Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA3599171012 Full Circle Lithium Corp. 07.09.2026 CA30192A1XXX FCL-X Fire & Safety Inc 08.09.2026 Tausch 1:1
US23283X2062 Cytosorbents Corp. 07.09.2026 US23283X3XXX Cytosorbents Corp. 08.09.2026 Tausch 20:1
US36254L3087 GT Biopharma Inc. 07.09.2026 US36254L4XXX GT Biopharma Inc. 08.09.2026 Tausch 25:1
FR0011053636 Capital B S.A. 07.09.2026 FR0014019XXX Capital B S.A. 08.09.2026 Tausch 10:1
US0906556065 BioRestorative Therapies Inc. 07.09.2026 US0906557XXX BioRestorative Therapies Inc. 08.09.2026 Tausch 20:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA3599171012 Full Circle Lithium Corp. 07.09.2026 CA30192A1XXX FCL-X Fire & Safety Inc 08.09.2026 Tausch 1:1
US23283X2062 Cytosorbents Corp. 07.09.2026 US23283X3XXX Cytosorbents Corp. 08.09.2026 Tausch 20:1
US36254L3087 GT Biopharma Inc. 07.09.2026 US36254L4XXX GT Biopharma Inc. 08.09.2026 Tausch 25:1
FR0011053636 Capital B S.A. 07.09.2026 FR0014019XXX Capital B S.A. 08.09.2026 Tausch 10:1
US0906556065 BioRestorative Therapies Inc. 07.09.2026 US0906557XXX BioRestorative Therapies Inc. 08.09.2026 Tausch 20:1
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