Das Instrument 36G0 AU0000443905 GBM RESOURCES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 19.11.2026The instrument 36G0 AU0000443905 GBM RESOURCES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.11.2026 and ex capital adjustment on 19.11.2026Das Instrument PYR DE000A2G8ZX8 PYRUM INNOV.AG NA O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 19.11.2026The instrument PYR DE000A2G8ZX8 PYRUM INNOV.AG NA O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.11.2026 and ex capital adjustment on 19.11.2026Das Instrument MIG2 US5949728530 STRATEGY INC. PERP.STR.A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 19.11.2026The instrument MIG2 US5949728530 STRATEGY INC. PERP.STR.A EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.11.2026 and ex capital adjustment on 19.11.2026Das Instrument O29 IT0005339160 PLC SPA EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 19.11.2026The instrument O29 IT0005339160 PLC SPA EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.11.2026 and ex capital adjustment on 19.11.2026Das Instrument NWS BMG668971101 CTF SERVICES LTD. HD 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 19.11.2026The instrument NWS BMG668971101 CTF SERVICES LTD. HD 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.11.2026 and ex capital adjustment on 19.11.2026Das Instrument C4Q AU000000CMW8 CROMWELL PTY GP STPLD SEC EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 19.11.2026The instrument C4Q AU000000CMW8 CROMWELL PTY GP STPLD SEC EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.11.2026 and ex capital adjustment on 19.11.2026Das Instrument KEE JP3236200006 KEYENCE CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 19.11.2026The instrument KEE JP3236200006 KEYENCE CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.11.2026 and ex capital adjustment on 19.11.2026Das Instrument AT9 SE0009242175 SEATWIRL AB O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 19.11.2026The instrument AT9 SE0009242175 SEATWIRL AB O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.11.2026 and ex capital adjustment on 19.11.2026Das Instrument GW3 SE0009155518 GAPWAVES AB CLASS B O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 19.11.2026The instrument GW3 SE0009155518 GAPWAVES AB CLASS B O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.11.2026 and ex capital adjustment on 19.11.2026Das Instrument 2F50 US09073Q4029 SCINAI IMM.LTD. ADR/40000 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 19.11.2026The instrument 2F50 US09073Q4029 SCINAI IMM.LTD. ADR/40000 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.11.2026 and ex capital adjustment on 19.11.2026