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Indische Gold-ETFs hielten Ende Oktober 126 Tonnen Gold. Sierra Madre meldet 39 Prozent mehr Silber zum Vorquartal, Fortuna plant konzernweites Produktionswachstum.

Anzeige/Werbung - Im Namen von Fortuna Mining Corp. und Sierra Madre Gold and Silver Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen entgeltliche IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 24.11.2026, 11:50 Uhr Berlin/Zürich ·

Sinkende Preise beleben Indiens Goldkäufe

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Der Bericht des World Gold Council vom 17. November beschreibt eine Belebung der Gold-Käufe in Indien während der Festtagssaison.

Nach Rückmeldungen aus dem Einzelhandel stieg die Festtagsnachfrage um 15 bis 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Schmuck sowie Barren und Münzen waren gefragt.

Indische Gold-ETFs verzeichneten im Oktober den fünften Monat in Folge Nettozuflüsse. Ihre Bestände wuchsen um 2,2 auf 126 Tonnen. Seit Jahresbeginn kamen 31,3 Tonnen hinzu, 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Oktoberimporte schätzt der WGC auf 70 Tonnen, nach 23 Tonnen im September und 128 Tonnen im Vorjahresmonat.

Sierra Madre steigert La Guitarras Silberausstoß

Sierra Madre Gold and Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ - meldete am 17. November für das mexikanische La Guitarra 89.145 Unzen Silber im dritten Quartal, 39 Prozent mehr als im Vorquartal. Die Cash-Kosten sanken zum Vorquartal auf 41,73 US-Dollar je produzierter Silberäquivalent-Unze. Der kommerzielle Betrieb war am 1. Januar 2025 angelaufen.

Die zu 100 Prozent gehaltene Mine Del Toro kam mit Abschluss der Übernahme am 22. Juni hinzu. Das Unternehmen sieht eine Produktion im dritten Quartal 2028 vor.

Fortuna richtet den Blick auf Westafrika

Fortuna Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ - meldete am 7. Oktober 69.665 Goldäquivalent-Unzen Quartalsproduktion. Der Ausbau von Séguéla in der Elfenbeinküste und Diamba Sud im Senegal sollen die konzernweite Jahresproduktionsrate ab dem zweiten Halbjahr 2028 auf rund 500.000 Goldäquivalent-Unzen erhöhen.

Fazit: Nachfrageimpulse und Ausbaupläne

Indiens Festtagskäufe und ETF-Zuflüsse stützen die Goldnachfrage. Sierra Madre arbeitet am Ausbau seiner mexikanischen Produktion, Fortuna an seinem Wachstum in Westafrika.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen:

https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/

https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Homepage:

https://www.resource-capital.ch/de/

Videos und Interviews:

https://www.rohstoff-tv.com/

https://www.commodity-tv.com/

https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Rohstoff-Reports:

https://www.rohstoff-reports.com/

Roadshows:

https://www.european-roadshows.com/de/

Quellen: World Gold Council, Indiens Goldmarkt, 17.11.2026 · Sierra Madre, Jahres-MD&A 2024, März 2025 · Sierra Madre, Del-Toro-Übernahme abgeschlossen, 22.06.2026 · Sierra Madre, Unternehmenspräsentation, November 2026 · Sierra Madre, Q3-Ergebnisse, 17.11.2026 · Fortuna, Bambadji-Übernahme, 10.08.2026 · Fortuna, Q3-Produktion, 07.10.2026 · Fortuna, Q3-Ergebnisse, 04.11.2026 · Fortuna, Unternehmenspräsentation, 10.11.2026; Titelbild: KI-generierte Symbolillustration.

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Emittenten: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM, TSX: FVI, WKN: A40CFY, ISIN: CA3499421020) und Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM, OTCQX: SMDRF, WKN: A3CM97, ISIN: CA8263XP1041). Der Beitrag wird im Namen beider Emittenten verbreitet. SRC wird aus den entgeltlichen IR-Beraterverträgen vergütet. Diese Beziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung.

Die Autorin und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 20.11.2026, 13:29 Uhr MEZ. Öffentliche Originalmeldungen, Unternehmenspräsentationen und der Indien-Bericht des World Gold Council vom 17. November 2026 wurden abgeglichen. Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Die Festtagsnachfrage beruht auf Rückmeldungen aus dem Handel, die Importmengen auf WGC-Schätzungen. Die Preisvergleiche verwenden unterschiedliche Referenzen: LBMA Gold Price PM in US-Dollar und den indischen MCX-Spotpreis. Die Monatsangaben und die Festtagsvergleiche betreffen jeweils eigene Zeiträume.

Qualified Persons der Originalmeldungen: Sierra Madre - Gregory Smith, P.Geo., Director des Emittenten, prüfte die technischen Angaben der Ergebnismeldung vom 17. November 2026. Fortuna - Eric Chapman, P.Geo., Senior Vice President Technical Services, prüfte die wissenschaftlichen und technischen Angaben der Produktionsmeldung vom 7. Oktober sowie der Mitteilungen vom 2. und 4. November 2026. Beide sind aufgrund ihrer Funktionen für die jeweiligen Emittenten nicht unabhängig. Ihre Prüfung bezieht sich auf die jeweils bezeichneten Originalmeldungen.

Äquivalent-Unzen sind preisabhängige Rechengrößen. Sierra Madre verwendet für produzierte Silberäquivalent-Unzen einen Gold-Silber-Faktor von 77,27. Für verkaufte Äquivalent-Unzen gelten andere, aus realisierten Preisen abgeleitete Faktoren. Fortuna berechnet die Goldäquivalent-Produktion aus Gold, Silber, Blei und Zink zu den im jeweiligen Berichtszeitraum verwendeten Metallpreisen. Cash-Kosten sind unternehmensspezifische Kennzahlen außerhalb der IFRS. Ihre Berechnung und Abgrenzung sind bei einem Vergleich zu prüfen.

Sierra Madres Produktions- und Ausbauentscheidungen beruhen überwiegend auf internen Daten, früheren Betriebsberichten sowie Testabbau und Testverarbeitung. Das Unternehmen weist darauf hin, dass für diese Entscheidungen eine unabhängige aktuelle Machbarkeitsstudie und der Nachweis wirtschaftlicher und technischer Gewinnbarkeit durch einen solchen Bericht fehlen. Daraus entstehen erhöhte technische und wirtschaftliche Risiken. Der Zeitplan für Del Toro und Fortunas Wachstumsziel bleiben von erfolgreicher Projektumsetzung abhängig. Für Diamba Sud waren nach der Mitteilung vom 2. November die Abbauzulassung, die endgültige Investitionsentscheidung und örtliche Baufreigaben noch erforderlich. Die neue Mining Convention war ebenfalls noch abzuschließen und zu genehmigen.

Es erfolgten keine eigene Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Metallpreise, Wechselkurse, Fördermengen, Metallurgie, Kosten, Genehmigungen, Finanzierung und Kapitalverwässerung können Ergebnisse erheblich verändern. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Hinweise und Haftung

Bezahlte Marketingmitteilung ohne unabhängige Finanzanalyse. Der Beitrag enthält weder individuelle Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Handel oder ein Wertpapierangebot. Persönliche Anlageverhältnisse werden nicht geprüft. Die Haftung ist im gesetzlich zulässigen Umfang begrenzt. Zwingende Haftung und gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich. Die eigene gesetzliche Verantwortung bleibt unberührt.

Beabsichtigte Zielmärkte sind Deutschland, Österreich und die Schweiz. Eine tatsächliche Beschränkung der Verbreitung auf diese Länder wird nicht behauptet. KI wurde für Recherche, redaktionelle Bearbeitung und Bilderstellung eingesetzt. Das Titelbild zeigt eine Symbolszene in einem fiktiven indischen Verkaufsraum. Die menschliche Schlussprüfung und redaktionelle Verantwortung für die Veröffentlichung liegen bei SRC. © 2026 SRC swiss resource capital AG. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.

Enthaltene Werte: CA8263XP1041,CA3499421020