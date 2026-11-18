The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.11.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.11.2026
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ISIN Name
DE000DDA0ZT7 DZ BANK IS.A1367
GB00BNK03D49 LUXFER HLDGS PLC LS-,50
IT0005339160 PLC SPA
US09073Q4029 SCINAI IMM.LTD. ADR/40000
US6951271005 PACIRA BIOSCIENC. DL-,001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.11.2026
.
ISIN Name
DE000DDA0ZT7 DZ BANK IS.A1367
GB00BNK03D49 LUXFER HLDGS PLC LS-,50
IT0005339160 PLC SPA
US09073Q4029 SCINAI IMM.LTD. ADR/40000
US6951271005 PACIRA BIOSCIENC. DL-,001
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