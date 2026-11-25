|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AAON INC
|US0003602069
|0,1 USD
|0,0911 EUR
|AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD
|CNE100000Q43
|0,1297 CNY
|EUR
|CIBUS REAL ESTATE AB
|SE0010832204
|-
|0,08 EUR
|COSCO SHIPPING PORTS LTD
|BMG2442N1048
|0,185 HKD
|EUR
|CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ADR
|US12591J2078
|0,0918 USD
|EUR
|DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE SPA
|IT0000076502
|-
|EUR
|ENACT HOLDINGS INC
|US29249E1091
|0,24 USD
|0,2188 EUR
|ENI SPA
|IT0003132476
|-
|EUR
|EQUINOR ASA
|NO0010096985
|3,65 NOK
|EUR
|EQUINOR ASA ADR
|US29446M1027
|0,39 USD
|EUR
|EQUINOR ASA ADR
|US29446M1027
|3,65 NOK
|EUR
|GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
|MX01CH170002
|0,6497 MXN
|EUR
|GUMING HOLDINGS LTD
|KYG4212T1058
|0,25 HKD
|0,029 EUR
|HEALTHPEAK PROPERTIES INC
|US42250P1030
|0,1016 USD
|EUR
|JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
|US47233W1099
|0,4 USD
|EUR
|MAPFRE SA ADR
|US5651001043
|0,1782 USD
|0,1625 EUR
|MKS INC
|US55306N1046
|0,25 USD
|0,2279 EUR
|MONDADORI EDITORE SPA
|IT0001469383
|-
|EUR
|NEXON CO LTD ADR
|US65340H1041
|0,0163 USD
|EUR
|PVH CORP
|US6936561009
|0,0375 USD
|0,0341 EUR
|RICHARDSON ELECTRONICS LTD
|US7631651079
|0,06 USD
|EUR
|RYOHIN KEIKAKU CO LTD ADR
|US78392U1051
|0,1007 USD
|EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|0,0571 USD
|0,052 EUR
|TENARIS SA
|LU2598331598
|-
|EUR
|TENARIS SA ADR
|US88031M1099
|1,2 USD
|EUR
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