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23.10.26 | 07:40
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ADVANCE AUTO PARTS
ADVANCE AUTO PARTS INC Chart 1 Jahr
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ADVANCE AUTO PARTS INC39,340-5,52 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC135,60-0,95 %
ARB CORPORATION LIMITED10,6000,00 %
ATLAS COPCO AB A16,150-0,06 %
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND21,345+0,07 %
BRASILAGRO COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOLAS ADR3,0800,00 %
CENTRAL CHINA SECURITIES CO LTD0,1440,00 %
CHU KONG SHIPPING ENTERPRISES GROUP CO LTD0,060-1,65 %
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY FUND INC44,235+0,87 %
COCA-COLA CONSOLIDATED INC191,500,00 %
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV ADR104,000,00 %
COMPUTACENTER PLC62,00+4,20 %
CONCENTRIX CORPORATION30,090-1,44 %
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD1,843+0,14 %
COSTAIN GROUP PLC2,9800,00 %
CTS CORPORATION49,6000,00 %
DIALES GROUP PLC--
DIME COMMERCIAL BANCSHARES INC34,400-1,15 %
DRAX GROUP PLC9,665+0,89 %
ELME COMMUNITIES1,500+0,67 %
EQT HOLDINGS LIMITED13,460-0,88 %
ESSENTRA PLC1,3400,00 %
EVERPLAY GROUP PLC5,1500,00 %
FIDELITY EUROPEAN TRUST PLC--
FIRST BANCORP64,02+0,16 %
FIRST BUSEY CORPORATION25,6000,00 %
FRIEDMAN INDUSTRIES INC35,800-4,28 %
FRP ADVISORY GROUP PLC1,4300,00 %
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC63,84+0,27 %
GUSHENGTANG HOLDINGS LTD3,0400,00 %
HENDERSON SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC--
HG CAPITAL TRUST PLC4,580-1,82 %
HORIZON OIL LIMITED0,140+12,90 %
HUATAI SECURITIES CO LTD1,6700,00 %
HUSQVARNA AB A2,846-0,11 %
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC12,7000,00 %
JOHNSON OUTDOORS INC45,000-0,97 %
KAINOS GROUP PLC15,4000,00 %
KAISER ALUMINUM CORPORATION133,000,00 %
LAKELAND FINANCIAL CORPORATION59,380,00 %
LAW DEBENTURE CORPORATION PLC13,700-0,72 %
MEDALIST DIVERSIFIED INC11,330+5,30 %
MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND13,255-0,04 %
ORACLE CORPORATION112,38+0,45 %
PANTHEON INFRASTRUCTURE PLC1,340+0,75 %
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST6,105-2,40 %
PJP MAKRUM SA4,9700,00 %
POLLEN STREET GROUP LIMITED10,4000,00 %
PUBLIC POLICY HOLDING COMPANY INC8,3500,00 %
RANK GROUP PLC0,9250,00 %
RIGHTMOVE PLC6,712-0,21 %
RUFFER INVESTMENT COMPANY LIMITED--
SAN MIGUEL CORPORATION--
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION122,05+3,17 %
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD1,2200,00 %
STELRAD GROUP PLC1,6900,00 %
SYSCO CORPORATION73,66-1,60 %
TOLL BROTHERS INC125,00-0,64 %
TPG RE FINANCE TRUST INC6,2250,00 %
TS LINES LTD0,4830,00 %
TXNM ENERGY INC51,500,00 %
YIPS CHEMICAL HOLDINGS LTD--
YTL CORPORATION BERHAD--
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