Der Goldmarkt erlebt einen brutalen Ausverkauf. Innerhalb weniger Tage hat das Edelmetall fast 10 % an Wert verloren und ist auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten abgestürzt. Die Angst vor steigenden US-Zinsen, ein stärkerer USD und hektische Verkäufe an den Finanzmärkten treiben Anleger ausgerechnet aus dem vermeintlich sicheren Hafen. Doch trotz des Preissturzes bleibt Gold historisch teuer. Während große Produzenten weiterhin Milliarden verdienen, geraten kleinere Explorationsunternehmen unter Druck. Für langfristig orientierte Anleger könnte sich daraus eine interessante Konstellation ergeben. Denn es geht nicht darum, ob Gold morgen wieder steigt, sondern welche Unternehmen auch bei deutlich niedrigeren Preisen wirtschaftlich erfolgreich sein können.

Enthaltene Werte: CA49990B1040,CA3499421020,CA06849F1080

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