23. November 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash-corp/ - freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung ("MOU") mit dem in Abu Dhabi ansässigen Unternehmen EXG Investments ("EXG") und dem Ministerium für Verkehr, Handelsmarine und Logistik von Gabun über die Entwicklung eines großen Mehrzweck-Tiefwasserhafenkomplexes in der Nähe von Mayumba in der Provinz Nyanga in Gabun bekannt zu geben.

Der geplante Hafen ist als strategisch wichtiger regionaler Wirtschafts- und Industrieentwicklungsstandort konzipiert, der das Wachstum des gabunischen Rohstoffsektors und die allgemeine industrielle Entwicklung fördern soll, wobei das Banio-Kaliprojekt von Millennial voraussichtlich einer der Hauptnutzer sein wird.

Die Absichtserklärung schafft einen Rahmen für die strategische Zusammenarbeit zwischen den Parteien bei der Entwicklung, Verwaltung und dem Betrieb der jeweiligen Komponenten des Mayumba-Hafenkomplexes. Sie sieht zudem die Bewertung integrierter Logistik-, Transport-, Lager- und Hafendienstleistungslösungen vor, die zur Unterstützung der Kalibergbau- und -verarbeitungsaktivitäten des Unternehmens im Rahmen des Banio-Kaliprojekts erforderlich sind, sowie potenzielle Möglichkeiten für gemeinsame Investitionen der Parteien in Projekte, die in den Geltungsbereich ihrer Zusammenarbeit fallen.

Eine strategische Infrastrukturentwicklung zur Steigerung des Potenzials des Banio-Kaliumprojekts

Der geplante Tiefwasserhafen Mayumba wird so konzipiert, dass er Seetransporte von bis zu 4 Millionen Tonnen pro Jahr aufnehmen kann, darunter Kali und verwandte Produkte aus dem Banio-Kali-Projekt von Millennial. Die geplante Infrastruktur soll einige der am häufigsten eingesetzten Klassen von Hochseeschiffen aufnehmen können, insbesondere Schiffe im Bereich von 50.000 bis 65.000 DWT, wodurch dem Unternehmen potenziell der Zugang zu internationalen Schifffahrtsmärkten und die Möglichkeit eröffnet wird, Kunden an zahlreichen globalen Zielorten zu bedienen.

Der vorgeschlagene Hafenstandort befindet sich an der Atlantikküste, südlich der Stadt Mayumba, in einem Gebiet, das derzeit untersucht wird, und etwa 40 Kilometer von den von Millennial identifizierten Kalimineralressourcen entfernt. Die Nähe zum Projekt in Verbindung mit den geplanten Tiefwasserkapazitäten wird logistische Vorteile für Projekte in der Region bieten und könnte die Grundlage für einen effizienten, skalierbaren und international wettbewerbsfähigen Kaliexportbetrieb schaffen.

Erhebliche positive Auswirkungen für das Unternehmen

Farhad Abasov, Vorstandsvorsitzender von Millennial, kommentierte:

"Wir freuen uns sehr, EXG Investments als strategischen Partner bei der Entwicklung des Tiefwasserhafens von Mayumba begrüßen zu dürfen. Das Führungsteam von EXG bringt umfangreiche internationale Erfahrung in den Bereichen Hafenentwicklung und maritime Infrastruktur mit, was von unschätzbarem Wert sein wird, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, dieses wichtige Infrastrukturprojekt voranzutreiben.

Ebenso wichtig ist das direkte Engagement und die Unterstützung der gabunischen Regierung durch das Ministerium für Verkehr, Handelsmarine und Logistik. Dies unterstreicht das Engagement der Regierung, die Infrastruktur zu schaffen, die erforderlich ist, um das Potenzial der natürlichen Ressourcen des Landes zu erschließen und die Entwicklung seiner Industriewirtschaft zu beschleunigen.

Wir betrachten die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung als einen wichtigen Meilenstein für das Banio-Kaliprojekt. Sie hat erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklungsstrategie des Projekts, die Produktionsplanung und das langfristige kommerzielle Potenzial."

Millennial betrachtet diese Zusammenarbeit aus mehreren wichtigen Gründen als Grundlage für die Positionierung des Unternehmens in der globalen Kaliproduktionsbranche:

Spezielle Hafeninfrastruktur: Die Zusammenarbeit ebnet dem Unternehmen den Weg zum Zugang zu einer speziellen Hafeninfrastruktur und reiht es damit in eine relativ kleine Gruppe von Kaliproduzenten ein, die das Potenzial haben, von eigens errichteten Exportanlagen zu profitieren. Dies ist ein bedeutender strategischer Vorteil in einer Branche, in der eine zuverlässige und kosteneffiziente Exportinfrastruktur unerlässlich ist. Produktionspotenzial: Die Kapazität des geplanten Hafens von bis zu 4 Millionen Tonnen pro Jahr bietet dem Unternehmen eine potenzielle Möglichkeit, über die in der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) vorgesehene anfängliche Produktionsrate von 800.000 Tonnen pro Jahr hinaus zu expandieren (siehe Pressemitteilung vom 23. April 2024). Dies eröffnet dem Banio-Kaliprojekt die Möglichkeit, das Expansionspotenzial zu bewerten, sobald die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) abgeschlossen ist. Direkter Zugang zu internationalen Märkten: Eine Tiefwasserhafeninfrastruktur, die für große Hochseeschiffe ausgelegt ist, dürfte den Zugang zu wichtigen internationalen Märkten ermöglichen, die Transportwirtschaftlichkeit verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit der geplanten Kaliprodukte des Unternehmens steigern. Ganzjährige Exportkapazität: Der geplante Hafen soll zuverlässige, ganzjährige Exportkapazitäten auf dem Seeweg bieten und so logistische Einschränkungen sowie das Risiko saisonaler Versandunterbrechungen verringern. Dies könnte ein wichtiger Vorteil sein, um die Kontinuität der Versorgung zu gewährleisten und langfristige Kundenbeziehungen zu fördern. Vorantreiben der Machbarkeitsstudien: Die Parteien beabsichtigen, eine Machbarkeitsstudie zur Hafenentwicklung durchzuführen, was einen wichtigen Schritt zur Festlegung der technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen des Projekts darstellt. Parallele Entwicklung und Finanzierung: Es wird erwartet, dass der Hafenausbau parallel zu den Finanzierungs- und Bauarbeiten des Unternehmens für das Banio-Kaliprojekt voranschreitet. Dieser koordinierte Ansatz zielt darauf ab, die Fertigstellung der notwendigen Exportinfrastruktur mit der Entwicklung der Bergbau- und Aufbereitungsanlagen des Unternehmens in Einklang zu bringen. Finanzierung des Hafenausbaus durch Dritte: Vorbehaltlich der Sicherung der Finanzierung für das Banio-Kaliumprojekt und des Baubeginns beabsichtigen die Parteien, Finanzierungsstrukturen durch Dritte für den Bau des Hafens zu prüfen. Dies könnte den Zugang zu Infrastrukturinvestitionen durch Dritte ermöglichen und den Bedarf des Unternehmens an einer eigenständigen Finanzierung des Hafenausbaus verringern.

Zusammengenommen bilden diese Entwicklungen eine Grundlage für die Weiterentwicklung des Banio-Kaliumprojekts. Die Verfügbarkeit einer speziell errichteten Tiefwasser-Exportinfrastruktur, die Einbindung eines erfahrenen internationalen Hafenentwicklers und die direkte Unterstützung durch die gabunische Regierung stärken den strategischen Rahmen, in dem das Projekt entwickelt wird, erheblich.

Herr Abasov fügte hinzu: "Wir sind davon überzeugt, dass der geplante Hafenausbau das Potenzial hat, einen entscheidenden infrastrukturellen Engpass im Zusammenhang mit der groß angelegten Kaliproduktion zu beseitigen und dadurch das Entwicklungspotenzial des Banio-Kaliprojekts zu steigern."

Über EXG Investments

EXG Investments ist eine Unternehmensgruppe aus Abu Dhabi. Als wirtschaftlich ausgerichtete Investitions- und Entwicklungsgruppe ist sie in den Bereichen Energie, Schifffahrt, Handel und städtische Infrastruktur tätig, um nachhaltigen, langfristigen Wert für die Märkte im Nahen Osten, in Südasien und in Afrika zu schaffen.

http://www.exg.com

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MILLENNIAL POTASH CORP.

"Farhad Abasov"

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