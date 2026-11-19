|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AIRTEL MOBILE COMMERCE NV
|NL0015074C60
|0,064 USD
|0,0583 EUR
|APPLIED MATERIALS INC
|US0382221051
|0,53 USD
|0,4828 EUR
|APPLIED MATERIALS INC CDR
|CA03822G1046
|0,0583 USD
|0,0531 EUR
|ARCTIC FALLS AB
|SE0026821076
|1,75 SEK
|EUR
|ASTRA INTERNATIONAL TBK ADR
|US69367X1090
|0,1097 USD
|EUR
|CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD AD ...
|US16943S1042
|0,62 USD
|EUR
|GRANGES AB
|SE0006288015
|1,7 SEK
|EUR
|HUNTING PLC ADR
|US4458281064
|0,07 USD
|EUR
|KAMADA LTD
|IL0010941198
|0,14 USD
|0,1275 EUR
|KARAT PACKAGING INC
|US48563L1017
|0,47 USD
|0,4282 EUR
|LITTELFUSE INC
|US5370081045
|0,8 USD
|0,7288 EUR
|MARRIOTT INTERNATIONAL INC
|US5719032022
|0,73 USD
|0,6651 EUR
|MERCHANTS TRUST PLC
|GB0005800072
|0,075 GBP
|EUR
|METSO OYJ ADR
|US5926721094
|0,1126 USD
|EUR
|MOONPIG GROUP PLC
|GB00BMT9K014
|0,025 GBP
|EUR
|NIVIKA FASTIGHETER AB
|SE0017083272
|0,18 SEK
|EUR
|RAND MINING LIMITED
|AU000000RND4
|0,1 AUD
|0,0611 EUR
|SERICA ENERGY PLC
|GB00B0CY5V57
|0,06 GBP
|EUR
|SINTERCAST AB
|SE0000950982
|2 SEK
|EUR
|WENDEL SE
|FR0000121204
|-
|EUR
|WOODWARD INC
|US9807451037
|0,32 USD
|0,2915 EUR
|YUEXIU PROPERTY CO LTD
|HK0000745908
|0,009 HKD
|EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)