AMSTERDAM/PARIS/LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Personalvermittler Randstad begeistert am Mittwoch die Anleger mit seinem organischen Wachstum. Börsianer sprachen angesichts übertroffener Erwartungen vom nächsten Anzeichen für eine Trendwende beim Einstellungsverhalten in Europa.

Die Randstad-Aktien schossen in Amsterdam um mehr als 19 Prozent in die Höhe. Nach schwacher Kursentwicklung seit Anfang September wurden sie mit 41 Euro auf das höchste Niveau seit August 2025 nach oben katapultiert. Dies wirkte sich auch auf andere Branchenwerte aus: Hays und Michael Page zogen in London um bis zu neun Prozent an. In Zürich schnellte der Kurs von Adecco um zehn Prozent hoch und bei Amadeus Fire legte er in Frankfurt um 3,4 Prozent zu.

Randstad hatte mitgeteilt, dass sich die Geschäftsaktivitäten im Laufe des vergangenen Quartals verbessert hätten. Anfang Oktober habe sich diese Tendenz bestätigt, was laut Analysten zu steigenden Konsensschätzungen führen sollte. Das britische Personalvermittlungsunternehmen Michael Page hatte in der Vorwoche schon mitgeteilt, dass sich in einigen der schwer getroffenen europäischen Arbeitsmärkte eine Erholung abzeichne./tih/ag/jha/

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