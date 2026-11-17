|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|CAPCOM CO LTD
|JP3218900003
|23 JPY
|EUR
|CAPCOM CO LTD ADR
|US13916V1070
|0,0004 USD
|EUR
|CAPCOM CO LTD ADR
|US13916V1070
|0,0717 USD
|EUR
|CHINA RESOURCES LAND LTD ADR
|US16942S1050
|0,2976 USD
|EUR
|CITIC LIMITED
|HK0267001375
|0,2427 HKD
|EUR
|DEERE & COMPANY CDR
|CA24420T1084
|0,0821 CAD
|EUR
|DUNELM GROUP PLC
|GB00B1CKQ739
|0,285 GBP
|EUR
|GUANGDONG INVESTMENT LTD ADR
|US4006542082
|1,862 USD
|EUR
|HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION
|US44045A1025
|0,09 USD
|0,0818 EUR
|MICRO-MECHANICS HOLDINGS LTD
|SG1O09910991
|0,03 SGD
|EUR
|MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC
|GB0006027295
|0,054 GBP
|EUR
|QUAD/GRAPHICS INC
|US7473011093
|0,1 USD
|0,0909 EUR
|STRATEGY INC SER A PERP STRETCH PFD
|US5949728530
|0,03 USD
|0,0272 EUR
|SUNCOKE ENERGY INC
|US86722A1034
|0,12 USD
|0,1091 EUR
|WEYCO GROUP INC
|US9621491003
|2,28 USD
|2,0734 EUR
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