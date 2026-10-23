|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADVANCE AUTO PARTS INC
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|0,25 USD
|EUR
|AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
|US0259321042
|0,97 USD
|EUR
|ARB CORPORATION LIMITED
|AU000000ARB5
|0,35 AUD
|EUR
|ATLAS COPCO AB A
|SE0017486889
|2,5 SEK
|EUR
|ATLAS COPCO AB B
|SE0017486897
|2,5 SEK
|EUR
|BANK OF EAST ASIA LTD ADR
|US0618741039
|0,0586 USD
|EUR
|BLACKSTONE SECURED LENDING FUND
|US09261X1028
|0,77 USD
|EUR
|BRASILAGRO COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPR ...
|US10554B1044
|0,0575 USD
|EUR
|CENTRAL CHINA SECURITIES CO LTD
|CNE100001SS7
|0,0139 HKD
|EUR
|CHU KONG SHIPPING ENTERPRISES GROUP CO L ...
|HK0560006634
|0,01 HKD
|EUR
|CIVMEC LIMITED
|AU0000012056
|0,035 AUD
|EUR
|CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTREAM OPPORTUNITY ...
|US18469P2092
|0,41 USD
|0,3655 EUR
|COCA-COLA CONSOLIDATED INC
|US1910981026
|0,25 USD
|0,2228 EUR
|COCA-COLA FEMSA SAB DE CV ADR
|US1912411089
|1,0838 USD
|EUR
|COMPUTACENTER PLC
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|0,271 GBP
|EUR
|CONCENTRIX CORPORATION
|US20602D1019
|0,37 USD
|0,3298 EUR
|COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD
|CNE1000002J7
|0,4969 HKD
|EUR
|COSTAIN GROUP PLC
|GB00B64NSP76
|0,02 GBP
|EUR
|CTS CORPORATION
|US1265011056
|0,04 USD
|EUR
|DIALES GROUP PLC
|GB00B0L9C092
|0,0075 GBP
|EUR
|DIME COMMERCIAL BANCSHARES INC
|US25432X1028
|0,25 USD
|EUR
|DRAX GROUP PLC
|GB00B1VNSX38
|0,129 GBP
|EUR
|ELME COMMUNITIES
|US9396531017
|1,74 USD
|EUR
|EMBOTELLADORA ANDINA SA A ADR
|US29081P2048
|0,2249 USD
|0,2005 EUR
|EQT HOLDINGS LIMITED
|AU000000EQT1
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|EUR
|ESSENTRA PLC
|GB00B0744359
|0,009 GBP
|EUR
|EVERPLAY GROUP PLC
|GB00BYVX2X20
|0,011 GBP
|EUR
|FIDELITY EUROPEAN TRUST PLC
|GB00BK1PKXXX
|0,042 GBP
|EUR
|FIRST BANCORP
|US3189101062
|0,24 USD
|EUR
|FIRST BUSEY CORPORATION
|US3193832041
|0,26 USD
|0,2317 EUR
|FRIEDMAN INDUSTRIES INC
|US3584351056
|0,04 USD
|0,0356 EUR
|FRP ADVISORY GROUP PLC
|GB00BL9BW044
|0,028 GBP
|EUR
|GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
|US36266G1076
|0,04 USD
|0,0356 EUR
|GUSHENGTANG HOLDINGS LTD
|KYG4212K1040
|1,15 HKD
|EUR
|HENDERSON SMALLER COMPANIES INVESTMENT T ...
|GB0009065060
|0,215 GBP
|EUR
|HG CAPITAL TRUST PLC
|GB00BJ0LT190
|0,02 GBP
|EUR
|HORIZON OIL LIMITED
|AU000000HZN8
|0,01 AUD
|EUR
|HUATAI SECURITIES CO LTD
|CNE100001YQ9
|0,208 HKD
|EUR
|HUHTAMAKI OYJ ADR
|US4447201066
|0,1679 USD
|EUR
|HUSQVARNA AB A
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|0,75 SEK
|EUR
|HUSQVARNA AB B
|SE0001662222
|0,75 SEK
|EUR
|INDEPENDENCE REALTY TRUST INC
|US45378A1060
|0,18 USD
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|JOHNSON OUTDOORS INC
|US4791671088
|0,33 USD
|EUR
|KAINOS GROUP PLC
|GB00BZ0D6727
|0,198 GBP
|EUR
|KAISER ALUMINUM CORPORATION
|US4830077040
|0,77 USD
|0,6864 EUR
|LAKELAND FINANCIAL CORPORATION
|US5116561003
|0,52 USD
|0,4635 EUR
|LAW DEBENTURE CORPORATION PLC
|GB0031429219
|0,0887 GBP
|EUR
|MEDALIST DIVERSIFIED INC
|US58403P4028
|0,0675 USD
|EUR
|MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND
|US61774A1034
|0,45 USD
|EUR
|ORACLE CORPORATION
|US68389X1054
|0,5 USD
|EUR
|PANTHEON INFRASTRUCTURE PLC
|GB00BLNNFL88
|0,0224 GBP
|EUR
|PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST
|US70931T1034
|0,4 USD
|EUR
|PJP MAKRUM SA
|PLPROJP00018
|0,61 PLN
|EUR
|POLLEN STREET GROUP LIMITED
|GG00BMHG0H12
|0,285 GBP
|EUR
|PUBLIC POLICY HOLDING COMPANY INC
|US7444302084
|0,117 USD
|EUR
|RANK GROUP PLC
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|0,025 GBP
|EUR
|RIGHTMOVE PLC
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|0,0417 GBP
|EUR
|RUFFER INVESTMENT COMPANY LIMITED
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|0,0332 GBP
|EUR
|SAN MIGUEL CORPORATION
|PHY751061151
|0,35 PHP
|EUR
|SANDS CHINA LTD ADR
|US80007R1059
|0,638 USD
|EUR
|SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPO ...
|US8086251076
|0,37 USD
|EUR
|SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD
|CNE1000012B3
|0,1166 HKD
|EUR
|STELRAD GROUP PLC
|GB00BMHRMV23
|0,0319 GBP
|EUR
|SYSCO CORPORATION
|US8718291078
|0,55 USD
|EUR
|TOLL BROTHERS INC
|US8894781033
|0,26 USD
|EUR
|TPG RE FINANCE TRUST INC
|US87266M1071
|0,24 USD
|EUR
|TS LINES LTD
|HK0001078598
|0,546 HKD
|EUR
|TXNM ENERGY INC
|US69349H1077
|0,4225 USD
|0,3766 EUR
|YIPS CHEMICAL HOLDINGS LTD
|KYG9842Z1164
|0,08 HKD
|EUR
|YTL CORPORATION BERHAD
|MYL4677OO000
|0,06 MYR
|EUR
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