The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.09.2026
ISIN Name
AU0000480XXX PREDICTIVE DISC. LTD.DEF.
US92339H2004 VERANO HLDGS NEW O.N.
CA63948H1055 NDATALYZE CORP.
CH0253514XXX B.A.T. INTL FIN.14-26 MTN
DE000HLB3XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/16
DE000DK0EXXX DEKA MTN SERIE 7488
DE000DK0EXXX DEKA MTN SERIE 7489
AU3CB0261XXX MCDONALDS 19/26 MTN
US6174467XXX MORGAN STANLEY 14/26
DE000A3H2XXX NIEDERS.SCH.A.20/26 A.899
ES0265936XXX ABANCA 21/27 FLR MTN
FR0014005XXX CLARIANE 21/UND. CV FLR
XS2358735XXX ST.GR.O.I. 21/26 MTN
USY1009XAXXX AXIS BANK 21/UND. FLR MTN
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA09H/22
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA09M/22
DE000A3MQXXX KRED.F.WIED.22/26 MTN
NO0012837XXX SCATEC 23/27 FLR
US055451BXXX BHP BI.F.USA 23/26
XS2760218XXX VOLVO TREAS. 24/26 MTN
US81180WBXXX SEAG.HDD CAY 24/28 CV
XS2676778XXX TORON.DOM.BK 23/26 MTN
US24422EXXXX JOHN DEERE C 23/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.09.2026
ISIN Name
AU0000480XXX PREDICTIVE DISC. LTD.DEF.
US92339H2004 VERANO HLDGS NEW O.N.
CA63948H1055 NDATALYZE CORP.
CH0253514XXX B.A.T. INTL FIN.14-26 MTN
DE000HLB3XXX LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/16
DE000DK0EXXX DEKA MTN SERIE 7488
DE000DK0EXXX DEKA MTN SERIE 7489
AU3CB0261XXX MCDONALDS 19/26 MTN
US6174467XXX MORGAN STANLEY 14/26
DE000A3H2XXX NIEDERS.SCH.A.20/26 A.899
ES0265936XXX ABANCA 21/27 FLR MTN
FR0014005XXX CLARIANE 21/UND. CV FLR
XS2358735XXX ST.GR.O.I. 21/26 MTN
USY1009XAXXX AXIS BANK 21/UND. FLR MTN
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA09H/22
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA09M/22
DE000A3MQXXX KRED.F.WIED.22/26 MTN
NO0012837XXX SCATEC 23/27 FLR
US055451BXXX BHP BI.F.USA 23/26
XS2760218XXX VOLVO TREAS. 24/26 MTN
US81180WBXXX SEAG.HDD CAY 24/28 CV
XS2676778XXX TORON.DOM.BK 23/26 MTN
US24422EXXXX JOHN DEERE C 23/26 MTN
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