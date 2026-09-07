Das Instrument R1EA AU0000196206 EV RESOURCES LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2026The instrument R1EA AU0000196206 EV RESOURCES LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.09.2026 and ex capital adjustment on 08.09.2026Das Instrument HQE1 US23283X2062 CYTOSORBENTS CORP. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2026The instrument HQE1 US23283X2062 CYTOSORBENTS CORP. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.09.2026 and ex capital adjustment on 08.09.2026Das Instrument 9OF US0906556065 BIORESTORAT.THERAP.DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2026The instrument 9OF US0906556065 BIORESTORAT.THERAP.DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.09.2026 and ex capital adjustment on 08.09.2026Das Instrument K0Q CA3599171012 FCL-X FIRE + SAFETY INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2026The instrument K0Q CA3599171012 FCL-X FIRE + SAFETY INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.09.2026 and ex capital adjustment on 08.09.2026Das Instrument 2ZR US6706631032 NUVEEN MUN.CRDT FD DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2026The instrument 2ZR US6706631032 NUVEEN MUN.CRDT FD DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.09.2026 and ex capital adjustment on 08.09.2026Das Instrument OXIA US36254L3087 GT BIOPHARMA INC. DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2026The instrument OXIA US36254L3087 GT BIOPHARMA INC. DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.09.2026 and ex capital adjustment on 08.09.2026Das Instrument 8RC CA00208D4084 ARC RES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2026The instrument 8RC CA00208D4084 ARC RES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.09.2026 and ex capital adjustment on 08.09.2026Das Instrument BC7 FR0011053636 CAPITAL B S.A. EO-,08 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2026The instrument BC7 FR0011053636 CAPITAL B S.A. EO-,08 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.09.2026 and ex capital adjustment on 08.09.2026Das Instrument M5U KYG5966D1051 MEITU INC. DL-,00001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 07.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2026The instrument M5U KYG5966D1051 MEITU INC. DL-,00001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 07.09.2026 and ex capital adjustment on 08.09.2026