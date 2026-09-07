The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.09.2026

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.09.2026



ISIN Name

CA00208D4084 ARC RES LTD

CA3599171012 FCL-X FIRE + SAFETY INC.

FR0011053636 CAPITAL B S.A. EO-,08

IT0005037210 TINEXTA S.P.A.

US0906556065 BIORESTORAT.THERAP.DL-,01

US23283X2062 CYTOSORBENTS CORP. DL-,01

US36254L3087 GT BIOPHARMA INC. DL-,001





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