erfolgreich weiterentwickelt wird.14,15,16,19

Auf der Beobachtungsliste stehen damit Discoverys aktualisierte Kostenschätzungen für "Cordero', der geplante Ausbau der Bohrarbeiten von Mogotes und die angestrebten Ergebnisse aus "Beskauga'. Hinzu kommt der mögliche Abschluss des Royalty-Rückkaufs bis Ende Dezember.9,10,19 Es bleibt also spannend.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Reuters: Gold falls to over one-week low on firm dollar, Fed rate hike bets, 12. November 2026.

2. World Gold Council: Gold Demand Trends Q3 2026: Central banks, 3. November 2026.

3. State Administration of Foreign Exchange: Official Reserve Assets, Datenstand Oktober 2026; abgerufen am 12. November 2026.

4. World Gold Council: Gold ETF holdings and flows, 5. November 2026; Datenstand 31. Oktober 2026.

5. UBS: CIO remains constructive on gold over the next 12 months, 20. Oktober 2026.

6. BloombergNEF: BloombergNEF's Transition Metals Outlook 2026: Global Metal Supply Shortages Set to Ease, but Copper Faces a $332 Billion Investment Gap, 20. Oktober 2026.

7. Börse Düsseldorf: Discovery Mining Ltd. - Wertpapierstammdaten, abgerufen am 12. November 2026.

8. Börse Stuttgart: Mogotes Metals Inc. - Wertpapierstammdaten, abgerufen am 12. November 2026.

9. Discovery Mining Ltd.: Discovery Reports Record Gold Production & Sales, Solid Earnings, Strong Cash Generation in Q3 2026, 10. November 2026.

10. Mogotes Metals Inc.: Mogotes Update on Exploration Plans in 2026-2027, 22. September 2026.

11. Discovery Mining Ltd.: Discovery Confirms Presence of Large-Scale Deposit at Pamour, 21. Juli 2026.

12. Discovery Mining Ltd.: Drilling at Dome Continues to Confirm Large-Scale Open-Pit Potential: New High-Grade Intersections Extend Mineralization 600 Metres to South, 20. Oktober 2026.

13. Discovery Silver Corp.: Positive Feasibility Results Establish Cordero as One of the World's Leading Development-Stage Silver Projects, 20. Februar 2024; Studien-Stichtag 16. Februar 2024.

14. Mogotes Metals Inc.: Mogotes Metals Drills 180 m at 0.98% Copper Equivalent, Expanding the Albor Copper-Gold-Silver-Molybdenum Discovery at Filo Sur, Vicuña District, 9. Juli 2026.

15. Mogotes Metals Inc.: Mogotes Closes Season at Filo Sur with New Porphyry Targets at Luz del Sol and Cuenca; Plans 20,000 m of Drilling for 2026-2027, 4. September 2026.

16. Mogotes Metals Inc.: Mogotes Metals Closes US$15 Million Strategic Investment by Rio Tinto and Formation of Strategic Technical Alliance, 27. August 2026.

17. Mogotes Metals Inc.: Mogotes Metals Secures Option to Acquire Advanced Beskauga Copper-Gold-Silver Project, 27. Februar 2026.

18. Mogotes Metals Inc.: Mogotes Signs Option with Rio Tinto over Gold-Copper Porphyry Project in USA, 15. April 2026.

19. Mogotes Metals Inc.: Mogotes Metals Announces Binding Offer to Acquire NSR Royalty, 26. Oktober 2026.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Gold: Zentralbankkäufe und ETF-Bestände mit unterschiedlichen Bezugszeiträumen. Eigene Darstellung; Daten: World Gold Council und SAFE. Mit KI Unterstützung erstellt.

Abbildung 3: Cruz del Sur: zwei getrennte Bohrintervalle in FS_DDH_006. Eigene Darstellung; Daten: Mogotes Metals Inc., Saisonbericht vom 4. September 2026. Mit KI Unterstützung erstellt.

Alle beiden Abbildungen sind neu programmierte Datenvisualisierungen. Es wurden keine Unternehmenslogos, fremden Fotografien oder bestehenden Präsentationsfolien übernommen. Die Zahlen stammen aus den jeweils genannten Quellen; die Gestaltung entstand mit KI-Unterstützung. Intro-Bild: Symbolbild, KI-genereiert.

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 12. November 2026. Geprüft wurden die übernommenen Finanzkennzahlen, Bohrintervalle, Zeitangaben, Projekt- und Transaktionsstände, WKN sowie die verwendeten Marktdaten anhand der verlinkten Quellen. Die Aktualität wurde über Unternehmensmeldungen und ergänzende Nachrichtensuche abgeglichen. Reuters wurde für den aktuellen Goldmarkt herangezogen. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Kupferäquivalent bei Filo Sur: Die zugrunde liegende Unternehmensmeldung verwendet Preise von 4,69 US-Dollar je Pfund Kupfer, 3.321 US-Dollar je Unze Gold, 38,30 US-Dollar je Unze Silber und 22,59 US-Dollar je Pfund Molybdän sowie angenommene Ausbringungsraten von jeweils 80%. Die angenommene Ausbringung wurde noch nicht durch eigene metallurgische Tests bestätigt. Bohrintervalle entsprechen nicht zwingend wahren Mächtigkeiten. Die Schätzung der Zentralbankkäufe ist von gemeldeten Reservebeständen und ETF-Beständen zu unterscheiden.

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Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Discovery Mining Ltd. und Mogotes Metals Inc. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

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Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über das Portal der Wirtschaft und PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit Discovery Mining Ltd. und Mogotes Metals Inc. und beauftragt und vergütet JS Research für diesen Beitrag. Die Vergütung von JS Research erfolgt erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und den Emittenten besteht für diesen Artikel kein unmittelbarer Vergütungsweg. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen.

Interessen und Positionen

Discovery Mining Ltd.: Weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH halten Aktien des Unternehmens.

Mogotes Metals Inc.: Weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH halten Aktien des Unternehmens.

Quellen und Prüfung

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Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Die für Cordero genannten Produktionswerte sind Ergebnisse der Machbarkeitsstudie von 2024. Die Studie beruht auf Annahmen unter anderem zu Metallpreisen, Kosten und Ausbringung. Die angestrebte PEA für Beskauga liegt den hier dargestellten Planungen noch nicht als abgeschlossene Studie zugrunde. Die Bohrergebnisse bei Filo Sur stellen keinen Nachweis einer wirtschaftlich abbaubaren Mine dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen insbesondere Produktionsprognosen, Investitionen, Projektentwicklungen, Bohrprogramme, Analyseergebnisse, Studien und den Royalty-Rückkauf. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Ursachen können Geologie und Metallurgie, Genehmigungen und Umweltauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Betriebsrisiken, Infrastruktur, Wetter und Standortzugang, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in Kanada, Mexiko, Argentinien, Chile, Kasachstan und den USA sein. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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