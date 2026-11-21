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China förderte 2025 rund 36 Prozent des weltweiten Antimons. GoldMining weist Antimon erstmals in der Crucero-Ressource aus, Southern Cross Gold startet Untertagebohrungen.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von GoldMining Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd. SRC swiss resource capital AG wird von beiden Unternehmen im Rahmen bezahlter IR-Beraterverträge vergütet. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 21.11.2026, 16:30 Uhr Berlin/ Zürich

++ Antimon in Alltag und Industrie ++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in Kabelisolierungen und Textilien können Antimonverbindungen die Wirkung von Flammschutzmitteln verstärken. Bei der Herstellung mancher PET-Flaschen dienen sie als Katalysatoren. Die EU führt Antimon in ihrer Liste kritischer Rohstoffe.

China produzierte 2025 nach Schätzung des US Geological Survey rund 40.000 der weltweit geförderten 110.000 Tonnen Antimon. Das entspricht rund 36 Prozent der Minenförderung. Russland und Tadschikistan kamen geschätzt auf 32.000 beziehungsweise 22.000 Tonnen.

Die US-Nettoimportabhängigkeit lag 2025 bei geschätzt 91 Prozent des rechnerischen Verbrauchs. China hat die zusätzliche US-spezifische Ausfuhrbeschränkung für bestimmte Antimonprodukte laut Bekanntmachung bis 27. November 2026 ausgesetzt. Die allgemeinen chinesischen Genehmigungspflichten für kontrollierte Antimonprodukte gelten weiter.

GoldMining beziffert Antimon in Crucero

GoldMining Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ - meldete am 17. Februar erstmals Antimon in der Ressourcenschätzung für sein vollständig gehaltenes Projekt Crucero in Peru. Zum 4. Februar umfassen die angezeigten Ressourcen 42,7 Millionen Tonnen mit 0,12 Prozent Antimon (51.000 Tonnen enthaltenes Antimon). Vermutet sind 34,9 Millionen Tonnen mit 0,11 Prozent (37.000 Tonnen enthaltenes Antimon).

Der technische Bericht empfiehlt für Crucero weitere metallurgische Untersuchungen und eine Studie zur Vermarktung von Antimon. Die Arbeiten könnten zeigen, welche Aufbereitungsschritte sich für ein vermarktbares Konzentrat eignen.

Southern Cross Gold bohrt unter Tage

Southern Cross Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ - meldete am 10. November den Start der Untertagebohrungen auf dem vollständig gehaltenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria. Zum Meldedatum waren zwei Bohrgeräte im Erkundungsstollen und zwölf an der Oberfläche im Einsatz. Die erste Ressourcenschätzung strebt das Unternehmen für das erste Halbjahr 2027 an.

Für den Teilbereich Golden Dyke nahm Resources Victoria am 22. September den Antrag auf eine Bergbaulizenz an. Ausstehend sind die Lizenzentscheidung, die Genehmigung des Bergbauarbeitsplans und eine Planungsgenehmigung. Der Erkundungsstollen dient der Exploration.

Fazit: Crucero und Sunday Creek vor nächsten Prüfungen

Die hohe Importabhängigkeit der USA zeigt, warum zusätzliche Antimonquellen Aufmerksamkeit finden. Bei Crucero stehen vertiefende Aufbereitungstests als Empfehlung im Raum, bei Sunday Creek soll die erste Ressourcenschätzung folgen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ und https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetall Report 2026/11: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-11-update/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: USGS, Antimon, 27.05.2026 · EU-Kommission/Öko-Institut, Anwendungen von Antimontrioxid, 17.10.2008 · EU, Verordnung über kritische Rohstoffe, 11.04.2024 · MOFCOM/GACC, Antimon-Ausfuhrkontrollen, 15.08.2024 · MOFCOM, US-spezifische Ausfuhrkontrollen, 03.12.2024 · MOFCOM, befristete Aussetzung, 09.11.2025 · GoldMining, Crucero-Ressource, 17.02.2026 · GoldMining, Technischer Bericht Crucero, 23.02.2026 · Southern Cross Gold, Lizenzantrag, 23.09.2026 · Southern Cross Gold, Untertagebohrungen, 10.11.2026; Titelbild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Emittenten: GoldMining Inc. (TSX: GOLD, NYSE American: GLDG, WKN: A2DHZ0, ISIN: CA38149E1016) und Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF, WKN: A40QY8, ISIN: CA8426851090). SRC wird aus entgeltlichen IR-Beraterverträgen mit beiden Emittenten vergütet. Die bezahlten Beziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Die Autorin und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 20.11.2026, 10:35 Uhr MEZ. Die Redaktion hat öffentliche Quellen abgeglichen. Unternehmensangaben wurden keiner eigenen technischen Prüfung unterzogen. Für Crucero prüfte der unabhängige Qualified Person Gregory Z. Mosher, P.Geo., die Angaben zur Ressourcenschätzung in der Meldung vom 17. Februar. Tim Smith, Vice President Exploration von GoldMining, verantwortete die übrigen technischen Angaben dieser Meldung. Der technische Bericht nennt Gregory Z. Mosher und Julio F. Castañeda als Qualified Persons. Southern Cross Gold nennt in den Meldungen zum Lizenzantrag und zu den Untertagebohrungen Kenneth Bush, Head of Exploration und damit unternehmenszugehörig, als Qualified Person. Die Benennungen beziehen sich auf die Originalunterlagen. Vermutete Ressourcen sind mit größerer geologischer Unsicherheit verbunden als angezeigte Ressourcen. Metallurgie, Genehmigungen, Finanzierung, Metallpreise und Kosten können die Entwicklung beider Projekte wesentlich beeinflussen. Das eingesetzte Kapital kann vollständig verloren gehen.

Hinweise und Haftung

Bezahlte Marketingmitteilung. Der Beitrag enthält keine unabhängige Finanzanalyse und keine individuelle Anlageberatung. Er enthält weder ein Wertpapierangebot noch eine Kaufaufforderung oder -empfehlung. Die Haftung ist nur im gesetzlich zulässigen Umfang begrenzt. Zwingende Haftung und Ansprüche bleiben unberührt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich. Die eigene gesetzliche Verantwortung bleibt unberührt. Titelbild: KI-generierte Symbolillustration ohne Bezug zu einer realen Anlage der Emittenten. KI wurde für Recherche, Bearbeitung und Bild eingesetzt. Redaktionelle Verantwortung und menschliche Schlussprüfung verbleiben bei SRC. © 2026 SRC swiss resource capital AG. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.

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