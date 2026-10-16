|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|3030 DVD AS
|NO0010955917
|20,6 NOK
|EUR
|ACUITY INC
|US00508Y1029
|0,2 USD
|0,1782 EUR
|ALICO INC
|US0162301040
|0,05 USD
|EUR
|ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUN ...
|US01879R1068
|0,0655 USD
|EUR
|ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INC ...
|US01864U1060
|0,0502 USD
|EUR
|AMERICAN HEALTHCARE REIT INC
|US3981823038
|0,25 USD
|EUR
|BALTIC CLASSIFIEDS GROUP PLC
|GB00BN44P254
|-
|EUR
|BALTIC CLASSIFIEDS GROUP PLC
|GB00BN44P254
|-
|EUR
|BALTIC CLASSIFIEDS GROUP PLC
|GB00BN44P254
|-
|EUR
|CAMDEN PROPERTY TRUST
|US1331311027
|1,06 USD
|EUR
|CARLYLE SECURED LENDING INC
|US8722801029
|0,35 USD
|EUR
|CHESNARA PLC
|GB00B00FPT80
|0,0816 GBP
|EUR
|CHINA MOTOR BUS CO LTD
|HK0026000205
|0,3 HKD
|EUR
|CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD
|HK0000065737
|0,015 HKD
|EUR
|CHIRON REAL ESTATE INC
|US37954A3032
|0,16 USD
|EUR
|CHURCHILL CHINA PLC
|GB0001961035
|0,07 GBP
|EUR
|CNOOC LIMITED
|HK0883013259
|0,94 HKD
|EUR
|CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC
|US22410J1060
|0,25 USD
|0,2228 EUR
|DOWNER EDI LIMITED ADR
|US2607371018
|0,2335 USD
|EUR
|E-L FINANCIAL CORPORATION LIMITED
|CA2685751075
|0,04 CAD
|EUR
|ENERPAC TOOL GROUP CORP
|US2927651040
|0,04 USD
|EUR
|ESAB CORPORATION
|US29605J1060
|0,12 USD
|EUR
|FABEGE AB
|SE0011166974
|0,55 SEK
|EUR
|FBD HOLDINGS PLC
|IE0003290289
|-
|EUR
|FEVERTREE DRINKS PLC
|GB00BRJ9BJ26
|0,0609 GBP
|EUR
|FIRST BANCORP INC
|US31866P1021
|0,38 USD
|EUR
|FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED
|AU000000FLT9
|0,3 AUD
|EUR
|GIBSON ENERGY INC
|CA3748252069
|0,45 CAD
|EUR
|GLOBAL NET LEASE INC
|US3793782018
|0,19 USD
|EUR
|GLOBAL WATER RESOURCES INC
|US3794631024
|0,0253 USD
|0,0225 EUR
|GOWING BROS LIMITED
|AU000000GOW5
|0,03 AUD
|0,0185 EUR
|HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL IN ...
|US41068X1000
|0,425 USD
|EUR
|HARVIA OYJ
|FI4000306873
|-
|0,38 EUR
|HERALD HOLDINGS LTD
|BMG4410A1062
|0,03 HKD
|EUR
|HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
|US42824C1099
|0,143 USD
|EUR
|HORIZON BANCORP INC
|US4404071049
|0,16 USD
|EUR
|HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION
|US44045A1025
|0,09 USD
|0,0802 EUR
|IDEX CORPORATION
|US45167R1041
|0,73 USD
|EUR
|INTUIT INC
|US4612021034
|1,38 USD
|EUR
|INVITATION HOMES INC
|US46187W1071
|0,3 USD
|EUR
|JNBY DESIGN LTD
|KYG550441045
|1,81 HKD
|EUR
|JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
|IE00BY7QL619
|0,4 USD
|EUR
|JOYY INC ADR
|US46591M1099
|1,545 USD
|EUR
|JOYY INC ADR
|US46591M1099
|1,55 USD
|EUR
|JPMORGAN EMERGING MARKETS DIVIDEND INCOM ...
|GB00B5ZZY915
|0,015 GBP
|EUR
|KAYNE ANDERSON BDC INC
|US48662X1054
|0,4 USD
|EUR
|KITE REALTY GROUP TRUST
|US49803T3005
|0,29 USD
|EUR
|M&G PLC
|GB00BKFB1C65
|0,068 GBP
|EUR
|M&G PLC ADR
|US55406R1041
|0,068 GBP
|EUR
|MAINSTREET EQUITY CORP
|CA5609151009
|0,08 CAD
|0,0502 EUR
|MCGRATH RENTCORP
|US5805891091
|0,495 USD
|0,4412 EUR
|MEDALIST DIVERSIFIED INC
|US58403P4028
|0,0675 USD
|0,0601 EUR
|MEDTRONIC PLC
|IE00BTN1Y115
|0,72 USD
|EUR
|MLG OZ LIMITED
|AU0000144610
|0,0186 AUD
|EUR
|NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC
|US42226B5012
|0,075 USD
|EUR
|NRW HOLDINGS LIMITED
|AU000000NWH5
|0,145 AUD
|EUR
|NUTRIEN LTD
|CA67077M1086
|0,779 CAD
|EUR
|ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD
|BMG677491539
|4,29 HKD
|EUR
|PARKE BANCORP INC
|US7008851062
|0,2 USD
|EUR
|PATHFINDER BANCORP INC
|US70319R1095
|0,1 USD
|0,0891 EUR
|PEARL DIVER CREDIT COMPANY INC
|US70476Q1004
|0,13 USD
|0,1158 EUR
|POWER PROBE PLC
|GB00BSDYS558
|0,016 GBP
|EUR
|PPHE HOTEL GROUP LTD
|GG00B1Z5FH87
|0,17 GBP
|EUR
|REAL ESTATE CREDIT INVESTMENTS LIMITED
|GB00B0HW5366
|0,03 GBP
|EUR
|REGIONAL REIT LIMITED
|GG00BSY2LD72
|0,02 GBP
|EUR
|REPUBLIC BANCORP INC
|US7602812049
|0,495 USD
|EUR
|RM INFRASTRUCTURE INCOME PLC
|GB00BYMTBG55
|0,012 GBP
|EUR
|ROYAL GOLD INC
|US7802871084
|0,475 USD
|EUR
|SAGA COMMUNICATIONS INC
|US7865983008
|0,25 USD
|EUR
|SKELLERUP HOLDINGS LTD
|NZSKXE0001S8
|0,2452 NZD
|EUR
|SOMERO ENTERPRISES INC
|USU834501038
|0,0377 GBP
|EUR
|SOMERO ENTERPRISES INC
|USU834501038
|0,0377 GBP
|EUR
|SPORTS TOTO BERHAD
|MYL1562OO007
|0,03 MYR
|EUR
|ST BARBARA LIMITED
|AU000000SBM8
|0,05 AUD
|EUR
|SYLVAMO CORPORATION
|US8713321029
|0,45 USD
|EUR
|TAALERI OYJ
|FI4000062195
|-
|EUR
|TELE2 AB A
|SE0005190220
|5,25 SEK
|EUR
|TELE2 AB B
|SE0005190238
|5,25 SEK
|EUR
|TENAGA NASIONAL BERHAD
|MYL5347OO009
|0,25 MYR
|EUR
|TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC
|US8905161076
|0,09 USD
|EUR
|TOWNGAS SMART ENERGY CO LTD
|KYG8972T1067
|0,0063 USD
|EUR
|WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND UCIT ...
|IE00BQZJCXXX
|-
|EUR
|WISDOMTREE US HIGH DIVIDEND UCITS ETF
|IE00BQZJBXXX
|0,1977 USD
|EUR
|WORLD KINECT CORPORATION
|US9814751064
|0,23 USD
|EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)