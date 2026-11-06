321,2 Tonnen Gold haben die Zentralbanken im dritten Quartal gekauft. Das waren 42 % mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der World Gold Council am 3. November mitteilte. Dazu kamen 211,2 Tonnen Zuflüsse in börsengehandelte Goldfonds nach Abflüssen im zweiten Quartal. Die weltweite Minenproduktion legte im gleichen Zeitraum dagegen nur um 3 % auf 1.070,9 Tonnen zu. Liefern müssen die Förderer, und aus einer Lagerstätte wird erst nach Jahren eine Mine. Das macht den Förderern Beine, denn wer Minen am Laufen hält, Neues findet oder Projekte baut, kann profitieren. Wir sehen uns dazu Newmont, Kobo Resources und Agnico Eagle genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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