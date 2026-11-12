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Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Jede Woche neu!

Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 36-2026

Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

- Anzeige/Werbung - Diese Ausgabe erscheint im Namen von Aurania Resources, Axo Metals, Canada Nickel, Discovery Mining, Endeavour Silver, Equinox Gold, Fortuna Mining, Fury Gold Mines, GoGold Resources, GoldMining, Hannan Metals, IsoEnergy, Millennial Potash, Uranium Energy und Vizsla Silver, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 12.11.2026, 14:15, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

die Messesaison steht vor der Tür. Wir werden in den kommenden fünf Wochen für Sie auf vier Konferenzen in München, Zürich, Frankfurt und London im Einsatz sein und dabei viele CEOs und weitere Experten zum Interview bitten.

Weiterhin weisen wir darauf hin, dass zwei neue Rohstoffreports veröffentlicht wurden. Den Edelmetall- und den Uran-Report können Sie jederzeit kostenfrei unter www.rohstoff-reports.com abrufen. Es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen, da beide Reports mit vielen Infos, Interviews und Minenvorstellungen gespickt sind.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

Fury Gold Mines landet Volltreffer auf Eau Claire

Fury hat Untersuchungsergebnisse aus seinem laufenden Phase-2-Bohrprogramm im Goldprojekt Eau Claire bekanntgegeben. Bohrloch 26EC-131 durchschnitt dabei 14,95 g/t Gold auf 4,25 Metern, etwa 60 Meter aufwärts geneigt vom historischen Bohrloch ER15-572, das zuvor 6,18 g/t Gold auf 5,05 Metern erbracht hatte.

News: Fury durchschneidet bei Eau Claire 14,95 g/t Gold auf 4,25 Metern und erweitert die hochgradige Mineralisierung um 60 Meter in Aufwärtsrichtung

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Endeavour Silver wieder voll am Start, Discovery Mining kauft groß ein

Equinox Gold baut Schulden ab, GoGold Resources mit Rekordkasse

Fortuna Mining bohrt weiter, Fury Gold Mines verkauft, Aurania & Hannan Metals im Check

Millennial Potash trifft ins Schwarze, Fortuna Mining und Axo Metals legen nach

Unternehmensnews

Axo Metals liefert beeindruckende Bohrresultate

Die neuen Ergebnisse im Gebiet Luz del Cobre sind weiterhin exzellent, darunter die Bohrung SOSAP-26-069, die direkt ab der Oberfläche 48,0 Meter mit 1,18 g/t Au in oxidischem Material lieferte.

News: Axo Metals erbohrt am kürzlich entdeckten Ziel Luz del Cobre 48,0 Meter mit 1,18 g/t Au ab der Oberfläche; weitere Ergebnisse umfassen 3,94 g/t Au über 15,0 Meter

Canada Nickel gründet richtungsweisende Stahlpartnerschaft

Die geplante Partnerschaft würde der Swiss Steel Group ab 2030 exklusiven Zugang zu rund einer Million Tonnen Stahlhalbzeugen pro Jahr verschaffen und Canada Nickel einen entsprechend verlässlichen Abnahmepartner.

News: Swiss Steel Group und Canada Nickel Company geben Absicht zur Gründung einer exklusiven, langfristigen Partnerschaft im Bereich kohlenstoffarmer Stahl bekannt

Fortuna Mining stößt auf mächtige Goldschicht

Auf dem Lindero Projekt stieß Fortuna unter anderem auf 0,96 g/t Au über 350 Meter ab der Oberfläche, einschließlich 98 Metern mit einem Durchschnittsgehalt von 0,91 g/t Au unterhalb des Tagebauentwurfs.

News: Fortuna stößt in der Lindero-Mine in Argentinien auf einen Goldgehalt von 0,96 g/t über eine Mächtigkeit von 350 Metern

Millennial Potash erweitert Kali-Mineralisierung

Die Verlängerung der Bohrung BA-006 am Zielgebiet "North" des Banio Projekts hat weitere rund 40 m einer robusten Kalimineralisierung durchschnitten, wodurch sich die kumulierte Kalimineralisierung nun auf 120 Meter erstreckt.

News: Millennial Potash erweitert die Kalimineralisierung im Rahmen seines Kaliprojekts Banio in Gabun auf eine Mächtigkeit von 120 Metern, während die Bohrung BA-006 weiter in die Tiefe vorangetrieben wird

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe - Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situations-zertifikat/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen:

Die jeweiligen News entnehmen Sie bitte den offiziellen Webseiten der Unternehmen, sowie www.rohstoff-tv.com.

Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5%: ja, über "SRC Mining Special Situations Zertifikat" Netto-Positionen ≥ 0,5%: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5%.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

Die nachfolgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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Disclaimer:

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

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