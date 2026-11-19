The following instruments on XETRA do have their first trading 19.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.11.2026
Aktien
1 US03703U1079 Anthropic PBC
2 SG1BA1000003 AEM Holdings Ltd.
3 CNE100007LG4 IMPACT Therapeutics Inc.
4 CA63071M1032 Napoleon Resources Inc.
5 KYG6464H1011 Newborn Town Inc.
6 AU0000499998 Otto Energy Ltd. DEF.
7 KYG7633Y1089 Roma Green Fin Ltd.
8 AU0000439168 Eminence Minerals Ltd.
9 SE0027691734 HEAD Engineering AB
10 PLSDSOP00013 SDS Optic S.A.
11 US09073Q5018 Scinai Immunotherapeutics Ltd. ADR
Anleihen/ETF
1 XS3575445484 AMETEK Inc.
2 AU3CB0319143 Council of Europe Development Bank (CEB)
3 AU3CB0330496 Council of Europe Development Bank (CEB)
4 DE000A4E3804 Allianz Finance II B.V.
5 XS3574213909 Commerzbank AG
6 XS3576677986 American Tower Corp.
7 XS3576805496 American Tower Corp.
8 US031100AE08 AMETEK Inc.
9 XS3575445997 AMETEK Inc.
10 DE000A5GS5B9 Aream Infrastruktur Finance GmbH
11 FR001401CBJ2 Arkema S.A.
12 XS3575445054 ASN Bank N.V.
13 XS3570708647 Bank Gospodarstwa Krajowego
14 DE000CZ46DE7 Commerzbank AG
15 BE6378824070 Crelan S.A.
16 US30037DAF24 Evergy Metro Inc.
17 DE000A5GS8A5 Finexity AG
18 US80282KCC80 Santander Holdings USA Inc.
19 USP90301AB15 Telecommunications Services of Trinidad and Tobago Ltd.
20 DE000A4E3812 Allianz Finance II B.V.
21 AU0000501256 Australia, Commonwealth of...
22 DE000HEL01Z4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 DE000HEL01Y7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 DE000HEL01X9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 IE000EKVG731 Amundi STOXX World Defense UCITS ETF
26 IE000VK2UQF8 Boreas VettaFi Humanoid Robots UCITS ETF
27 IE000CZZKFP4 BNY Global Aggregate Bond Active UCITS ETF
28 IE000HQXNLP9 BNY Global Corporate Bond Active UCITS ETF
29 IE000O91W7C7 BNY Euro Corporate Bond Active UCITS ETF
30 IE00037LD484 BNY Global High Yield Active UCITS ETF
31 IE0009EB8850 BNY U.S. High Yield Active UCITS ETF
32 DE000A423220 Altersvorsorge ONE UCITS ETF
33 IE000Y72CV05 iShares Euro Govt Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)
34 IE0004DOXNW4 iShares Euro Govt Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)
35 IE000Y090178 Vanguard Active EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc
36 IE0008JY19B2 Vanguard Active EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist
37 IE0004NSES78 Vanguard Active USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Acc
38 IE0001Z91FY3 Vanguard Active USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dist
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.11.2026
Aktien
1 US03703U1079 Anthropic PBC
2 SG1BA1000003 AEM Holdings Ltd.
3 CNE100007LG4 IMPACT Therapeutics Inc.
4 CA63071M1032 Napoleon Resources Inc.
5 KYG6464H1011 Newborn Town Inc.
6 AU0000499998 Otto Energy Ltd. DEF.
7 KYG7633Y1089 Roma Green Fin Ltd.
8 AU0000439168 Eminence Minerals Ltd.
9 SE0027691734 HEAD Engineering AB
10 PLSDSOP00013 SDS Optic S.A.
11 US09073Q5018 Scinai Immunotherapeutics Ltd. ADR
Anleihen/ETF
1 XS3575445484 AMETEK Inc.
2 AU3CB0319143 Council of Europe Development Bank (CEB)
3 AU3CB0330496 Council of Europe Development Bank (CEB)
4 DE000A4E3804 Allianz Finance II B.V.
5 XS3574213909 Commerzbank AG
6 XS3576677986 American Tower Corp.
7 XS3576805496 American Tower Corp.
8 US031100AE08 AMETEK Inc.
9 XS3575445997 AMETEK Inc.
10 DE000A5GS5B9 Aream Infrastruktur Finance GmbH
11 FR001401CBJ2 Arkema S.A.
12 XS3575445054 ASN Bank N.V.
13 XS3570708647 Bank Gospodarstwa Krajowego
14 DE000CZ46DE7 Commerzbank AG
15 BE6378824070 Crelan S.A.
16 US30037DAF24 Evergy Metro Inc.
17 DE000A5GS8A5 Finexity AG
18 US80282KCC80 Santander Holdings USA Inc.
19 USP90301AB15 Telecommunications Services of Trinidad and Tobago Ltd.
20 DE000A4E3812 Allianz Finance II B.V.
21 AU0000501256 Australia, Commonwealth of...
22 DE000HEL01Z4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 DE000HEL01Y7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 DE000HEL01X9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 IE000EKVG731 Amundi STOXX World Defense UCITS ETF
26 IE000VK2UQF8 Boreas VettaFi Humanoid Robots UCITS ETF
27 IE000CZZKFP4 BNY Global Aggregate Bond Active UCITS ETF
28 IE000HQXNLP9 BNY Global Corporate Bond Active UCITS ETF
29 IE000O91W7C7 BNY Euro Corporate Bond Active UCITS ETF
30 IE00037LD484 BNY Global High Yield Active UCITS ETF
31 IE0009EB8850 BNY U.S. High Yield Active UCITS ETF
32 DE000A423220 Altersvorsorge ONE UCITS ETF
33 IE000Y72CV05 iShares Euro Govt Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)
34 IE0004DOXNW4 iShares Euro Govt Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)
35 IE000Y090178 Vanguard Active EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc
36 IE0008JY19B2 Vanguard Active EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist
37 IE0004NSES78 Vanguard Active USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Acc
38 IE0001Z91FY3 Vanguard Active USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dist
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