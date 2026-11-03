Amadeus Fire hat erfreuliche Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Der Konzernumsatz ging nur um 0,9% yoy auf rund EUR 90 Mio. zurück, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem ersten Halbjahr (-8,0% yoy). Das operative EBITA erreichte rund EUR 8,2 Mio. und war damit mehr als doppelt so hoch wie die EUR 3,5 Mio., die im gesamten ersten Halbjahr erwirtschaftet wurden. Unterstützt wurde dies durch Kostensenkungen und die anhaltende Stärke im Segment Training. Während das Segment Personnel Services weiterhin unter Druck steht, zeigen die rückläufigen Umsätze erste Anzeichen einer Stabilisierung. Das Management bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026, engte jedoch die Guidance-Spannen ein: auf EUR 350-355 Mio. beim Umsatz und auf EUR 17-20 Mio. beim operativen EBITA. Aus unserer Sicht liefert das dritte Quartal ermutigende Belege dafür, dass die Restrukturierungsmaßnahmen Wirkung zeigen. Eine nachhaltige Erholung der Nachfrage im Recruiting ist allerdings weiterhin nicht in Sicht. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit unverändertem Kursziel von EUR 65,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/amadeus-fire-ag





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