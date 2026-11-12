Ein Farmland-REIT, der den Umsatzkonsens um rund 90 Prozent schlägt - bei Gladstone Land klingt das nach Erntedankfest. Doch das Glanzquartal lebt von einem vorgezogenen Pistazienbonus, und 2027 droht ein mageres Jahr. Hält die Monatsdividende, wenn die Nüsse knapp werden und die Zinsen steigen? Genau das wollte ich wissen und habe mir angehört, was das Management den Analysten erzählt hat. 7,6 Prozent Rendite und ein Kurs nahe am Boden Bei einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...