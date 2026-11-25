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Mogotes Metals hat chilenische Konzessionen vollständig übernommen und plant einen Royalty-Erwerb auf Filo Sur.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc. · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: freier Journalist · Erstveröffentlichung: 25.11.2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) schaffen die jüngsten Meldungen Voraussetzungen für die weitere Projektarbeit. Der Kupfer-Gold-Silber-Explorer hat einen Konzessionserwerb in Chile abgeschlossen und einen Royalty-Kauf auf Filo Sur vereinbart, dessen Vollzug noch unter Bedingungen steht. Im Mittelpunkt stehen damit die Projektstruktur und die Umsetzung der angekündigten Explorationsprogramme.

Chilenisches Konzessionspaket vollständig erworben

Am 21. Oktober 2026 bestätigte Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) die vollständige Ausübung der Option auf La Perla Uno a Diez in Tierra Amarilla, Provinz Copiapó, Atacama-Region. Demnach hat das Unternehmen einen Anteil von 100 Prozent an dem bezeichneten Konzessionspaket erworben. Im Rahmen des Optionsvertrags wurden 598.042 Aktien zu einem angesetzten Preis von 0,47 CAD je Aktie ausgegeben. Die ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Ausgabe.

Royalty-Kauf könnte spätere Erlösbelastung reduzieren

Am 26. Oktober meldete Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) ein bindendes Angebot zum Erwerb einer 1,5 Prozent-NSR-Royalty auf Filo Sur von GRG Resources Corp. Der Käufer soll eine Tochtergesellschaft von Mogotes sein. Eine Net-Smelter-Returns-Royalty vermittelt grundsätzlich einen vertraglich definierten Anteil an Erlösen nach bestimmten Abzügen, wobei sich die genaue Berechnungsgrundlage sich nach dem jeweiligen Vertrag richtet.

Quelle: Mogotes Metals Inc.

Vorgesehen sind 13 Mio. CAD Kaufpreis, davon 6,5 Mio. CAD in bar und 6,5 Mio. CAD in Mogotes-Aktien. Die Aktienzahl soll anhand des volumengewichteten Durchschnittskurses der vorangegangenen 20 Handelstage an der TSXV zum Datum des endgültigen Vertrags bestimmt werden. Ein Abschluss wird bis zum 29. Dezember 2026 angestrebt, sofern die Parteien keinen anderen Termin vereinbaren. Der Vollzug steht unter dem Vorbehalt eines noch auszuhandelnden endgültigen Vertrags sowie der erforderlichen Zustimmungen und Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSXV.

Filo Sur vor der nächsten Explorationsetappe

Operativ bleibt der am 22. September veröffentlichte Plan maßgeblich. Für Filo Sur sieht er bis zu 20.000 Bohrmeter in der Saison 2026/2027 vor. Albor und Cruz del Sur sollen erweitert und weitere Ziele unter anderem bei Cuenca und Luz del Sol getestet werden. Der Wiederbeginn war für November 2026 vorgesehen, abhängig von Wetter und Geländezugang. Eine Mineralressource ist für Filo Sur bislang nicht definiert.

Quelle: Mogotes Metals Inc.

Eine wichtige Grundlage ist der am 27. August abgeschlossene Einstieg von Rio Tinto Canada Inc. Mit ihm flossen Mogotes rund 15 Mio. US-Dollar brutto zu, hinzu kam eine zunächst auf Filo Sur ausgerichtete strategische und technische Allianz.

Bohrprogramm in Kasachstan

Bei Beskauga in Kasachstan, das Mogotes im Rahmen eines Optionsvertrags zu 100% erwerben kann, hatte das Unternehmen laut September-Meldung bereits mit Bohrungen begonnen und plante bis zu 50.000 Meter. Erste Analyseergebnisse werden für das vierte Quartal 2026 erwartet. Copper Cliff in Montana, an dem Mogotes durch Explorationsausgaben von 16 Mio. US-Dollar über drei Jahre 51% von Kennecott, einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto, erwerben kann, sollte nach Erteilung der erforderlichen Genehmigungen mit 8.000 bis 9.000 Metern folgen, frühestens im November.

Fazit: Mogotes Metals vor Meilensteinen

Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) hat mit dem Konzessionserwerb einen konkreten Vertragsschritt abgeschlossen. Der geplante Royalty-Kauf könnte bei erfolgreicher Projektentwicklung die externe Erlösbelastung durch dieses Recht verringern, setzt aber einen erfolgreichen Transaktionsabschluss voraus. Danach zählen vor allem bestätigte Fortschritte der Bohrprogramme und belastbare Ergebnisse.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und redaktionelle Grundlage

Primärquellen von Mogotes Metals Inc.; abgeglichen am 22. November 2026. Unternehmensangaben und redaktionelle Einordnung werden im Text unterschieden. Die Oktober-Meldungen behandeln Vertrags- und Kapitalmaßnahmen, nicht neue Bohrergebnisse.

Mogotes Metals Inc., 26.10.2026, Mogotes Metals Announces Binding Offer To Acquire NSR Royalty

https://www.mogotesmetals.com/news/mogotes-metals-announces-binding-offer-to-acquire-nsr-royalty

Mogotes Metals Inc., 21.10.2026, Mogotes Metals Announces Issuance Of Common Shares Under Option Agreement

https://www.mogotesmetals.com/news/mogotes-metals-announces-issuance-of-common-shares-under-option-agreement-2

Mogotes Metals Inc., 22.09.2026, Mogotes Update on Exploration Plans in 2026-2027

https://www.mogotesmetals.com/news/mogotes-update-on-exploration-plans-in-2026-2027

Mogotes Metals Inc., 27.08.2026, Mogotes Metals Closes US$15 Million Strategic Investment by Rio Tinto and Formation of Strategic & Technical Alliance

https://www.mogotesmetals.com/news/mogotes-metals-closes-us-15-million-strategic-investment-by-rio-tinto-and-formation-of-strategic-technical-alliance

Teaserbild: Gesteinsprobe, Quelle: Mogotes Metals Inc. Das Bild dient der Illustration und lässt keine Rückschlüsse auf Gehalte zu.

Disclaimer und Interessenkonflikte

Anzeige und Charakter des Beitrags

Anzeige/Werbung - Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag von Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG; FSE: OY4; OTCQB: MOGMF; WKN: A3ENQ6; ISIN: CA6080111025). Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung und enthält keine ausdrückliche Kauf-, Halte- oder Verkaufsempfehlung. Eine Prüfung der persönlichen Verhältnisse, Anlageziele, Kenntnisse, Erfahrungen oder Risikotragfähigkeit der Leser findet nicht statt.

Ersteller, Autor und Verantwortlicher

Ersteller und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG (SRC), Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Der Autor ist ein freier Journalist, der für diesen Beitrag von SRC vergütet wird. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz.

Vergütung und Interessenkonflikte

Zwischen SRC und Mogotes Metals Inc. besteht ein entgeltlicher, erfolgsunabhängiger IR-Beratervertrag. Daraus ergibt sich ein wirtschaftlicher Interessenkonflikt. Nach eigener, für diesen Beitrag am 16. November 2026 ausdrücklich bestätigter Erklärung halten weder die SRC swiss resource capital AG noch mit ihr verbundene Unternehmen noch der freie Journalist Aktien von Mogotes Metals Inc. oder Long- beziehungsweise Short-Zertifikate, Derivate oder Optionen auf Mogotes Metals Inc. Der Emittent ist nicht mit 5% oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Der Emittent hat den Beitrag vor Veröffentlichung nicht zur Durchsicht erhalten.

Vorabprüfung und fachliche Grundlage

Die Mitteilung vom 22. September 2026 nennt Carl Schnell, MAIG, für Filo Sur, Peter Ellsworth, CPG, für Copper Cliff sowie Tony Worth, MAIG, für Beskauga als projektbezogene Qualified Persons im Sinne von NI 43-101. Sie werden dort als Berater des Unternehmens und damit als nicht unabhängig bezeichnet. Eine Prüfung oder Freigabe dieses Artikels durch die Qualified Persons ist nicht erfolgt.

Quellen, Methodik und Redaktionsstand

Grundlage sind die vorstehend einzeln bezeichneten öffentlichen Unternehmensmitteilungen. Diese sind Unternehmensquellen und keine unabhängigen Belege für den tatsächlichen Vollzug sämtlicher Arbeiten oder die Wirtschaftlichkeit der Projekte. Die Textangaben wurden mit den veröffentlichten Mitteilungen abgeglichen. SRC und der Autor haben keine eigene Ressourcenschätzung, Bohrdatenprüfung, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Verträge, Konzessionsregister und Depotbestände wurden nicht unabhängig geprüft. Der Artikel enthält keine eigenen Ressourcen-, Reserven- oder Studienkennzahlen. Aus dem Konzessionserwerb und den Bohrplänen wird keine aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve abgeleitet. Die Dollarangaben der Oktober-Mitteilungen enthalten keinen ausgeschriebenen Währungszusatz; die Beträge werden deshalb ohne Ergänzung einer nicht belegten Währungsabkürzung wiedergegeben. Redaktionsstand und Abschluss der Endprüfung: 22.11.2026, 15:30 Uhr Berlin/Zürich. Erstveröffentlichung: 24. November 2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich.

Risiken und zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen zum Royalty-Erwerb, zur Erweiterung von Zielgebieten, zu Bohrumfängen, Startterminen, Ergebnisterminen und einer möglichen Projektentwicklung sind zukunftsgerichtet. Sie beruhen auf den zum jeweiligen Meldungsdatum veröffentlichten Planungen und Annahmen des Unternehmens. Wesentliche Voraussetzungen sind der Abschluss erforderlicher Verträge, behördliche und börsliche Genehmigungen, ausreichende Finanzierung, geeignete Wetter- und Zugangsbedingungen sowie verfügbare Geräte, Personal und Dienstleistungen. Tatsächliche Ergebnisse und Termine können wesentlich abweichen. Es bestehen insbesondere Explorations-, Geologie-, Metallurgie-, Umwelt-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Umsetzungs-, Partner- und Vertragsrisiken sowie Rohstoffpreis-, Wechselkurs-, politische und länderspezifische Risiken. Ein Erwerb von Projektrechten oder einer Royalty belegt weder Abbaubarkeit noch Wirtschaftlichkeit. Investitionen in Explorationsunternehmen sind spekulativ; ein Totalverlust ist möglich. Der Beitrag ersetzt weder eine individuelle Beratung noch gegebenenfalls erforderliche Angebotsunterlagen. Eine routinemäßige Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen. Zwingende gesetzliche Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt.

Regulatorische Transparenz

Die Offenlegung berücksichtigt, soweit einschlägig, Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014, die Delegierte Verordnung (EU) 2016/958, die §§ 85 und 86 WpHG sowie die Transparenzgrundsätze der British Columbia Securities Commission für Promotional Communications einschließlich BC Notice 51-703. Weder BaFin noch BCSC noch eine Börse haben diesen Beitrag oder die Wertpapiere geprüft oder gebilligt.

Einsatz KI-gestützter Systeme

Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Bearbeitung wurden KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt. Die redaktionelle Verantwortung für den veröffentlichten Beitrag liegt bei der SRC swiss resource capital AG.

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