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Gewinnsprung und Milliardenmarkt im Rücken - 40 Mio. USD Auftragsbestand durch Methan-Altlasten
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WKN: 509310 | ISIN: DE0005093108 | Ticker-Symbol: AAD
Xetra
21.10.26 | 11:42
15,960 Euro
+2,97 % +0,460
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
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1-Jahres-Chart
AMADEUS FIRE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMADEUS FIRE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,88016,04012:16
15,88016,02012:10
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADECCO
ADECCO GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADECCO GROUP AG24,260+6,50 %
AMADEUS FIRE AG15,960+2,97 %
HAYS PLC0,6450,00 %
MICHAEL PAGE PLC2,140-1,83 %
RANDSTAD NV40,800+18,43 %
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