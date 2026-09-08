The following instruments on XETRA do have their first trading 08.09.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.09.2026Aktien1 US3611181021 Furukawa Electric Co. Ltd. ADR2 CNE100007PC4 Medcaptain Medical Technology Co. Ltd.3 GB00BBQ33664 Nationwide Building Society4 HU0000093943 Masterplast Nyrt.5 CA63948H1055 NDatalyze Corp.6 US86676H3021 Sun Hung Kai Properties Ltd. ADR7 AU000000ADO8 AnteoTech Ltd.8 CA50078A1093 Krait Critical Minerals Corp.9 US92259N3026 Velo3D Inc.10 US0906557055 BioRestorative Therapies Inc.11 FR0014019Y19 Capital B S.A.12 US23283X3052 Cytosorbents Corp.13 CA30192A1021 FCL-X Fire & Safety Inc14 US36254L4077 GT Biopharma Inc.Anleihen/ETF1 XS3495741XXX TenneT Netherlands B.V.2 FR001401AXXX Agence Française de Développement3 XS3498905XXX European Bank for Reconstruction and Development4 XS3479250XXX KIB Sukuk Ltd.5 USP7169GAXXX Neuquen, Province of...6 XS3491327XXX The Sage Group PLC7 CH1598620XXX UBS Group AG8 CH1598620XXX UBS Group AG9 XS3460878XXX 3M Co.10 XS3487885XXX HSBC Holdings PLC11 XS3500110XXX Municipality Finance PLC12 XS3495741XXX TenneT Netherlands B.V.13 XS3499982XXX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.14 XS3460877XXX 3M Co.15 US88034PAXXX Tencent Music Entertainment Group16 US88034PAXXX Tencent Music Entertainment Group17 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 LU3215533XXX BNP Paribas Easy MSCI China A UCITS ETF20 LU3351069XXX BNP Paribas Easy MSCI World ex USA Min TE UCITS ETF