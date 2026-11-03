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WKN: 509310 | ISIN: DE0005093108 | Ticker-Symbol: AAD
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03.11.26 | 12:12
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Dow Jones News
03.11.2026 11:27 Uhr
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(1)

PTA-DD: Amadeus Fire AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Amadeus Fire AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Amadeus Fire AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Frankfurt am Main (pta000/03.11.2026/10:56 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                     Otto Kajetan Weixler 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                               Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                     Amadeus Fire AG 
b)      LEI                                     391200TJJ820ZDHNFJ33 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
        Kennung                                   DE0005093108 
b)      Art des Geschäfts                              Kauf 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        17,3723 EUR                                 17.372,30 EUR 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        17,3723 EUR                                 17.372,30 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                             03.11.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                              XETRA 
        MIC                                     XETR (Xetra)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Amadeus Fire AG 
           Hanauer Landstraße 160 
           60314 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 69 96876 180 
E-Mail:        IR@amadeus-fire.de 
Website:       group.amadeus-fire.de 
ISIN(s):       DE0005093108 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793699760014 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 04:56 ET (09:56 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

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