Rohstoffe: Remining: Alte Bergbauhalden werden zur Rohstoffquelle

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Im Oman werden 18 Millionen Tonnen alter Kupfer-Tailings aufbereitet. Mogotes meldet 180 Meter Mineralisierung bei Filo Sur, Blue Moon verkauft Norwegen für Aktien im Wert von 220 Mio. US-Dollar.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Mogotes Metals Inc. und Blue Moon Metals Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen bezahlte IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG. Autorin: Ingrid Heinritzi. Erstveröffentlichung: 14.11.2026, 13:30 Uhr Berlin/Zürich.

+++ Alte Halden rücken als Rohstoffquelle in den Fokus +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im Oman bereitet Green Tech Mining seit Juni 2025 historische Kupfer-Tailings bei Suhar auf. Rund 18 Millionen Tonnen Rückstände stammen dort aus dem Kupferbergbau der Jahre 1983 bis 1994. Ältere Tailings enthalten laut einer Fachstudie oft 0,2 bis 0,6 Prozent Kupfer, moderne Rückstände nur rund 0,1 Prozent.

Weil das Material bereits gemahlen ist, können die Betriebskosten unter denen des Primärabbaus liegen, wobei jede Halde noch einzeln geprüft werden muss. In der EU müssen Betreiber von Bergbauabfallanlagen bis 24. November 2026 bewerten, ob sich kritische Rohstoffe zurückgewinnen lassen.

Besonders beim Kupfer gewinnt das Thema an Gewicht. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet auf Basis der bekannten Projekte für 2035 eine Angebotslücke von rund 25 Prozent bei primärem Kupfer. Im Vorjahr hatte sie noch rund 30 Prozent veranschlagt.

Mogotes Metals baut Bohrprogramm bei Filo Sur aus

Mogotes Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ -; - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ - hält das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Filo Sur im Vicuña-Distrikt an der Grenze von Argentinien und Chile zu 100 Prozent. Am 9. Juli meldete Mogotes für Bohrloch FS_DDH_016 180 Meter mit 0,98 Prozent Kupferäquivalent ab 108 Metern Tiefe.

Seit August ist Rio Tinto mit rund 15 Millionen US-Dollar beteiligt, beide arbeiten bei Filo Sur in einer technischen Allianz zusammen. Für 2026/27 plant Mogotes bis zu 20.000 Bohrmeter, mehr als dreimal so viel wie zuvor.

Blue Moon Metals konzentriert sich auf die USA

Blue Moon Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/blue-moon-metals-inc/ -; - https://www.commodity-tv.com/play/220m-norway-deal-now-all-in-on-us-tungsten-germanium-blue-moon-metals/ - verkauft seine norwegische Tochter mit dem Kupferprojekt Nussir und dem Projekt NSG an ACG Metals. Laut Vertrag vom 3. November erhält Blue Moon dafür ACG-Aktien im Wert von 220 Millionen US-Dollar, der Abschluss ist bis 30. November geplant. Die Übernahme von 33 Wolfram- und Antimonprojekten wurde am 30. Oktober einvernehmlich beendet.

Im Fokus stehen nun das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in Nevada, das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in Utah und die Zink-Gold-Lagerstätte Blue Moon in Kalifornien. Seit 20. August darf Blue Moon bei Springer mit dem Bau beginnen. Springer und Apex sollen laut Unternehmen bis Ende 2027 produzieren.

Fazit: Mogotes Metals und Blue Moon Metals vor Meilensteinen

Alte Halden und neue Funde könnten zur Versorgung mit Kupfer und kritischen Metallen beitragen. Mogotes plant die bisher größte Bohrsaison bei Filo Sur, Blue Moon will den Norwegen-Verkauf abschließen und Springer in Produktion bringen. Finanzierung, Genehmigungen und Metallpreise bleiben entscheidend.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ und https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/blue-moon-metals-inc/

Weiterführende Informationen bietet unser Batteriemetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

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Quellen: Oman Observer, Green Tech Mining Arjaa, 28.06.2025 · MDPI Minerals, Remining-Übersichtsstudie, 11.2023 · EU, Verordnung (EU) 2024/1252, Art. 27, 11.04.2024 · IEA, Global Critical Minerals Outlook 2026, 16.07.2026 · Mogotes Metals, Erwerb von 100 Prozent an Filo Sur, 20.10.2025 · Mogotes Metals, Albor 180 m, 09.07.2026 · Mogotes Metals, Rio-Tinto-Investment abgeschlossen, 27.08.2026 · Mogotes Metals, Saisonabschluss Filo Sur, 04.09.2026 · Mogotes Metals, Explorationspläne 2026-2027, 22.09.2026 · Blue Moon Metals, Baufreigabe Springer, 20.08.2026 · Blue Moon Metals, Ende der Ropa-Übernahme, 30.10.2026 · Blue Moon Metals, Verkauf Blue Moon Norway, 03.11.2026; Titelbild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Emittenten: Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG; OTCQB: MOGMF; FSE: OY4; WKN: A3ENQ6; ISIN: CA6080111025) und Blue Moon Metals Inc. (TSXV: MOON; Nasdaq: BMM; WKN: A413T9; ISIN: CA09570Q5095). Auftraggeber und Vergütungsempfänger: Der Artikel erfolgt im Rahmen der mit den Unternehmen bestehenden bezahlten IR-Beraterverträge, über die die SRC vergütet wird. Die Vergütung der Autorin erfolgt über die SRC. Die bezahlten Beziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Die Autorin und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand, Quellenstichtag und Fertigstellung: 14.11.2026, 13:00 Uhr MEZ. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Titelbild: KI-generierte Symbolillustration; sie zeigt keine realen Anlagen oder Projekte der Emittenten. QP der Originalmeldungen zu Filo Sur: Carl Schnell, MAIG, Leiter Geologie von Mogotes Metals, nicht unabhängig. Die QP-Benennung bedeutet keine Prüfung oder Freigabe dieses Artikels. Die Angaben zu Blue Moon Metals beruhen auf Unternehmens- und Transaktionsmeldungen; Ressourcen- oder Bohrdaten werden nicht wiedergegeben. Bohrabschnitte sind Bohrlochlängen; das Kupferäquivalent ist eine Rechengröße des Unternehmens. Für Filo Sur ist noch keine Mineralressource definiert. Der Verkauf von Blue Moon Norway steht unter Abschlussbedingungen. Zeitpläne setzen unter anderem Finanzierung, Genehmigungen und erfolgreiche Exploration beziehungsweise Erschließung voraus. Metallpreise, Zinsen, Wechselkurse, Genehmigungsverfahren in Argentinien, Chile und den USA, Metallurgie, Kosten und Kapitalverwässerung können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen.

Hinweise und Haftung

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