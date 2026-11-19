Die Einführung von KI in einem globalen Unternehmen erfordert mehr als nur Technologie. Entscheidend sind der Aufbau von Vertrauen, die richtigen Sicherheitsvorkehrungen und die aktive Einbindung der Mitarbeitenden in den Transformationsprozess. Die Adecco Group hat bereits 22'000 Microsoft 365 Copilot-Lizenzen ausgerollt. In der ersten Folge von «Innovation Spotlight» von Microsoft Schweiz erfahren Sie, wie das Unternehmen sein Innovationsbestreben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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