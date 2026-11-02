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WKN: 858872 | ISIN: ES0113900J37 | Ticker-Symbol: BSD2
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02.11.26 | 07:38
10,172 Euro
+0,81 % +0,082
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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BANCO SANTANDER SA 5-Tage-Chart
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ABM INDUSTRIES
ABM INDUSTRIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABM INDUSTRIES INC47,8000,00 %
ACUITY INC290,00+2,11 %
AMERISERV FINANCIAL INC4,790-2,44 %
AT&T INC19,186-0,03 %
BANCO SANTANDER SA10,172+0,81 %
BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC10,0540,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY56,12+0,23 %
CAIRN HOMES PLC2,7750,00 %
CAMPBELLS COMPANY19,044-0,68 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD1,8000,00 %
CITIZENS & NORTHERN CORPORATION28,000-0,11 %
CONSTI OYJ9,880+0,30 %
CREADES AB7,0650,00 %
CVS HEALTH CORPORATION80,66-0,07 %
DARDEN RESTAURANTS INC196,85-0,13 %
DILLARDS INC605,000,00 %
DONEGAL GROUP INC CL A18,710-0,05 %
F&C INVESTMENT TRUST PLC3,7220,00 %
FIRST UNITED CORPORATION39,4000,00 %
FREEPORT-MCMORAN INC56,62+1,11 %
GENERAL MILLS INC30,600-0,94 %
HARGREAVES SERVICES PLC10,3000,00 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA56,34+0,43 %
LAKE SHORE BANCORP INC18,660-0,16 %
LINCOLN NATIONAL CORPORATION36,6300,00 %
MERCANTILE INVESTMENT TRUST PLC--
NORWOOD FINANCIAL CORP35,7100,00 %
NUVEEN MULTI-ASSET INCOME FUND12,1300,00 %
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND7,9000,00 %
PAPOUTSANIS SA3,3300,00 %
PARVUS ENERGY EFFICIENCY TRUST PLC0,1980,00 %
PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD6,200+0,32 %
PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION2,680-0,74 %
PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND10,0280,00 %
RGC RESOURCES INC22,860-0,26 %
SANOMA OYJ8,6600,00 %
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COMPANY9,0500,00 %
SIERRA BANCORP41,870-0,07 %
TOWNSQUARE MEDIA INC2,3400,00 %
UDR INC31,990+0,44 %
UNIVERSAL CORPORATION37,300+0,59 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC39,980-0,36 %
VERKKOKAUPPA.COM OYJ3,5400,00 %
WALLENSTAM AB3,3280,00 %
WATERSTONE FINANCIAL INC16,7000,00 %
WEST COAST COMMUNITY BANCORP63,260,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC18,0000,00 %
WPP PLC4,8100,00 %
XAI FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TRUST16,1600,00 %
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