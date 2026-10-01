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WKN: 912294 | ISIN: US74762E1029 | Ticker-Symbol: QAA
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01.10.26 | 08:50
576,80 Euro
+1,69 % +9,60
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
USA 500
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QUANTA SERVICES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
QUANTA SERVICES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
571,00576,4008:54
570,80576,4008:54
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC248,10+0,94 %
FARMLAND PARTNERS INC9,800-2,29 %
GOLDPLAT PLC0,236-1,67 %
HENDERSON SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC--
LUCECO PLC2,440-3,17 %
MEDICAL FACILITIES CORPORATION9,4500,00 %
POLAR CAPITAL GLOBAL FINANCIALS TRUST PLC2,8200,00 %
QUANTA SERVICES INC576,80+1,69 %
VOYA FINANCIAL INC83,500,00 %
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