The following instruments on XETRA do have their first trading 08.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.07.2026
Aktien
1 CA0084741812 Agnico Eagle Mines Ltd. CVR
2 FI4000602354 IQM Quantum Computers Oyj
3 FI4000602958 Savox Communications Oyj
4 CA63948H1055 NDatalyze Corp.
5 US87877F1030 Tecnoglass Inc.
Anleihen
1 CA34527ADXXX Ford Credit Canada Co.
2 NO0013753XXX City Service SE
3 DE000BU0EXXX Deutschland, Bundesrepublik
4 XS3277062XXX Altuna Securities DAC
5 XS3435287XXX Lloyds Bank Corporate Markets PLC
6 US69376Q2XXX PSP Capital Inc.
7 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
8 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.07.2026
Aktien
1 CA0084741812 Agnico Eagle Mines Ltd. CVR
2 FI4000602354 IQM Quantum Computers Oyj
3 FI4000602958 Savox Communications Oyj
4 CA63948H1055 NDatalyze Corp.
5 US87877F1030 Tecnoglass Inc.
Anleihen
1 CA34527ADXXX Ford Credit Canada Co.
2 NO0013753XXX City Service SE
3 DE000BU0EXXX Deutschland, Bundesrepublik
4 XS3277062XXX Altuna Securities DAC
5 XS3435287XXX Lloyds Bank Corporate Markets PLC
6 US69376Q2XXX PSP Capital Inc.
7 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
8 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
© 2026 Xetra Newsboard