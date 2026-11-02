|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABM INDUSTRIES INC
|US0009571003
|0,29 USD
|EUR
|ACUITY INC
|US00508Y1029
|0,2 USD
|EUR
|AMERISERV FINANCIAL INC
|US03074A1025
|0,03 USD
|0,0268 EUR
|ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED ADR
|US04530Y1064
|0,0864 USD
|EUR
|AT&T INC
|US00206R1023
|0,2775 USD
|EUR
|BANCO SANTANDER SA
|ES0113900J37
|-
|EUR
|BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUN ...
|US09254V1052
|0,0545 USD
|EUR
|BLUESCOPE STEEL LIMITED ADR
|US09625Q2075
|4,7682 USD
|EUR
|BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
|US1101221083
|0,63 USD
|EUR
|CAIRN HOMES PLC
|IE00BWY4ZF18
|-
|EUR
|CAMPBELLS COMPANY
|US1344291091
|0,25 USD
|EUR
|CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD ADR
|US16940R1095
|0,132 USD
|EUR
|CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
|BMG2113B1081
|0,3 HKD
|EUR
|CITIZENS & NORTHERN CORPORATION
|US1729221069
|0,3 USD
|0,2688 EUR
|CONSTI OYJ
|FI4000178256
|-
|EUR
|CREADES AB
|SE0015661236
|0,4 SEK
|EUR
|CVS HEALTH CORPORATION
|US1266501006
|0,665 USD
|EUR
|DARDEN RESTAURANTS INC
|US2371941053
|1,62 USD
|EUR
|DILLARDS INC
|US2540671011
|0,3 USD
|EUR
|DONEGAL GROUP INC CL A
|US2577012014
|0,1925 USD
|0,1725 EUR
|F&C INVESTMENT TRUST PLC
|GB00BS88V647
|0,0099 GBP
|EUR
|FIRST UNITED CORPORATION
|US33741H1077
|0,28 USD
|EUR
|FIRSTRAND LIMITED ADR
|US3376261059
|1,7514 USD
|EUR
|FREEPORT-MCMORAN INC
|US35671D8570
|0,15 USD
|EUR
|GENERAL MILLS INC
|US3703341046
|0,61 USD
|EUR
|HARGREAVES SERVICES PLC
|GB00B0MTC970
|0,205 GBP
|EUR
|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
|ES0148396007
|-
|EUR
|LAKE SHORE BANCORP INC
|US5107041098
|0,09 USD
|0,0806 EUR
|LINCOLN NATIONAL CORPORATION
|US5341871094
|0,45 USD
|EUR
|MERCANTILE INVESTMENT TRUST PLC
|GB00BF4JDH58
|0,016 GBP
|EUR
|NORWOOD FINANCIAL CORP
|US6695491075
|0,32 USD
|EUR
|NUVEEN MULTI-ASSET INCOME FUND
|US6707501085
|0,116 USD
|EUR
|NUVEEN MUNICIPAL CREDIT OPPORTUNITIES FU ...
|US6706631032
|0,0685 USD
|EUR
|PAPOUTSANIS SA
|GRS065003014
|-
|EUR
|PARVUS ENERGY EFFICIENCY TRUST PLC
|GB00BN6JYS78
|0,065 GBP
|EUR
|PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD
|US70806A1060
|0,0833 USD
|EUR
|PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION
|US7080621045
|0,08 USD
|EUR
|PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND
|US69355M1071
|0,1279 USD
|EUR
|RGC RESOURCES INC
|US74955L1035
|0,2175 USD
|EUR
|SANOMA OYJ
|FI0009007694
|-
|0,14 EUR
|SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COMPANY
|US82312B1061
|0,12 USD
|0,1075 EUR
|SIERRA BANCORP
|US82620P1021
|0,27 USD
|0,2419 EUR
|TOWNSQUARE MEDIA INC
|US8922311019
|0,2 USD
|EUR
|UDR INC
|US9026531049
|0,145 USD
|EUR
|UNIVERSAL CORPORATION
|US9134561094
|0,83 USD
|EUR
|VERIZON COMMUNICATIONS INC
|US92343V1044
|0,7075 USD
|EUR
|VERKKOKAUPPA.COM OYJ
|FI4000049812
|-
|EUR
|WALLENSTAM AB
|SE0017780133
|0,25 SEK
|EUR
|WATERSTONE FINANCIAL INC
|US94188P1012
|0,17 USD
|EUR
|WEST COAST COMMUNITY BANCORP
|US9521701089
|0,29 USD
|0,2598 EUR
|WOLVERINE WORLD WIDE INC
|US9780971035
|0,1 USD
|EUR
|WPP PLC
|JE00B8KF9B49
|0,075 GBP
|EUR
|WPP PLC ADR
|US92937A1025
|0,075 GBP
|EUR
|XAI FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME T ...
|US98400T3041
|0,225 USD
|EUR
|YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD ADR
|US9848461052
|0,2934 USD
|EUR
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