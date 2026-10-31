Millionen für den Durchbruch!: Frisches Kapital - steht jetzt die nächste große Kupfer-Gold-Entdeckung bevor?

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20.000 Meter neue Bohrungen, ein Bergbaugigant als Partner und enormes Explorationspotenzial: Mogotes Metals startet in eine entscheidende Phase. Könnte die Aktie zum nächsten Kupfer-Gold-Geheimtipp werden?

Liebe Leserinnen und Leser,

die Welt steht vor einer gewaltigen Herausforderung: Während die Nachfrage nach Kupfer durch künstliche Intelligenz, Elektromobilität, erneuerbare Energien und den massiven Ausbau der Stromnetze immer weiter angetrieben wird, gestaltet sich die Erschließung neuer, wirtschaftlich attraktiver Lagerstätten zunehmend schwieriger. Genau diese Entwicklung könnte den Kupfermarkt in den kommenden Jahren grundlegend verändern. Denn eines ist sicher: Ohne ausreichend Kupfer wird die technologische und energetische Transformation der Weltwirtschaft kaum zu bewältigen sein.

Für vorausschauende Rohstoffinvestoren entsteht daraus eine faszinierende Ausgangslage. Während die großen Bergbaukonzerne Milliarden investieren müssen, um ihre langfristige Rohstoffversorgung abzusichern, könnten insbesondere kleinere Explorationsgesellschaften mit aussichtsreichen Projekten zu den großen Profiteuren dieser Entwicklung gehören. Entscheidend ist dabei nicht allein, wer bereits Kupfer produziert, sondern vor allem, wer die nächsten bedeutenden Kupferlagerstätten entdeckt.

Besonders deutlich wird dieser Wettlauf in Südamerika. Im Grenzgebiet zwischen Argentinien und Chile liegt mit dem Vicuña-Distrikt eine der spannendsten Kupfer-Gold-Regionen der Welt. Hier haben spektakuläre Entdeckungen wie Filo del Sol internationale Aufmerksamkeit erregt. Die Bergbaugiganten BHP und Lundin Mining haben sich in dieser Region positioniert und unterstreichen damit die strategische Bedeutung des Gebiets.

Und genau hier könnte sich eine Investmentgeschichte entwickeln, die Anleger nicht aus den Augen verlieren sollten.

Mogotes Metals (WKN A3ENQ6 - ISIN CA6080111025) gehört zu jenen Explorationsunternehmen, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft bedeutender Kupfer-Gold-Vorkommen vielversprechende Projektflächen gesichert haben. Das Flaggschiffprojekt Filo Sur grenzt direkt an das berühmte Filo-del-Sol-Projekt. Doch inzwischen geht die Geschichte weit über eine attraktive Nachbarschaft hinaus: Mogotes konnte bereits eigene Kupfer-Gold-Entdeckungen vorweisen. Besonders bemerkenswert ist ein Bohrabschnitt von 180 Metern mit durchschnittlich 0,98 Prozent Kupferäquivalent, einschließlich 58 Metern mit 1,77 Prozent Kupferäquivalent.

Noch interessanter wird die Ausgangslage durch einen Namen, der in der internationalen Bergbauindustrie kaum größer sein könnte: Rio Tinto. Der Rohstoffkonzern schloss im August 2026 eine strategische Investition von 15 Millionen US-Dollar in Mogotes ab. Für ein vergleichsweise junges Explorationsunternehmen ist das ein bemerkenswerter Vertrauensbeweis - auch wenn die Beteiligung selbstverständlich keinen wirtschaftlichen Explorationserfolg garantiert.

Und die nächste entscheidende Phase steht bereits bevor. Mogotes plant, sein Bohrprogramm bei Filo Sur in der Saison 2026/2027 auf bis zu 20.000 Meter auszuweiten. Hinzu kommen ambitionierte Explorationsvorhaben in Kasachstan und den USA. Damit verfügt das Unternehmen gleich über mehrere potenzielle Werttreiber, deren Fortschritte in den kommenden Monaten für neue Aufmerksamkeit an den Kapitalmärkten sorgen könnten.

Für spekulativ orientierte Anleger stellt sich deshalb eine spannende Frage: Steht Mogotes Metals erst am Anfang einer deutlich größeren Entdeckungsgeschichte?

Die bisherigen Bohrergebnisse, die strategische Unterstützung durch Rio Tinto und die geplante Explorationsoffensive liefern jedenfalls genügend Gründe, dieses Unternehmen genauer unter die Lupe zu nehmen.

- Advertorial/Werbung -

- Im Auftrag von Mogotes Metals (WKN A3ENQ6) -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

13 Millionen Dollar für mehr wirtschaftlichen Spielraum

Während Discovery mit dem Bohrer argumentiert, setzt Mogotes Metals auf eine strategische Transaktion. Eine Tochtergesellschaft soll von GRG Resources eine 1,5-prozentige Net-Smelter-Return-Förderabgabe am Projekt Filo Sur erwerben.

Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 13 Millionen Dollar. Bezahlt werden soll jeweils zur Hälfte in bar und in Aktien:

6,5 Millionen Dollar als Barzahlung .

. Stammaktien im Gesamtwert von weiteren 6,5 Millionen Dollar.

Die hälftige Aktienkomponente reduziert den unmittelbaren Barbedarf, bedeutet aber eine Ausgabe neuer Aktien.

Eine NSR ist vereinfacht eine vertragliche Beteiligung an möglichen späteren Erlösen nach bestimmten Abzügen. Ihr Rückkauf kann deshalb wirtschaftlich attraktiv sein, wenn ein Projekt erfolgreich entwickelt wird: Eine entsprechende künftige Abgabenlast würde entfallen.

Doch dieser Vorteil hat einen heutigen Preis. Die Barzahlung bindet Kapital. Die Ausgabe neuer Aktien führt grundsätzlich zu einer Verwässerung bestehender Aktionäre. Entscheidend ist somit, ob der langfristig gesicherte Nutzen den heutigen Einsatz rechtfertigt.

Die Parteien wollen sich mit wirtschaftlich angemessenen Anstrengungen darum bemühen, die Transaktion bis zum 29. Dezember 2026 abzuschließen. Das ist ein angestrebter Vollzugstermin, kein bereits erfolgter Abschluss.

Warum der frühe Zeitpunkt bei Filo Sur besonders spannend ist

13 Millionen Dollar sind für Mogotes eine erhebliche Größenordnung - selbst dann, wenn die Hälfte über Aktien bezahlt wird. Wirklich bemerkenswert wird die Meldung aber durch den Entwicklungsstand des Projekts.

Filo Sur steht noch am Anfang der Exploration. Hier steht weder unmittelbar eine Machbarkeitsstudie noch eine Produktionsentscheidung bevor. Mogotes handelt also lange bevor feststeht, ob und in welchem Umfang das Projekt eines Tages wirtschaftlich genutzt werden kann.

Genau darin liegt die Signalwirkung. Wer so früh einen solchen Betrag für den Rückkauf einer Förderabgabe vereinbart, bringt damit erhebliches Vertrauen in die Zukunft des Projekts zum Ausdruck.

Aber: Vertrauen ist kein geologischer Nachweis. Die Transaktion belegt nicht, dass Filo Sur eine wirtschaftliche Lagerstätte beherbergt. Sie zeigt vielmehr, dass Mogotes bereit ist, bereits heute einen bedeutenden Preis für möglichen späteren wirtschaftlichen Spielraum zu akzeptieren.

Filo Sur - auf den Spuren einer der spektakulärsten Kupfer-Gold-Entdeckungen Südamerikas

In der Bergbaubranche gibt es eine alte Weisheit: Wer große Lagerstätten entdecken möchte, sollte dort suchen, wo bereits große Lagerstätten gefunden wurden.

Genau diese Strategie verfolgt Mogotes Metals mit seinem Flaggschiffprojekt Filo Sur.

Das Projekt befindet sich im Vicuña-Distrikt, unmittelbar südlich der gewaltigen Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol, die inzwischen von BHP und Lundin Mining vorangetrieben wird.

Doch was Filo Sur für Anleger besonders spannend macht, ist nicht allein die geografische Nähe zu einem der bedeutendsten Entwicklungsprojekte der Region. Vielmehr haben die jüngsten Explorationsergebnisse gezeigt, dass Mogotes auf seinen eigenen Konzessionen auf umfangreiche mineralisierte Systeme gestoßen ist.

Ein besonders bemerkenswertes Ergebnis lieferte die Bohrung FS_DDH_016 im Entdeckungsgebiet Albor:

180 m

0,98% Kupferäquivalent

Ab 108 Metern Bohrtiefe

58 m

1,77% Kupferäquivalent

Höhergradiger Teilabschnitt

Für ein Unternehmen, das sich noch in der Explorationsphase befindet, sind dies bemerkenswerte Resultate. Insbesondere die Kombination aus Kupfer, Gold, Silber und Molybdän verleiht dem mineralisierten System zusätzliche Attraktivität.

Doch möglicherweise liegt die spannendste Entwicklung noch unterhalb der bislang untersuchten Bereiche.

Geologische Untersuchungen deuten darauf hin, dass die bereits entdeckte Mineralisierung mit einem tieferliegenden Porphyrsystem zusammenhängen könnte. Solche Systeme sind für die Bergbauindustrie besonders interessant, da sie unter günstigen geologischen Bedingungen große Kupfer-Gold-Lagerstätten beherbergen können.

Auch die Entdeckung Cruz del Sur liefert zusätzliche Argumente für das geologische Potenzial. Dort durchschnitten Bohrungen unter anderem 308 Meter mit 0,46 Prozent Kupferäquivalent sowie weitere 334 Meter mit 0,45 Prozent Kupferäquivalent.

Damit hat Mogotes innerhalb einer Explorationssaison gleich zwei bedeutende mineralisierte Bereiche identifiziert.

Für Anleger entsteht daraus eine faszinierende Perspektive: Sollte es Mogotes gelingen, die bekannten Mineralisierungen deutlich auszudehnen und weitere wirtschaftlich interessante Zonen nachzuweisen, könnte das Unternehmen den geologischen Wert seines Projektportfolios erheblich steigern.

Allerdings muss der Nachweis einer wirtschaftlich abbaubaren Lagerstätte erst noch erbracht werden. Gerade darin liegt sowohl das enorme spekulative Potenzial als auch das Risiko eines Investments in einen Rohstoffexplorer.

20.000 Meter Bohrprogramm - jetzt könnte die nächste Entdeckungswelle beginnen

Nach den vielversprechenden Ergebnissen der vergangenen Explorationssaison will Mogotes Metals nun das Tempo erheblich erhöhen. Und die Dimensionen des geplanten Programms zeigen, dass das Management offensichtlich große Erwartungen an das weitere Potenzial von Filo Sur knüpft.

Während in der Saison 2025/2026 insgesamt 6.208 Bohrmeter absolviert wurden, sollen es in der kommenden Saison bis zu 20.000 Meter werden. Das entspricht mehr als einer Verdreifachung der bisherigen Bohraktivitäten. Der Neustart ist für November 2026 vorgesehen, abhängig von den Wetterbedingungen und der Zugänglichkeit des Projektgebiets.

Besonders spannend ist die strategische Ausrichtung des Programms. Mogotes will sich nicht ausschließlich darauf konzentrieren, bereits bekannte Mineralisierungen zu bestätigen. Vielmehr sollen die erfolgreichen Entdeckungen Albor und Cruz del Sur entlang ihrer Ausdehnung und in größere Tiefen verfolgt werden. Gleichzeitig stehen mit Luz del Sol, Cuenca und Meseta weitere aussichtsreiche Zielgebiete auf dem Explorationsprogramm.

Gerade diese Kombination könnte sich für die weitere Unternehmensentwicklung als entscheidend erweisen.

Sollte es gelingen, die bereits entdeckten mineralisierten Zonen deutlich zu erweitern und gleichzeitig zusätzliche Kupfer-Gold-Systeme nachzuweisen, könnte sich die geologische Perspektive von Filo Sur erheblich verbessern. Jede erfolgreiche Erweiterungsbohrung würde weitere Informationen darüber liefern, welche Dimensionen die Mineralisierungen tatsächlich erreichen könnten.

Besonders interessant ist dabei die rund zehn Kilometer lange Macho-Muerto-Störungszone innerhalb des Projektgebiets. Große Teile dieser Struktur sind bislang kaum durch Bohrungen untersucht worden. Damit verfügt Mogotes über einen beträchtlichen geologischen Suchraum, in dem weitere Entdeckungen möglich erscheinen

Für spekulativ orientierte Anleger beginnt damit eine Phase, in der nahezu jede neue Bohrkampagne das Potenzial besitzt, die Investmentstory erheblich weiterzuentwickeln.

Und Filo Sur ist nicht das einzige Projekt, das in den kommenden Monaten für Aufmerksamkeit sorgen könnte.

In Kasachstan plant Mogotes auf dem Beskauga-Projekt ein Bohrprogramm mit einem Umfang von bis zu 50.000 Metern. Erste Analyseergebnisse werden für das vierte Quartal 2026 erwartet. Innerhalb von zwölf Monaten soll nach Unternehmensplanung eine erste wirtschaftliche Bewertung, eine sogenannte Preliminary Economic Assessment (PEA), vorliegen.

Auch beim Copper-Cliff-Projekt im US-Bundesstaat Montana steht ein Programm von 8.000 bis 9.000 Metern in Aussicht, sofern die erforderlichen Genehmigungen erteilt werden. Das Projekt ist zusätzlich interessant, weil Mogotes dort mit einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto zusammenarbeitet.

Damit entsteht eine Konstellation, die bei Explorationsgesellschaften keineswegs selbstverständlich ist: Mehrere Projekte in unterschiedlichen Bergbauregionen könnten innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraums neue Ergebnisse liefern.

Kasachstan: Bedeutendes Metallinventar statt reiner Frühphasenfantasie

Während Argentinien vor dem saisonalen Neustart steht, laufen in Kasachstan bereits Bohrungen. Das dortige Projekt ergänzt Filo del Sur nicht nur geografisch, sondern auch hinsichtlich seines Entwicklungsstands.

Sabet beschreibt es als fortgeschrittenes Projekt mit einem bereits ausgewiesenen Kupfer-Gold-Ressourceninventar. Im Gespräch nennt er:

Angezeigte Ressourcen: 333.000 Tonnen enthaltenes Kupfer und 1,8 Millionen Unzen enthaltenes Gold.

333.000 Tonnen enthaltenes Kupfer und 1,8 Millionen Unzen enthaltenes Gold. Abgeleitete Ressourcen: weitere 222.000 Tonnen enthaltenes Kupfer und 1,5 Millionen Unzen enthaltenes Gold.

Das sind erhebliche Metallmengen. Für eine seriöse Bewertung müssen die Kategorien allerdings getrennt bleiben: Abgeleitete Ressourcen besitzen eine geringere geologische Sicherheit als angezeigte Ressourcen. Beide Kategorien sind außerdem nicht mit wirtschaftlich gewinnbaren Reserven gleichzusetzen.

Nach Darstellung des CEO beginnt die Mineralisierung nahe der Oberfläche. Er verweist zudem auf hochwertige Bohrabschnitte, darunter einzelne mit einer Länge von nahezu einem Kilometer und Gehalten in der Größenordnung von 0,85 Prozent Kupferäquivalent.

Für Aktionäre ist der Unterschied zur argentinischen Entdeckungsgeschichte wesentlich: Hier geht es nicht nur darum, ein neu erkanntes System zu verfolgen. Hier soll ein bereits vorhandenes Ressourcenfundament weiter untersucht und anschließend wirtschaftlich eingeordnet werden.

80 bis 100 US-Dollar je Bohrmeter: Ein interessanter Kostenfaktor

Besonders aufmerksam macht eine weitere Angabe: Sabet beziffert die Bohrkosten in Kasachstan auf ungefähr 80 bis 100 US-Dollar je Meter.

Warum ist das relevant? Weil der Preis der Datenerhebung für einen Explorer zählt. Niedrige Bohrkosten können ermöglichen, mit einem gegebenen Budget mehr geologische Informationen zu gewinnen. Sie sind allerdings keine Aussage über spätere Abbaukosten und kein Beleg für eine rentable Mine.

In der nächsten Projektphase plant Mogotes dort 30.000 bis 50.000 Bohrmeter. Darauf soll zügig eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung folgen, eine sogenannte PEA. Als Zielzeitraum nennt Sabet das erste Quartal 2027, eher dessen Ende.

Damit könnte die Geschichte in Kasachstan eine neue Qualität bekommen: von der Frage nach enthaltenem Metall hin zu einer ersten Einschätzung möglicher Projektökonomie. Eine PEA bleibt jedoch eine vorläufige Untersuchung, keine Machbarkeitsstudie und keine Produktionsentscheidung.

Warum die internationale Expansion strategisch Sinn ergeben könnte

Der zweite Vorteil Kasachstans liegt im Arbeitsrhythmus. Die Aktivitäten ergänzen die saisonalen Arbeiten in Argentinien. Das dort bereits eingesetzte Team soll ganzjährig am Projekt arbeiten.

Für Anleger kann daraus ein kontinuierlicherer Nachrichtenfluss entstehen. Wenn ein Projekt saisonbedingt weniger aktiv ist, kann das andere neue Ergebnisse liefern. Eine längere Funkstille zwischen zwei argentinischen Bohrsaisons wäre damit weniger prägend für die gesamte Unternehmensgeschichte.

Organisiert werden soll dies über eigenständige regionale Teams. Diese sollen nah am Projekt entscheiden, die jeweilige Strategie umsetzen und den Verwaltungsaufwand begrenzen. In Kasachstan bestand eine solche Mannschaft zum Gesprächszeitpunkt bereits; das Filo-del-Sur-Team konzentrierte sich parallel auf die Standortvorbereitung und die größere Kampagne.

Die Projektplanung zeigt zeitlich überlappende Arbeiten an mehreren Standorten.

Das klingt schlüssig. Es erhöht aber auch die Anforderungen. Drei Projekte in drei Ländern benötigen technische Führung, Kapitaldisziplin und verlässliche operative Abläufe. Mehr Aktivität ist nur dann ein Gewinn, wenn sie auch bessere Entscheidungsgrundlagen liefert.

Sabet bewertet Kasachstan als attraktiven Bergbaustandort und betont die bestehende Rohstoffindustrie des Landes, insbesondere dessen führende Rolle bei Uran. Seine positive Einschätzung ist Teil der Managementperspektive. Sie ersetzt für Anleger keine eigenständige Prüfung der rechtlichen, politischen und operativen Rahmenbedingungen.

Rio Tinto und Copper Cliff: Eine dritte Entwicklungslinie in Montana

Ein weiterer Name zieht sich durch die Unternehmensgeschichte: Rio Tinto. Sabet berichtet, dass die Fortschritte auf Filo del Sur den großen Bergbaukonzern angezogen hätten. Dies werde von Aktionären besonders positiv aufgenommen.

Die genaue Ausgestaltung dieses Engagements wird im Gespräch allerdings nicht erläutert. Daraus lässt sich weder eine bestimmte Finanzierungszusage noch eine Übernahmeabsicht ableiten.

Konkreter schildert Sabet die Entstehung der Montana-Gelegenheit. Im Verlauf fast einjähriger Gespräche mit Rio Tinto sei das Projekt Copper Cliff auf den Tisch gekommen. Daraus habe sich die entsprechende Vereinbarung entwickelt.

Auch hier folgt Mogotes nach eigener Darstellung dem projektbezogenen Ansatz: keine Expansion nach Landkarte, sondern die Nutzung einer individuell überzeugenden Gelegenheit.

Zum Gesprächszeitpunkt arbeitete das Unternehmen an den Bohrgenehmigungen für Copper Cliff. Bei erfolgreicher Genehmigung stellte Sabet einen möglichen Kampagnenstart bereits im November 2026 in Aussicht. Der Termin war ausdrücklich bedingt und sollte erst noch bestätigt werden.

Im Erfolgsfall könnte Mogotes damit gleichzeitig in Argentinien, Kasachstan und den USA bohren. Eine bemerkenswerte operative Perspektive - aber eben noch kein bereits erreichter Zustand.

Der Investmenthebel: Mehrere mögliche Kurstreiber, aber kein belegtes Kursziel

Was macht Mogotes für spekulativ orientierte Rohstoffanleger interessant? Nicht ein pauschales Versprechen steigender Kupfer- oder Goldpreise. Sondern mehrere konkrete Entwicklungsschritte, die den Kenntnisstand über die Projekte verändern könnten.

In Argentinien liegt der Hebel in der Bestätigung und Erweiterung neuer Entdeckungen. In Kasachstan liegt er in der Weiterentwicklung eines vorhandenen Ressourceninventars und dessen erster wirtschaftlicher Bewertung. Montana könnte eine zusätzliche Explorationschance eröffnen.

Die wichtigsten Prüfsteine lassen sich deshalb klar benennen:

Bohrstart auf Filo del Sur: Sind Zugang, Infrastruktur und Geräte einsatzbereit? Folgeergebnisse von Albor und Cruz del Sur: Bestätigen weitere Löcher Ausdehnung und Gehalte? Tests zusätzlicher Ziele: Entstehen weitere eigenständige Entdeckungen? Ergebnisse aus Kasachstan: Welche Erkenntnisse liefert das laufende Großprogramm? PEA in Kasachstan: Welche vorläufige wirtschaftliche Perspektive ergibt sich? Genehmigungen in Montana: Kann Copper Cliff tatsächlich in die Bohrphase starten?

Positive Resultate könnten eine Neubewertung unterstützen. Enttäuschende Ergebnisse, Verzögerungen oder höherer Finanzierungsbedarf könnten das Gegenteil bewirken. Eine höhere Meldungsfrequenz allein schafft noch keinen Unternehmenswert.

Ebenso wichtig: Das Gespräch nennt weder eine aktuelle Marktkapitalisierung noch einen konkreten Kassenbestand oder ein Gesamtbudget für sämtliche Programme. Eine belastbare Aussage zur Unterbewertung, zur vollständigen Durchfinanzierung oder zu einem Kursziel lässt sich daraus nicht ableiten.

Die Chance ist operativ greifbar. Ihre angemessene Börsenbewertung muss gesondert geprüft werden.

Die nächste Phase muss aus starken Ansätzen belastbare Fortschritte machen

Mogotes Metals (WKN A3ENQ6 - ISIN CA6080111025) geht mit einer deutlich breiteren Ausgangsbasis in die nächste Entwicklungsphase: zwei neue Systeme auf Filo del Sur, eine erheblich größere geplante Argentinien-Kampagne, laufende Bohrungen auf einem ressourcenbasierten Projekt in Kasachstan und eine mögliche zusätzliche Kampagne in Montana.

Das ist mehr als eine reine Nachbarschaftsstory. Es ist ein konkretes Arbeitsprogramm mit mehreren Chancen auf neue Erkenntnisse.

Für Anleger wird jetzt entscheidend, ob Mogotes diese operative Dynamik in belastbare Ergebnisse übersetzt. Mehr räumlich bestätigte Mineralisierung. Bessere geologische Sicherheit. Eine nachvollziehbare wirtschaftliche Perspektive. Dort entsteht der mögliche Investmenthebel - nicht in der bloßen Zahl der Bohrgeräte.

Die kommenden Meldungen müssen zeigen, wie viel Substanz hinter den ambitionierten Plänen steckt. Genau das macht diese Kupfer-Gold-Geschichte so spannend.

Fazit: Mogotes Metals - eine Entdeckungsgeschichte mit erheblichem Potenzial

Mogotes Metals (WKN A3ENQ6 - ISIN CA6080111025) vereint gleich mehrere Faktoren, die aus einem Rohstoffexplorer eine besonders spannende Investmentgeschichte machen können. Das Unternehmen ist in einem der bedeutendsten Kupfer-Gold-Distrikte Südamerikas aktiv, hat bereits überzeugende Bohrergebnisse vorgelegt und verfügt seit dem Einstieg von Rio Tinto über einen strategischen Partner von internationalem Format.

Doch möglicherweise liegt der größte Werttreiber noch vor dem Unternehmen.

Mit der geplanten erheblichen Ausweitung der Explorationsaktivitäten könnte Mogotes in den kommenden Monaten entscheidende Antworten auf die Frage liefern, wie groß die entdeckten Mineralisierungssysteme tatsächlich sind. Sollten die nächsten Bohrprogramme weitere hochgradige Abschnitte liefern und die bekannten Zonen deutlich erweitern, könnte dies die Wahrnehmung des Unternehmens am Kapitalmarkt nachhaltig verändern.

Dabei sollte nicht vergessen werden, dass Explorationsunternehmen gerade in dieser frühen Phase besonders risikobehaftet sind. Der Nachweis wirtschaftlicher Ressourcen, spätere Genehmigungen und die Finanzierung einer möglichen Minenentwicklung stehen noch aus.

Dennoch: Die Kombination aus aussichtsreicher Geologie, ersten bedeutenden Entdeckungen, einem finanzstarken strategischen Investor und mehreren bevorstehenden Explorationsprogrammen macht Mogotes Metals (WKN A3ENQ6 - ISIN CA6080111025) zu einer interessanten spekulativen Kupfer-Gold-Story.

Für Anleger, die bereit sind, die typischen Risiken eines Explorationsinvestments zu tragen, könnte es sich daher lohnen, die weiteren Entwicklungen besonders aufmerksam zu verfolgen.

Denn die vielleicht spannendste Frage lautet nicht mehr nur, ob Mogotes auf seinen Projekten Kupfer und Gold nachweisen kann. Die entscheidende Frage ist inzwischen, welche Dimensionen die bereits entdeckten Systeme erreichen könnten - und ob daraus eines Tages wirtschaftlich bedeutende Lagerstätten entstehen.

Und genau darin liegt die eigentliche Fantasie dieser Investmentgeschichte.

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