Anzeige / Werbung

Was passiert, wenn American Critical Minerals endlich den Bohrer ansetzt und neue Belege dafür liefert, was unter dem Grundstück liegt?

Dieser Artikel wird im Auftrag von American Critical Minerals Corp. veröffentlicht. (CSE: KCLI | OTCQB: APCOF | Frankfurt: 2P3)

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser,

Während dieser Zeit stand eine Frage im Mittelpunkt der Investmentthese:

Was passiert, wenn American Critical Minerals endlich den Bohrer ansetzt und neue Belege dafür liefert, was unter dem Grundstück liegt?

Meine Damen und Herren, dieser Moment ist gekommen.

Am 19. November 2026 gab American Critical Minerals die Ergebnisse seines ersten Bohrprogramms bei Green River bekannt.

Und die Zahlen verdienen Aufmerksamkeit.

Das Bohrloch Duma Point AP-S-02 des Unternehmens lieferte einen gemeldeten Verbundabschnitt von 38,51% Kaliumchlorid (KCl) über 6,55 Meter, darunter ein außergewöhnlich hochgradiges Intervall von 42,94% KCl über 2,1 Meter.

Noch wichtiger: Der neue Abschnitt zeigte im Vergleich zu einem historischen Bohrloch in rund 600 Metern Entfernung eine um 11% größere Mächtigkeit und einen um 51% höheren Gehalt.

Das sind nicht einfach weitere Explorationszahlen.

Für Anleger, die diese Geschichte seit mehr als einem Jahr mit uns verfolgen, ist dies der bislang wichtigste technische Meilenstein von American Critical Minerals.

Das Unternehmen stützt sich nicht länger ausschließlich auf historische Bohrdaten. Es verfügt nun über moderne Bohrbelege, die das Vorkommen hochgradiger Kalimineralisierung in seinem Flaggschiffprojekt untermauern.

Und diese Entwicklung kommt zu einem besonders interessanten Zeitpunkt für die globalen Kapitalmärkte.

DIE GLOBALEN MÄRKTE WANKEN. ABER DIE WELT MUSS WEITERHIN ESSEN.

Blicken Sie auf die Finanzmärkte.

Anleger sehen sich einem zunehmend komplizierten wirtschaftlichen Umfeld gegenüber.

Die Aktienmärkte sehen sich Unsicherheit durch überzogene Bewertungen, Ausgaben für künstliche Intelligenz, geopolitische Konflikte, Inflation, Zinsen und die Tragfähigkeit des weltweiten Wirtschaftswachstums gegenüber.

Kapital wird wählerischer.

Unternehmen, die einst aufgrund ferner Erwartungen außergewöhnliche Bewertungen erzielten, werden stärker daraufhin geprüft, ob sie nachhaltige Gewinne und Cashflows erwirtschaften können.

Gleichzeitig legt die geopolitische Instabilität weiterhin Schwachstellen in den globalen Lieferketten offen.

Der Commodity Markets Outlook der Weltbank vom Oktober 2026 prognostiziert für dieses Jahr einen Anstieg der Rohstoffpreise insgesamt um 23%, wobei die Energiepreise um 32% und die Düngemittelpreise um 14% steigen sollen.

Der Ausblick warnt zudem vor wachsenden Risiken für die landwirtschaftliche Produktion und die Erschwinglichkeit von Nahrungsmitteln durch Konflikte, gestörten Handel und ungünstige Witterung.

Vor diesem Hintergrund sollten Anleger eine wichtige Unterscheidung treffen.

Es gibt Branchen, deren Produkte Verbraucher aufschieben können.

Es gibt Technologien, deren Verbreitung länger dauern kann als erwartet.

Und es gibt Unternehmen, deren Wirtschaftlichkeit stark von günstigen Finanzierungsbedingungen abhängt.

Aber die Landwirtschaft hält nicht an, nur weil die Nasdaq einen schwierigen Monat hat.

Landwirte müssen weiterhin ihre Felder bestellen.

Regierungen müssen weiterhin die Nahrungsmittelversorgung sichern.

Und Milliarden von Menschen müssen weiterhin essen.

Hier kommt Kali ins Spiel.

KALI: EINER DER WICHTIGSTEN ROHSTOFFE, DIE VIELE ANLEGER ÜBERSEHEN

Kali erhält selten die Aufmerksamkeit, die Gold, Kupfer, Uran oder das jüngste KI-Unternehmen bekommen.

Doch seine Bedeutung für die moderne Zivilisation lässt sich kaum überschätzen.

Kalium ist neben Stickstoff und Phosphor einer der drei essenziellen Makronährstoffe für das Pflanzenwachstum.

Es spielt eine entscheidende Rolle für die Pflanzenentwicklung, den Wasserhaushalt, die Widerstandsfähigkeit der Kulturen und die landwirtschaftliche Produktivität.

Ohne ausreichend Kalium können Ernteerträge und Qualität leiden.

Und anders als bei vielen anderen Industrierohstoffen gibt es für Kalium in seinen wichtigsten Düngemittelanwendungen keinen praktikablen Ersatz.

Das unterscheidet Kali grundlegend von vielen spekulativen Anlagethemen.

Die Nachfrage ist mit etwas Essenziellem verbunden: der fortlaufenden Produktion von Nahrungsmitteln.

Der United States Geological Survey schätzt, dass etwa 85% der amerikanischen Kaliverkäufe für Düngemittel verwendet werden.

Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung müssen landwirtschaftliche Erzeuger ihre Produktivität weiter steigern und gleichzeitig mit zunehmend unvorhersehbarem Wetter, Bodenbedingungen und Betriebsmittelkosten umgehen.

Düngemittelsicherheit ist daher nicht nur ein landwirtschaftliches Thema.

Sie ist ein wirtschaftliches Thema. Ein Thema der nationalen Sicherheit. Und zunehmend ein geopolitisches Thema.

AMERIKAS KALI-ABHÄNGIGKEIT IST EINE STRATEGISCHE SCHWACHSTELLE

Hier ist eine Zahl, die Anleger aufhorchen lassen sollte.

Laut USGS waren die Vereinigten Staaten 2025 bei etwa 92% ihres Kalibedarfs auf Importe angewiesen.

Denken Sie darüber nach.

Eine der größten Agrarwirtschaften der Welt ist bei einem kritischen Betriebsmittel für den Nahrungsmittelanbau überwiegend von externen Lieferanten abhängig.

Kanada bleibt mit rund 79% der US-Importe in den Jahren 2021-2024 der größte Kalilieferant der USA.

Das ist ein wichtiger Vorteil für die Versorgungssicherheit in Nordamerika.

Allerdings konzentriert sich die weltweite Kaliproduktion auf relativ wenige Länder, darunter Kanada, Russland, Belarus und China.

Das strategische Problem besteht nicht darin, dass die kanadische Versorgung an sich unsicher wäre, sondern darin, dass die USA im Verhältnis zu ihrem enormen landwirtschaftlichen Bedarf nur über eine begrenzte heimische Produktion verfügen.

Und in einem zunehmend fragmentierten geopolitischen Umfeld achten Regierungen genauer darauf, woher wesentliche Rohstoffe stammen.

Im November 2025 nahmen die Vereinigten Staaten Kali in ihre offizielle Liste kritischer Mineralien auf.

Diese Einstufung spiegelt die wachsende Anerkennung der wirtschaftlichen Bedeutung des Minerals und möglicher Anfälligkeiten der Lieferketten wider.

Für American Critical Minerals entsteht dadurch ein starker strategischer Hintergrund: ein potenziell bedeutendes heimisches Kaliprojekt in den Vereinigten Staaten, zu einer Zeit, in der die Widerstandsfähigkeit heimischer Lieferketten zur nationalen Priorität wird.

Das Green-River-Projekt des Unternehmens liegt rund 20 Meilen nordwestlich von Moab, Utah, im Paradox-Becken.

Es umfasst etwa 32.530 Acres in einer Region mit etablierter Geschichte der Kaliexploration und -produktion.

Und nun, nach mehr als einem Jahr der Vorfreude, hat American Critical Minerals seine ersten modernen Bohrergebnisse geliefert.

42,94% KCl: DIE BOHRERGEBNISSE, DIE DAS GESPRÄCH VERÄNDERN

Die Bekanntgabe vom 19. November stellt einen wichtigen technischen Fortschritt dar.

Das erste Bohrloch Duma Point AP-S-02 durchteufte hochgradige Sylvin-Mineralisierung im Kali-Horizont Cycle 5.

Zu den gemeldeten Ergebnissen gehören:

38,51% KCl über 6,55 Meter , basierend auf kombinierten Assay- und geophysikalischen Daten.

, basierend auf kombinierten Assay- und geophysikalischen Daten. 42,94% KCl über 2,1 Meter im höhergradigen Intervall.

im höhergradigen Intervall. 51% höherer Gehalt im Vergleich zum nahegelegenen historischen Bohrloch Quintana Fed 1-1.

im Vergleich zum nahegelegenen historischen Bohrloch Quintana Fed 1-1. 11% größere Mächtigkeit im Vergleich zu diesem historischen Abschnitt.

Wichtig: 5,54 Meter mineralisierter Kern wurden geborgen und direkt analysiert, während geophysikalische Messungen zur Schätzung des Gehalts weiterer 1,01 Meter nicht geborgenen mineralisierten Materials herangezogen wurden.

Das Unternehmen berichtete von einer starken Korrelation zwischen seinen geophysikalischen Messungen und den Assays des geborgenen Kerns.

Diese Ergebnisse stützen die geologische Interpretation, dass sich hochgradige Kalimineralisierung durch diesen Teil des Cycle-5-Horizonts erstreckt.

Sie schneiden zudem im Vergleich mit den gemeldeten Gehalten der nahegelegenen Moab Solution Mine günstig ab, die Kali aus derselben geologischen Einheit gewinnt.

Dieser Vergleich ist bemerkenswert.

Er verortet die Entdeckung in einem bekannten produzierenden geologischen Umfeld und nicht in einem völlig ungetesteten regionalen Konzept.

Allerdings kann ein einzelnes Bohrloch keine kommerzielle Lagerstätte begründen. Weitere Bohrungen, Ressourcenschätzungen sowie technische und wirtschaftliche Studien sind erforderlich, um Umfang und Machbarkeit eines künftigen Betriebs zu bestimmen.

Dennoch sollte die Bedeutung dieses ersten Ergebnisses nicht unterschätzt werden.

Die Investmentstory hat sich vom historischen geologischen Potenzial zur modernen Bestätigung durch Bohrungen weiterentwickelt.

Für einen Junior-Explorer ist das ein bedeutsamer Übergang.

DER NÄCHSTE MEILENSTEIN: VON DER HOCHGRADIGEN ENTDECKUNG ZUR DEFINIERTEN RESSOURCE

Die naheliegende Frage lautet nun, was als Nächstes kommt.

Das Management hat angedeutet, dass die Planung für ein bis zwei weitere Bohrlöcher beginnen wird, mit dem Ziel, eine NI-43-101-konforme Mineralressourcenschätzung und eine Scoping-Studie voranzutreiben.

Hier könnte die nächste Stufe der Wertschöpfung entstehen.

Ein hochgradiger Abschnitt ist ermutigend.

Aber Anleger müssen letztlich Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und Wirtschaftlichkeit des mineralisierten Systems verstehen.

Zusätzliche Bohrungen können helfen festzustellen, ob sich die in Duma Point AP-S-02 angetroffenen Gehalte über ein ausreichend großes Gebiet erstrecken, um eine bedeutende Ressource zu stützen.

Auch die Tiefe des Projekts spielt eine Rolle. Der Kali-Horizont Cycle 5 wurde in etwa 1.741 Metern unter der Oberfläche angetroffen, weshalb Abbaumethoden, Entwicklungskosten und Betriebswirtschaftlichkeit besonders wichtige Aspekte sind.

Das Unternehmen muss nicht nur nachweisen, dass das Kali vorhanden ist, sondern dass es potenziell wirtschaftlich gefördert werden kann.

Für langfristige Aktionäre ist dies der nächste entscheidende Test.

WARUM DIESER MEILENSTEIN IM HEUTIGEN MARKT WICHTIG IST

Wir berichten seit mehr als einem Jahr über American Critical Minerals wegen des strategischen Potenzials seiner Vermögenswerte in Utah.

Doch es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen einem attraktiven geologischen Konzept und einem Explorationsunternehmen, das beginnt, eigene technische Belege zu erzeugen.

Ersteres verlangt von Anlegern, historische Informationen und geologische Interpretationen zu bewerten.

Letzteres ermöglicht es Anlegern, neue Daten auszuwerten und zu beurteilen, ob die zugrunde liegende These stärker wird.

Genau das ist hier geschehen.

Gleichzeitig regt das breitere makroökonomische Umfeld Anleger dazu an, die Bedeutung greifbarer Ressourcen, sicherer Lieferketten und wesentlicher Industrien neu zu bewerten.

Gold bietet monetäres und Krisenschutz-Engagement.

Kupfer unterstützt Elektrifizierung und industrielle Infrastruktur.

Uran unterstützt die Kernenergie.

Kali unterstützt die Nahrungsmittelproduktion.

Diese Rohstoffe haben unterschiedliche Wirtschaftlichkeit und Anlagerisiken, aber jeder nimmt einen wichtigen Platz in der physischen Wirtschaft ein.

Und obwohl Kali-Explorationsaktien sicherlich nicht immun gegen Marktvolatilität sind, verschwindet der zugrunde liegende Düngemittelbedarf nicht während einer Korrektur am Aktienmarkt.

Diese Unterscheidung könnte zunehmend an Relevanz gewinnen, wenn Anleger nach Chancen suchen, die von langfristiger industrieller und landwirtschaftlicher Nachfrage getragen werden.

DER BISHER GRÖSSTE MEILENSTEIN - UND DIE STORY TRITT IN EINE NEUE PHASE EIN

Für Leser, die unsere Berichterstattung über American Critical Minerals von Anfang an verfolgt haben, ist dies die Meldung, auf die wir gewartet haben.

Die geologische Theorie wurde getestet.

Das erste Bohrprogramm hat hochgradige Ergebnisse geliefert.

Das Unternehmen hat bedeutende Verbesserungen gegenüber nahegelegenen historischen Bohrungen gemeldet.

Und das Management hat die nächsten Schritte zur Etablierung einer konformen Mineralressource skizziert.

All dies geschieht, während die Vereinigten Staaten der heimischen Versorgung mit kritischen Mineralien größere strategische Bedeutung beimessen und während die globale wirtschaftliche Unsicherheit die Bedeutung widerstandsfähiger landwirtschaftlicher Lieferketten weiter unterstreicht.

Es liegen noch erhebliche Hürden vor uns.

Weitere Bohrungen müssen die Kontinuität belegen. Technische Studien müssen das wirtschaftliche Potenzial nachweisen. Finanzierung, Genehmigungen und Entwicklungsherausforderungen bleiben bestehen.

Aber das Unternehmen hat nun etwas erreicht, das der Investmentstory vor einem Jahr noch fehlte.

Frische, moderne Bohrbelege.

Das ist wichtig.

Seit mehr als einem Jahr diskutieren wir, was American Critical Minerals unter dem Green-River-Projekt entdecken könnte.

Jetzt haben Anleger endlich ihre ersten Ergebnisse.

Und mit gemeldeten Gehalten von bis zu 42,94% KCl verdient das nächste Kapitel dieser amerikanischen Kali-Explorationsgeschichte große Aufmerksamkeit.

Risikohinweis: American Critical Minerals ist ein Explorationsunternehmen im Frühstadium. Die Bohrergebnisse begründen weder eine Mineralressource, eine Reserve, eine wirtschaftlich abbaubare Lagerstätte noch eine künftige Mine. Explorationsziele sind konzeptionell und sollten nicht als etablierte Ressourcen behandelt werden. Aktien von Junior-Bergbauunternehmen sind hochspekulativ und können zu erheblichen Verlusten führen.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: GB0007188757,CA8787422044,US46121Y2019,CA60041F1018,CA0249441001