Transition Metals Outlook 2026: Energiewende-Metalle: Kupferlücke langfristig nicht geschlossen

Anzeige / Werbung

BNEF modelliert bis 2050 eine Kupferlücke von bis zu 20 Millionen Tonnen. Mogotes plant bis zu 20.000 Bohrmeter; Canada Nickel meldet für Nesbitt und Deloro zusammen 143,2 Millionen Tonnen angezeigte Ressourcen.

Anzeige/Werbung - Im Namen von Mogotes Metals Inc. und Canada Nickel Company Inc. mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 04.11.2026, 5:31 Uhr Zürich/Berlin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im "Transition Metals Outlook 2026" erwartet BloombergNEF (BNEF) für neun von zehn Metallen bis 2050 ausreichende Angebotskapazitäten, sofern Minen weiterentwickelt und erschöpfte Lagerstätten ersetzt werden. Kupfer bleibt die Ausnahme: Das modellierte Defizit wächst bis 2050 auf 20 Millionen Tonnen - 44 Prozent der projizierten Nachfrage 2050. Nötige Mineninvestitionen: 332 Milliarden US-Dollar.

Ein Blick auf den Nickelmarkt zeigt, dass die vom wichtigen Produzentenland Indonesien angekündigten Drosselungen bei der Nickelproduktion nicht so deutlich ausgefallen sind wie vermutet. Rund 60 Prozent des weltweiten Nickels kommt aus Indonesien. Schnelle Preissteigerungen sind also wohl nicht gewollt, jedoch hat die indonesische Regierung einen Preisanstieg weiter im Blick. Die Nickelproduktion wird aber geringer werden, was den Nickelpreis zusätzlich stützen sollte.

Mogotes Metals plant mehr Bohrungen bei Filo Sur

Mogotes Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ - schloss 2025 den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an Filo Sur im argentinisch-chilenischen Vicuña-Distrikt ab. Am 4. September meldete es aus FS_DDH_016 180 Meter mit 0,98 Prozent CuEq ab Bohrmeter 108, darunter 58 Meter mit 1,77 Prozent CuEq. Die wahre Mächtigkeit ist offen; CuEq ist kein Kupfergehalt. ³³ 5

Für 2026/27 plant Mogotes bei Filo Sur bis zu 20.000 Bohrmeter, mehr als das Dreifache der 6.208 Meter 2025/26. 6

Canada Nickel: Ressourcen und offene Genehmigungen

Canada Nickel - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ - meldete am 23. Juli bei Timmins (Ontario) für Nesbitt 24,5 Mio. t angezeigte und 152,1 Mio. t abgeleitete Ressourcen mit je 0,23 Prozent Nickel; für Deloro 118,7 und 498,2 Mio. t mit je 0,25 Prozent. 7 8

Am 6. August traf das Unternehmen auf dem auf Reid niedergebrachten Bohrloch REI26-92A 0,29 Prozent Nickel über 576,6 Meter ab 26,4 Bohrmetern.³4 ? ¹°

Fazit: Mogotes Metals und Canada Nickel vor Meilensteinen

Der langfristige Kupferbedarf bleibt Thema; bei Nickel prägen Angebot und Batteriemix die Aussichten. Bei Mogotes zählen weitere Bohrungen und ein bestätigter Saisonstart, bei Canada Nickel Ressourcenentwicklung und Genehmigungen. ¹ 6 7 ? ¹° ³4

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ und https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/.

Weiterführende Informationen bietet unser Batteriemetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/,https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

Quellen: [4] USGS: MCS 2026 Nickel, 02.2026 · [3] ICSG: Kupferprognose 2026-2027, 14.10.2026 · [1] BNEF: TMO 2026, 20.10.2026 · [2] Finanzen.net/UBS, 25.10.2026 (sek.) · [33] Mogotes: Filo-Sur-Erwerb abgeschlossen, 20.10.2025 · [5] Mogotes: Filo Sur-Bohrung, 04.09.2026 · [6] Mogotes: Bohrpläne 2026/27, 22.09.2026 · [7] Canada Nickel: Nesbitt/Deloro, 23.07.2026 · [9] IAAC: Crawford-Bescheid, 31.07.2026 · [34] Canada Nickel: Reid-Bohrergebnisse, 06.08.2026 · [8] Canada Nickel: NI 43-101-Berichte, 09.09.2026 · [10] ECCC: Crawford-Konsultation, 29.09.-29.11.2026

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger. Emittenten: Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG) und Canada Nickel Company Inc. (TSXV: CNC). unterhalten entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Das entgeltliche IR-Verhältnis begründet ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 03.11.2026: Weder die Autorin noch die SRC halten Long-/Short-Positionen; Optionen, Warrants, Zertifikate oder Derivate. Künftige Käufe sind möglich. Beteiligungen der Emittenten von 5% oder mehr an SRC: NEIN. Market-Making- und Investmentbanking-Beziehungen: NEIN. Der Artikel wurde den Unternehmen nicht zur Ansicht oder Freigabe vorab zugesendet.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand: 03.11.2026. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. QPs der Originalmeldungen: Mogotes Metals - Carl Schnell, MAIG, Head of Geology, interner Qualified Person; Canada Nickel - Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo., unabhängiger Qualified Person für die Ressourcenberichte; Stephen J. Balch, P.Geo., prüfte die Unternehmensmeldung. Daraus folgt keine Freigabe dieses Artikels. Studien und Zeitpläne setzen unter anderem Finanzierung, Genehmigungen, Wetter, Standortzugang und erfolgreiche Umsetzung voraus. Explorations-, Geologie-, Metallurgie-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Bau-, Umwelt-, Infrastruktur-, Vertrags-, Länder-, Rohstoffpreis- und Währungsrisiken können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

Hinweise und Haftung

Bezahlte Marketingmitteilung, keine unabhängige Finanzanalyse, individuelle Anlageberatung oder Kaufaufforderung; kein Wertpapierangebot. Persönliche Anlageverhältnisse werden nicht geprüft. Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Haftung ist nur soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen; ausgenommen sind Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit, zwingende Haftung und Verletzungen wesentlicher Pflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist sie auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich; eigene gesetzliche Verantwortung bleibt unberührt. KI wurde für Recherche und Bearbeitung eingesetzt. Redaktionelle Verantwortung und menschliche Schlussprüfung verbleiben bei SRC. © 2026 SRC. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,CA13515Q1037,CA6080111025,XC0009656XXX