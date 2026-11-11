In der Elfenbeinküste geht es Schlag auf Schlag und das Land positioniert sich als eine der dynamischsten Bergbaunationen Westafrikas. Mit dem Ziel, die Goldproduktion bis 2035 auf 100 t zu steigern, entsteht dabei ein enormer Kapitalbedarf für Explorations- und Erschließungsprojekte. Die Regierung in Abidjan treibt diesen Wandel voran, um die Abhängigkeit von Agrarrohstoffen wie Kakao zu verringern und stattdessen den industriellen Rohstoffabbau als zweite tragende Säule der Wirtschaft zu etablieren. Doch wer finanziert die nächste Generation der ivorischen Goldprojekte, und unter welchen Bedingungen wird dieses Kapital vergeben? Die jüngsten Ereignisse zeigen einen Paradigmenwechsel, bei dem lokale Banken sowie internationale Streaming-Unternehmen zunehmend an die Stelle klassischer Bankkredite aus dem Westen treten. Projekte von Resolute Mining und Montage Gold verdeutlichen diesen Trend, während Explorationsunternehmen wie Kobo Resources alles daran setzen, um die begehrte Bankfähigkeit zu erreichen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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