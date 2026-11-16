|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABBOTT LABORATORIES
|US0028241000
|0,63 USD
|EUR
|ABBVIE INC
|US00287Y1091
|1,73 USD
|EUR
|ASSA ABLOY AB
|SE0007100581
|3,2 SEK
|EUR
|BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA0966311064
|0,15 CAD
|EUR
|BRBI BR PARTNERS SA ADR
|US05616P1093
|0,0878 USD
|0,0797 EUR
|CITADEL INCOME FUND
|CA17286A1066
|0,02 CAD
|EUR
|CROMWELL PROPERTY GROUP
|AU000000CMW8
|0,0077 AUD
|EUR
|FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORA ...
|CA3183231024
|0,078 CAD
|EUR
|FIRST HAWAIIAN INC
|US32051X1081
|0,26 USD
|0,2359 EUR
|FIRST MID BANCSHARES INC
|US3208661062
|0,26 USD
|0,2359 EUR
|FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC
|US35086T1097
|0,1265 USD
|EUR
|HEALTHSTREAM INC
|US42222N1037
|0,035 USD
|0,0317 EUR
|HERSHEY COMPANY
|US4278661081
|1,452 USD
|1,3174 EUR
|HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION
|US44045A1025
|0,09 USD
|EUR
|HORMEL FOODS CORPORATION
|US4404521001
|0,2925 USD
|EUR
|INTERNATIONAL PAPER COMPANY
|US4601461035
|0,4625 USD
|0,4196 EUR
|JERASH HOLDINGS US INC
|US47632P1012
|0,05 USD
|0,0453 EUR
|KERRY GROUP PLC ADR
|US4924601002
|0,5266 USD
|EUR
|KLA CORPORATION
|US4824801009
|0,23 USD
|0,2086 EUR
|LSI INDUSTRIES INC
|US50216C1080
|0,05 USD
|0,0453 EUR
|ORION OYJ ADR
|US68628Y1047
|0,5068 USD
|EUR
|OXFORD LANE CAPITAL CORP
|US6915438476
|0,2 USD
|0,1814 EUR
|OXFORD SQUARE CAPITAL CORP
|US69181V1070
|0,035 USD
|0,0317 EUR
|PHILLIPS EDISON & COMPANY INC
|US71844V2016
|0,115 USD
|0,1043 EUR
|PPL CORPORATION UTS
|US69351T8669
|0,875 USD
|EUR
|PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA74167K1093
|0,0733 CAD
|EUR
|SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ADR
|US81783H1059
|0,1869 USD
|EUR
|SUPERIOR GROUP OF COMPANIES INC
|US8683581024
|0,14 USD
|0,127 EUR
|TEN PAO GROUP HOLDINGS LTD
|KYG876031090
|0,042 HKD
|EUR
|WILLIS LEASE FINANCE CORPORATION
|US9706461053
|0,15 USD
|0,1361 EUR
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