|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AGNC INVESTMENT CORP
|US00123Q1040
|0,12 USD
|EUR
|ALERUS FINANCIAL CORPORATION
|US01446U1034
|0,22 USD
|EUR
|ALTRIA GROUP INC
|US02209S1033
|1,11 USD
|EUR
|ATN INTERNATIONAL INC
|US00215F1075
|0,29 USD
|EUR
|ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION
|CA04964G1000
|0,078 CAD
|EUR
|AUB GROUP LIMITED
|AU000000AUB9
|0,71 AUD
|EUR
|AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED A ...
|US05070F3082
|0,0351 USD
|EUR
|AUTO TRADER GROUP PLC ADR
|US05277E1047
|0,0262 USD
|EUR
|BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|KYG106891008
|0,121 HKD
|EUR
|BILIA AB
|SE0009921588
|1,5 SEK
|EUR
|BISALLOY STEEL GROUP LIMITED
|AU000000BIS6
|0,1857 AUD
|EUR
|BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC
|GB0005774855
|0,055 GBP
|EUR
|CANADIAN BANC CORP
|CA13536V1076
|0,207 CAD
|EUR
|CAPRICORN METALS LTD
|AU000000CMM9
|0,05 AUD
|EUR
|CF BANKSHARES INC
|US12520L1098
|0,09 USD
|0,0802 EUR
|CHICAGO ATLANTIC BDC INC
|US8281741020
|0,34 USD
|EUR
|CHINA EVERBRIGHT LTD
|HK0165000859
|0,04 HKD
|EUR
|CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL H ...
|KYG216771363
|0,33 HKD
|EUR
|COLEFAX GROUP PLC
|GB0002090453
|0,033 GBP
|EUR
|COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ADR
|US2027126000
|1,907 USD
|EUR
|CONSTELLATION SOFTWARE INC
|CA21037X1006
|1,4008 CAD
|EUR
|CSL LIMITED ADR
|US12637N2045
|0,405 USD
|EUR
|CURTISS-WRIGHT CORPORATION
|US2315611010
|0,26 USD
|EUR
|DERWENT LONDON PLC
|GB0002652740
|0,26 GBP
|EUR
|DINE BRANDS GLOBAL INC
|US2544231069
|0,19 USD
|EUR
|DIVIDEND 15 SPLIT CORP
|CA25537R1091
|0,1 CAD
|EUR
|EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
|MXP369181377
|1,18 MXN
|EUR
|ENDEAVOUR MINING PLC
|GB00BL6K5J42
|0,7162 GBP
|EUR
|ENDEAVOUR MINING PLC
|GB00BL6K5J42
|0,7175 GBP
|EUR
|ENDEAVOUR MINING PLC
|GB00BL6K5J42
|0,7185 GBP
|EUR
|EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC
|US29472R1086
|0,543 USD
|EUR
|EUROCELL PLC
|GB00BVV2KN49
|0,025 GBP
|EUR
|FINANCIAL 15 SPLIT CORP
|CA3175043064
|0,126 CAD
|EUR
|FINDEV INC
|CA31773A1075
|0,0075 CAD
|EUR
|FLEETWOOD LIMITED
|AU000000FWD0
|0,095 AUD
|EUR
|FLOWSERVE CORPORATION
|US34354P1057
|0,22 USD
|EUR
|FORTERRA PLC
|GB00BYYW3C20
|0,017 GBP
|EUR
|FRANKLIN TEMPLETON INC
|US3546131018
|0,33 USD
|EUR
|FRONTIER DEVELOPMENTS PLC
|GB00BBT32N39
|0,141 GBP
|EUR
|GENESIS ENERGY LIMITED
|NZGNEE0001S7
|0,1187 NZD
|EUR
|GLOBALFOUNDRIES INC
|KYG393871085
|0,12 USD
|EUR
|GOODWIN PLC
|GB0003781050
|3,3 GBP
|EUR
|GORE STREET ENERGY STORAGE FUND PLC
|GB00BG0P0V73
|0,0175 GBP
|EUR
|GRAFTON GROUP PLC
|IE00B00MZ448
|0,11 GBP
|EUR
|GREGGS PLC
|GB00B63QSB39
|0,19 GBP
|EUR
|GRUMA SAB DE CV
|MXP4948K1056
|1,44 MXN
|EUR
|HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD
|KYG4402L1510
|-
|EUR
|HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD
|KYG4402L1510
|0,1031 USD
|EUR
|ICF INTERNATIONAL INC
|US44925C1036
|0,14 USD
|EUR
|IG DESIGN GROUP PLC
|GB0004526900
|0,01 GBP
|EUR
|ILLINOIS TOOL WORKS INC
|US4523081093
|1,72 USD
|EUR
|INDEPENDENT BANK CORP
|US4538361084
|0,64 USD
|EUR
|INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC
|US4595061015
|0,4 USD
|EUR
|INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC
|JE00BYVQYS01
|0,0036 GBP
|EUR
|JPMORGAN GLOBAL GROWTH & INCOME PLC
|GB00BYMKY695
|0,062 GBP
|EUR
|KEURIG DR PEPPER INC
|US49271V1008
|0,23 USD
|EUR
|KNIGHTS GROUP HOLDINGS PLC
|GB00BFYF6298
|0,0369 GBP
|EUR
|KONINKLIJKE VOPAK NV ADR
|US50048T1051
|0,829 USD
|EUR
|LIVING REIT PLC
|GB00BF0P7H59
|0,0145 GBP
|EUR
|LUKS GROUP VIETNAM HOLDINGS CO LTD
|BMG5700D1065
|0,02 HKD
|EUR
|MICHAEL PAGE PLC
|GB0030232317
|0,0146 GBP
|EUR
|MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT CO LTD
|HK0071000456
|0,23 HKD
|EUR
|MODERN DENTAL GROUP LTD
|KYG618201092
|0,14 HKD
|EUR
|MSC INCOME FUND INC
|US55374X2080
|0,11 USD
|EUR
|NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC
|US42226B5012
|0,075 USD
|0,0668 EUR
|NCC GROUP PLC
|GB00B01QGK86
|0,015 GBP
|EUR
|NETAPP INC
|US64110D1046
|0,52 USD
|0,4637 EUR
|NORTHEAST COMMUNITY BANCORP INC
|US6641211007
|0,25 USD
|0,2229 EUR
|NRC HEALTH
|US6373722023
|0,16 USD
|EUR
|OMNICOM GROUP INC
|US6819191064
|0,8 USD
|EUR
|POU SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|BMG7208D1092
|0,016 HKD
|EUR
|PROGRESSIVE CORPORATION
|US7433151039
|0,1 USD
|EUR
|QBE INSURANCE GROUP LIMITED ADR
|US74728G6052
|0,0698 USD
|EUR
|QUANTA SERVICES INC
|US74762E1029
|0,11 USD
|EUR
|RALPH LAUREN CORPORATION
|US7512121010
|1 USD
|EUR
|ROBINSON PLC
|GB00B00K4418
|0,025 GBP
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|ROSEBANK INDUSTRIES PLC
|JE00BSBJ5M88
|0,0155 GBP
|EUR
|SAAB AB
|SE0021921269
|1,2 SEK
|EUR
|SAAB AB ADR
|US78516J1016
|0,1342 USD
|EUR
|SAAB AB ADR
|US78516J1016
|0,132 USD
|EUR
|SAAB AB ADR
|US78516J1016
|0,1201 USD
|EUR
|SAVARIA CORPORATION
|CA8051121090
|0,049 CAD
|EUR
|SCHNEIDER NATIONAL INC
|US80689H1023
|0,1 USD
|EUR
|SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP
|MHY737604006
|0,35 USD
|EUR
|SERVISFIRST BANCSHARES INC
|US81768T1088
|0,19 USD
|EUR
|SPIN MASTER CORP
|CA8485101031
|0,12 CAD
|EUR
|STEEL DYNAMICS INC
|US8581191009
|0,53 USD
|EUR
|STORA ENSO OYJ ADR
|US86210M1062
|0,142 USD
|EUR
|TERRAVEST INDUSTRIES INC
|CA88105G1037
|0,2 CAD
|EUR
|TERRENO REALTY CORPORATION
|US88146M1018
|0,57 USD
|EUR
|TITAN AMERICA SA
|BE6360403164
|0,04 USD
|EUR
|TOWNEBANK
|US89214P1093
|0,28 USD
|EUR
|TRIFAST PLC
|GB0008883927
|0,013 GBP
|EUR
|TRONOX HOLDINGS PLC
|GB00BJT16S69
|0,05 USD
|EUR
|TURNING POINT BRANDS INC
|US90041L1052
|0,08 USD
|EUR
|UNIPHAR PLC
|IE00BJ5FQX74
|-
|EUR
|UNITED MARITIME CORPORATION
|MHY923351016
|0,1 USD
|EUR
|VIRCO MANUFACTURING CORP
|US9276511097
|0,025 USD
|EUR
|WASHINGTON TRUST BANCORP INC
|US9406101082
|0,56 USD
|EUR
|WINPAK LTD
|CA97535P1045
|0,05 CAD
|EUR
|WISETECH GLOBAL LIMITED
|AU000000WTC3
|0,1231 AUD
|EUR
|WYNN MACAU LIMITED ADR
|US98313R1068
|0,284 USD
|EUR
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