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WKN: A2AGET | ISIN: AU000000WTC3 | Ticker-Symbol: 17W
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09.10.26 | 07:32
20,680 Euro
+4,27 % +0,846
Branche
Software
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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5-Tage-Chart
WISETECH GLOBAL LIMITED 5-Tage-Chart
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20,69520,96008:40
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AGNC INVESTMENT
AGNC INVESTMENT CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AGNC INVESTMENT CORP7,700-0,52 %
ALERUS FINANCIAL CORPORATION28,200-0,70 %
ALTRIA GROUP INC63,56-0,22 %
ATN INTERNATIONAL INC24,600-0,81 %
ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION6,800+0,74 %
AUB GROUP LIMITED17,400+1,75 %
BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,2800,00 %
BILIA AB12,170+0,33 %
BISALLOY STEEL GROUP LIMITED2,2450,00 %
BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC10,9000,00 %
CANADIAN BANC CORP9,3000,00 %
CAPRICORN METALS LTD9,069+1,30 %
CF BANKSHARES INC30,700+1,15 %
CHICAGO ATLANTIC BDC INC8,066+2,95 %
CHINA EVERBRIGHT LTD0,665-2,92 %
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LTD1,3200,00 %
COLEFAX GROUP PLC--
CONSTELLATION SOFTWARE INC1.817,00-0,44 %
CURTISS-WRIGHT CORPORATION450,00-0,57 %
DERWENT LONDON PLC20,4000,00 %
DINE BRANDS GLOBAL INC26,120+1,87 %
DIVIDEND 15 SPLIT CORP5,100+2,41 %
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV4,7600,00 %
ENDEAVOUR MINING PLC48,250+0,81 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC51,50-0,96 %
EUROCELL PLC1,6200,00 %
FINANCIAL 15 SPLIT CORP6,6500,00 %
FINDEV INC--
FLEETWOOD LIMITED1,3500,00 %
FLOWSERVE CORPORATION61,96-0,32 %
FORTERRA PLC1,730-0,57 %
FRANKLIN TEMPLETON INC28,870-0,07 %
FRONTIER DEVELOPMENTS PLC6,6500,00 %
GENESIS ENERGY LIMITED1,1300,00 %
GLOBALFOUNDRIES INC44,770+1,69 %
GOODWIN PLC166,00+1,84 %
GORE STREET ENERGY STORAGE FUND PLC--
GRAFTON GROUP PLC11,000+0,92 %
GREGGS PLC24,540-2,23 %
GRUMA SAB DE CV11,4000,00 %
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD2,188-1,62 %
ICF INTERNATIONAL INC74,500,00 %
IG DESIGN GROUP PLC1,0400,00 %
ILLINOIS TOOL WORKS INC230,50-2,37 %
INDEPENDENT BANK CORP67,50-1,46 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC74,74-1,01 %
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC2,092-1,04 %
JPMORGAN GLOBAL GROWTH & INCOME PLC--
KEURIG DR PEPPER INC27,730-0,56 %
KNIGHTS GROUP HOLDINGS PLC1,9400,00 %
LIVING REIT PLC--
LUKS GROUP VIETNAM HOLDINGS CO LTD0,087+1,16 %
MICHAEL PAGE PLC2,400-1,64 %
MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT CO LTD1,1000,00 %
MODERN DENTAL GROUP LTD0,860+2,99 %
MSC INCOME FUND INC11,7700,00 %
NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC13,320-1,62 %
NCC GROUP PLC1,7100,00 %
NETAPP INC205,35-0,34 %
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP INC24,2000,00 %
OMNICOM GROUP INC65,96-3,26 %
POU SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,0410,00 %
PROGRESSIVE CORPORATION194,85-0,13 %
QUANTA SERVICES INC609,20-0,36 %
RALPH LAUREN CORPORATION326,40-0,34 %
ROBINSON PLC1,3100,00 %
ROSEBANK INDUSTRIES PLC3,5000,00 %
SAAB AB52,41+0,31 %
SAVARIA CORPORATION18,1000,00 %
SCHNEIDER NATIONAL INC27,800+1,46 %
SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP15,600-1,27 %
SERVISFIRST BANCSHARES INC38,560-0,08 %
SPIN MASTER CORP13,100+0,77 %
STEEL DYNAMICS INC210,40+0,72 %
TERRAVEST INDUSTRIES INC66,50-0,75 %
TERRENO REALTY CORPORATION55,50+1,83 %
TITAN AMERICA SA11,6000,00 %
TOWNEBANK31,000-0,64 %
TRIFAST PLC1,000+3,09 %
TRONOX HOLDINGS PLC3,378+0,06 %
TURNING POINT BRANDS INC52,00+2,26 %
UNIPHAR PLC3,810-1,42 %
UNITED MARITIME CORPORATION2,340-3,31 %
VIRCO MANUFACTURING CORP6,510+0,15 %
WASHINGTON TRUST BANCORP INC30,400-0,65 %
WINPAK LTD26,400+0,76 %
WISETECH GLOBAL LIMITED20,680+4,27 %
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