Im strategischen Fokus: Gold auf Jahrestief - Zentralbanken greifen zu: Drei Projekte geben jetzt Gas!

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Gold fiel am 12. November auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr, Zentralbanken kauften kräftig zu. GoldMining, Southern Cross Gold und Osisko Gold treiben ihre Projekte dennoch voran.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu GoldMining Inc., Southern Cross Gold Consolidated Ltd. und Osisko Gold Group Inc. Die Emittenten unterhalten entgeltliche IR-Verträge mit der SRC swiss resource capital AG, die als Auftraggeberin die JS Research GmbH beauftragt und erfolgsunabhängig vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung: SRC über PresseBox · Erstveröffentlichung: 16. November 2026, 5:30 Uhr Europe/Berlin

Goldpreis unter Druck, Zentralbanken kaufen weiter!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldmarkt steckt in einer spürbaren Korrektur. Am 12. November fiel der Goldpreis zeitweise auf rund 3.852 US-Dollar je Unze und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025.1 Belastet habenein Dollar auf dem höchsten Stand seit 19 Monaten und die wachsende Erwartung weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank.2

Die Nachfrage institutioneller Käufer zeigt sich dagegen robust. Laut World Gold Council kauften Zentralbanken im dritten Quartal 2026 netto 321 Tonnen Gold - deutlich mehr als der Fünfjahresdurchschnitt von 227 Tonnen je Quartal.

Zentralbankkäufe und ETF-Zuflüsse im dritten Quartal 2026 | Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung | Daten: World Gold Council

In den ersten neun Monaten summierten sich ihre Käufe auf 675 Tonnen, 6% mehr als im Vorjahreszeitraum. Gold-ETFs verbuchten im dritten Quartal Zuflüsse von 211 Tonnen.3 Mit weiteren 19 Tonnen im Oktober stiegen die weltweiten ETF-Bestände auf den Rekordwert von 4.275 Tonnen.4

Der World Gold Council hat seine Erwartung für die Zentralbanknachfrage 2026 angehoben: Die Käufe dürften mindestens das Niveau von 2025 erreichen. Für die Investmentnachfrage erwartet er ein Plus von rund 200 Tonnen gegenüber dem Vorjahr, nach zuvor 400 Tonnen. Zugleich verweist der Branchenverband darauf, dass Zentralbanken preissensibel agieren. Rücksetzer könnten daher Kaufinteresse auslösen.5

In diesem Umfeld treiben GoldMining (WKN: A2DHZ0), Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) und Osisko Gold (WKN: A42FUV) ihre Projekte in Brasilien, Australien und Kanada voran - von der Vormachbarkeitsstudie über die Untertage-Exploration bis zum Minenbau.6,7,8

GoldMining: "São Jorge' startet in die Vormachbarkeitsstudie!

GoldMining (WKN: A2DHZ0) entwickelt das zu 100% unternehmenseigene Goldprojekt "São Jorge'im brasilianischen Bundesstaat Pará. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA') errechnet bei 3.500 US-Dollar je Unze einen Kapitalwert nach Steuern von 532 Millionen US-Dollar und einen internen Zinsfuß von 42,4%. Die Anfangsinvestition liegt bei 202 Millionen US-Dollar.9 Die Ressource umfasst 624.000 Unzen Gold in der Kategorie "angezeigt' und 129.000 Unzen als "abgeleitet'.10

Quelle: GoldMining Inc.

Am 28. Oktober 2026 gab GoldMining den Startschuss für die Vormachbarkeitsstudie ("PFS').Parallel begann ein zunächst auf 6.000 Meter ausgelegtes Verdichtungsbohrprogramm mit drei Diamantbohrgeräten. Die Daten sollen in eine aktualisierte Ressourcenschätzung einfließen, frisches Kernmaterial für metallurgische Tests liefern und die Grundlage für die "PFS' bilden. IhreFertigstellung erwartet GoldMining derzeit in der ersten Jahreshälfte 2028.

Ergänzend sind geotechnische und hydrogeologische Bohrungen rund um den geplanten Tagebau vorgesehen. Hinzu kommen Bohrungen unter den geplanten Anlagenstandorten, die sicherstellen sollen, dass dort keine abbauwürdige Mineralisierung überbaut wird.6

Umwelt- und Genehmigungsarbeiten laufen!

Am 5. November meldete GoldMining den Beginn der Umwelt- und sozioökonomischen Basisstudien für "São Jorge'. Sie bilden die Grundlage für die Umweltverträglichkeitsstudie("EIA') und den zugehörigen Umweltbericht ("RIMA'), die das mehrstufige Genehmigungsverfahren in Brasilien erfordert.

Dafür hat das Unternehmen zwei Partner verpflichtet: SLR Consulting leitet die technischen und metallurgischen Arbeiten für die PFS, CLAM Environmental übernimmt die Umwelt- und Sozialstudien. SLR hat bereits den bestehenden technischen Bericht verfasst, CLAM hat unter anderem für das benachbarte Projekt "Tocantinzinho' gearbeitet. Zum Zeitpunkt der Meldung warenbereits mehr als 1.000 der geplanten 6.000 Bohrmeter absolviert.

Damit arbeitet GoldMining (WKN: A2DHZ0) an drei Fronten zugleich: an der Ressourcensicherheit, an den technischen Grundlagen und an den Genehmigungsunterlagen.6,11

Southern Cross Gold: Untertagebohrungen bei "Sunday Creek' gestartet!

Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) erkundet das Gold-Antimon-Projekt "Sunday Creek' rund 60 Kilometer nördlich von Melbourne im australischen Bundesstaat Victoria. Am 10. November meldete das Unternehmen den Start der Untertagebohrungen: Zwei Diamantbohrgeräte arbeiten im neuen Explorationsstollen. Damit sind 14 Bohrgeräte aktiv, zwölf an der Oberfläche und zwei unter Tage.7

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Vom Stollen aus können die Bohrungen näher an den tiefer liegenden Zielen ansetzen. Das soll Bohrmeter und Kosten je Ziel senken. Zwei weitere Untertagegeräte sollen noch im November folgen, im Februar 2027 soll das Programm auf insgesamt 24 Bohrgeräte anwachsen.7

Erste Ressourcenschätzung für 2027 geplant!

Das Ziel ist klar umrissen: Die Gold- und Antimonmineralisierung soll über die bisherigen Bohrgrenzen hinaus erweitert werden. Eine erste Mineralressourcenschätzung und wirtschaftliche Studien strebt Southern Cross Gold für die erste Jahreshälfte 2027 an.7

Das Projekt umfasst Explorationslizenzen über rund 16.900 Hektar.12 In den Bereichen "Apollo' und "Rising Sun' sind einzelne mineralisierte Adersysteme über eine vertikale Erstreckung von rund 600 Meter definiert, von der Oberfläche bis in mehr als 1.100 Meter Tiefe.13

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.

Hinzu kommt das Antimon. Das Metall wird unter anderem in der Verteidigungsindustrie, in Batterien, in der Elektronik und in Flammschutzmitteln eingesetzt. Mitte Oktober stellte die Labor-Regierung von Victoria eine Wahlzusage über 20 Millionen australische Dollar für eine Antimonverarbeitungsanlage vor, die bis zu 5.000 Tonnen Antimonmetall pro Jahr verarbeiten soll. Die Zusage steht unter dem Vorbehalt der Wiederwahl am 28. November 2026.

Zudem wurden Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) und Gekko Systems als bevorzugte Empfänger im Programm "Advancing Antimony Grants' benannt, sie teilen sich mehr als 750.000 australische Dollar für Studien zur Antimonverarbeitung. Noch handelt es sich um politische Zusagen und vorbereitende Untersuchungen.14

Osisko Gold: "Cariboo' ist im Bau!

Osisko Gold (WKN: A42FUV) baut das zu 100% unternehmenseigene Goldprojekt "Cariboo' in British Columbia, Kanada. Mitte September traf das Unternehmen die formelle Bauentscheidung. Dererste Goldguss ist für das erste Quartal 2029 geplant, die kommerzielle Produktion für die zweite Jahreshälfte 2029.15

Quelle: Osisko Gold Group Inc.

Zum 30. September bezifferte Osisko Gold den Baufortschritt auf rund 28%, gemessen an den bis dahin angefallenen Kosten von rund 355 Millionen kanadischen Dollar. Die verbleibenden geschätzten Baukosten liegen bei rund 907 Millionen kanadischen Dollar. Die Detailplanung war zu rund 42% abgeschlossen, mehr als die Hälfte der Beschaffungspakete vergeben und rund 360 Millionen kanadische Dollar vertraglich gebunden.

Auf der Baustelle arbeiten mehr als 400 Personen. Die Erdarbeiten am "Valley'-Portal waren zu 85% abgeschlossen, die Erweiterung der Wasseraufbereitung "Bonanza Ledge' ist fertiggestelltund wird in Betrieb genommen. Insgesamt sind rund 3,4 Kilometer Untertagestrecken aufgefahren.

Der Zeitplan bleibt anspruchsvoll: Das Ziel für das monatliche Vortriebstempo zum Jahresende sank von 500 auf rund 360 Meter. Gründe sind langsamere Ausbrucharbeiten am "Valley'-Portal im festen Gestein, lärmärmere Abbaumethoden und zusätzliche Maßnahmen beim Aushärten von Beton bei Frost. Die Portale sollen im vierten Quartal 2026 angeschlagen werden.8

Für die Bauausführung hat Osisko Gold Cameron Carter zum Vice President, Construction Operations der Tochter Barkerville Gold Mines ernannt. Carter bringt mehr als 18 Jahre Erfahrung im Untertagebau mit, davon über 15 Jahre bei Dumas Mining, zuletzt als Senior Vice President.16

Finanzierung bis zur Produktion neu aufgestellt!

Zum 30. September verfügte Osisko Gold über rund 1,50 Milliarden kanadische Dollar an Zahlungsmitteln, gebundenen Zahlungsmitteln und Wertpapieren. Davon entfielen 733,7 Millionen kanadische Dollar auf Zahlungsmittel und 691,2 Millionen kanadische Dollar auf zweckgebundene Mittel.

Ende September platzierte das Unternehmen besicherte Anleihen über 600 Millionen US-Dollar mit 9,25% Zins und Laufzeit bis 2031 und löste damit die bisherige Projektfinanzierung von Appian ab. Zusammen mit weiteren Kapitalquellen sei der Bau damit nach Unternehmensangaben bis zur kommerziellen Produktion finanziert.18 Außerdem schloss Osisko Gold (WKN: A42FUV) eine Kapitalbeteiligung von Trafigura über 30 Millionen US-Dollar ab.

Beim Projekt "Tintic' in Utah verkaufte das Unternehmen im dritten Quartal 3.162 Unzen Gold aus kleinmaßstäblichem Testbergbau. Bei Umsätzen von 19,3 Millionen kanadischen Dollar ergab sich nach allen Betriebs- und Verwaltungskosten ein operatives Ergebnis von 3,8 Millionen kanadischen Dollar, nach einem operativen Verlust von 33,2 Millionen kanadischen Dollar im Vorjahresquartal.17

Fazit:

GoldMining (WKN: A2DHZ0) hat bei "São Jorge' die Vormachbarkeitsstudie, das Verdichtungsbohrprogramm und die Umweltstudien gestartet. Die Basis bildet eine "PEA' mit 532 Millionen US-Dollar Kapitalwert. Die "PFS' soll in der ersten Jahreshälfte 2028 vorliegen.6,9

Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) bohrt bei "Sunday Creek' erstmals unter Tage und will auf 24 Bohrgeräte aufstocken. Die erste Ressourcenschätzung ist für die erste Jahreshälfte 2027 geplant.7

Osisko Gold (WKN: A42FUV) hat "Cariboo' in den Bau überführt und die Finanzierung neu aufgestellt. Rund 28% des Projekts sind umgesetzt, beim Vortrieb musste das Tempoziel jedoch gesenkt werden.8,18

Als Nächstes folgen die "São Jorge' die Vormachbarkeitsstudie, die Wahl in Victoria am 28. November 2026, die erste Ressourcenschätzung für "Sunday Creek' und der weitere Baufortschritt bei "Cariboo' bis zum ersten Goldguss 2029.7,14,15

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Nation Thailand: Global gold drops 3% to over one-year low on November 12, 13. November 2026. Sitzungstief laut Reuters/LSEG 3.852,14 US-Dollar.

2. USAGOLD: Gold Tumbles 3% To $3,866 As Dollar Hits 19-Month High On Fed Hike Bets, 12. November 2026.

3. World Gold Council: Central bank buying and ETF inflows support gold demand in Q3, 3. November 2026. Fünfjahresdurchschnitt laut Gold Demand Trends Q3 2026.

4. World Gold Council: Gold ETF Flows: October 2026, November 2026.

5. World Gold Council: Gold Demand Trends Q3 2026: Outlook, 3. November 2026.

6. GoldMining Inc.: GoldMining Commences Pre-Feasibility Study and Begins Infill Drilling with Three Drills at the São Jorge Project, Brazil, 28. Oktober 2026. Wiedergabe der Unternehmensmeldung.

7. Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold Starts Underground Drilling at Sunday Creek: 14 Rigs Now Operating, Ramping to 24, 10. November 2026. Wiedergabe der Unternehmensmeldung.

8. Osisko Gold Group Inc.: Osisko Gold Provides Construction Progress Update on the Cariboo Gold Project, 27. Oktober 2026.

9. GoldMining Inc.: GoldMining Announces Positive PEA Highlighting $532 Million After-Tax NPV and 42% IRR at its São Jorge Project, Brazil, Juni 2026. Beträge in US-Dollar; die PEA stützt sich teilweise auf abgeleitete Ressourcen.

10. GoldMining Inc.: São Jorge - Project Snapshot, abgerufen am 14. November 2026. Ressourcenschätzung mit Stichtag 28. Januar 2025.

11. GoldMining Inc.: GoldMining Commences Environmental Baseline and Permitting Work in Conjunction with Pre-Feasibility Study at São Jorge, Brazil, 5. November 2026.

12. Southern Cross Gold Ltd./ASX: Unternehmensmeldung zu Golden Dyke, Abschnitt "About Sunday Creek", 28. November 2024.

13. Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold Expands Golden Dyke with 5.4 m @ 29.6 g/t Gold Intercept, abgerufen am 14. November 2026.

14. Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold Welcomes Both A$20 Million Antimony Processing Election Commitment and Decision on Advancing Antimony Grant, 15. Oktober 2026. Wiedergabe der Unternehmensmeldung.

15. Osisko Gold Group Inc.: Osisko Gold Announces Formal Construction Decision and Development Update for the Cariboo Gold Project, 14. September 2026.

16. Canadian Mining Journal: Osisko selects new VP to oversee Cariboo construction, November 2026. Zur Ernennung von Cameron Carter; Unternehmensmeldung von Osisko Gold.

17. Osisko Gold Group Inc.: Osisko Gold Reports Third Quarter 2026 Results, 12. November 2026.

18. Osisko Gold Group Inc.: Osisko Gold Completes US$600 Million Aggregate Principal Amount of 9.250% Senior Secured Notes Offering, 30. September 2026.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Zentralbankkäufe und ETF-Zuflüsse im dritten Quartal 2026. Eigene Darstellung der JS Research GmbH, per Skript aus den angegebenen Daten erzeugt, bei der Erstellung KI-gestützt. Daten: World Gold Council, Gold Demand Trends Q3 2026. Sie ersetzt eine Grafik des World Gold Council aus der Eingangsfassung.

Abbildungen 2 und 3: Logo der GoldMining Inc. und Präsentationsfolie zu São Jorge mit PEA-Kennzahlen. Quelle und Rechteinhaber: GoldMining Inc., Unternehmenspräsentation 2026.

Abbildungen 4 bis 6: Logo der Southern Cross Gold Consolidated Ltd., Foto des Untertagebohrgeräts am Explorationsstollen und Längsschnitt Sunday Creek. Quelle und Rechteinhaber: Southern Cross Gold Consolidated Ltd., Unternehmensmaterialien 2026.

Abbildung 7: Zeitplan für Cariboo bis zur kommerziellen Produktion. Quelle und Rechteinhaber: Osisko Gold Group Inc., Unternehmenspräsentation 2026.

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 14. November 2026. Geprüft wurden die Goldpreisentwicklung vom 12. November 2026, die Nachfragedaten und der Ausblick des World Gold Council, die PEA-, Ressourcen-, Studien- und Bohrangaben zu GoldMining, die Bohr- und Planungsangaben sowie die Förderzusagen in Victoria zu Southern Cross Gold und die Bau-, Finanz- und Personalangaben zu Osisko Gold. Grundlage waren Unternehmensmeldungen, ein Quartalsbericht, Unternehmenspräsentationen, Veröffentlichungen des World Gold Council sowie Marktberichte; Wiedergabeportale und Fachmedien wurden herangezogen, wo Primärdokumente nicht frei zugänglich waren. Zwei Unternehmensfolien der Eingangsfassung wurden nicht übernommen, darunter eine Osisko-Folie mit veraltetem Baufortschritt zum 31. Juli 2026. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Disclaimer und Pflichtangaben

Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu GoldMining Inc., Southern Cross Gold Consolidated Ltd. und Osisko Gold Group Inc. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit GoldMining Inc., Southern Cross Gold Consolidated Ltd. und Osisko Gold Group Inc. und vergütet JS Research für diesen Beitrag. Die Vergütung der JS Research GmbH ist erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und den Emittenten besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg; die Vergütung erfolgt mittelbar über SRC. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen.

Interessen und Positionen

GoldMining Inc.: Weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH halten Aktien des Emittenten. Die SRC swiss resource capital AG hält keine Aktien des Emittenten. Der Emittent ist nicht mit 5% oder mehr an der JS Research GmbH oder der SRC swiss resource capital AG beteiligt.

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Die Angaben zu Positionen gelten zum 14. November 2026.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen, einem Quartalsbericht, Unternehmenspräsentationen, Veröffentlichungen des World Gold Council sowie Marktberichten. Die Quellen sind im Quellenblock mit Datum und Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Bohrdaten noch metallurgische Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in den Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handelten für die jeweiligen Emittenten beziehungsweise Berichtsersteller, nicht für JS Research.

Die redaktionelle Prüfung durch JS Research ersetzt keine unabhängige technische, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung.

Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte Ressourcen. Die PEA für São Jorge ist vorläufig, stützt sich teilweise auf abgeleitete Ressourcen, beruht auf Annahmen zu Rohstoffpreisen, Kosten, Ausbeuten, Zeitplänen und Finanzierung und bietet keine Gewähr, dass die Ergebnisse realisiert werden. Für Sunday Creek liegt noch keine Mineralressourcenschätzung vor. Bohrergebnisse sind keine Ressourcenschätzungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem die Goldnachfrage, die Vormachbarkeitsstudie, das Bohrprogramm und die Genehmigungen für São Jorge, den Ausbau des Bohrprogramms, die erste Ressourcenschätzung und die Antimonverarbeitung bei Sunday Creek, Baufortschritt, Kosten, Finanzierung, ersten Goldguss und kommerzielle Produktion bei Cariboo sowie die Testbergbauaktivitäten bei Tintic. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Exploration und Geologie, Metallurgie und Ausbringung, Ressourcen- und Reservenumwandlung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Vertragspartnerabhängigkeit, politische Zusagen unter Wahlvorbehalt, Infrastruktur und Energieversorgung, Arbeits- und Sicherheitsrisiken, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in Brasilien, Australien, Kanada und den USA. Produktion, Cashflow oder Projektentwicklung können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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