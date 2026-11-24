Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures Gerüchte bestimmen gerade das Geschehen an den Goldmärkten. Das Edelmetall verlor seit dem Zwischenhoch im November rund 600 USD an Wert. Dabei verschärfte sich die Korrektur vor allem in der vergangenen Woche. Zum einen werden hierfür Liquidationen verantwortlich gemacht. Wer gehebelt oder auf Kredit in Aktien unterwegs war, musste schnell Cash heranschaffen. Zum anderen gibt es aber auch Gerüchte, dass Saudi-Arabien große Mengen an Gold verkauft hat, weil auch hier - aus eher anderen Gründen - Liquiditätsbedarf besteht. So oder so scheint Gold zum Wochenstart eine erste Gegenbewegung zu versuchen. Chancen ergeben sich jetzt bei Qualitätsaktien, die deutlich abgegeben haben. Wir blicken deshalb auf die Papiere von Agnico Eagle, Desert Gold und Lundin Gold.

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