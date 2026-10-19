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WKN: 606214 | ISIN: DE0006062144 | Ticker-Symbol: 1COV
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19.10.26 | 08:58
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Branche
Chemie
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10X GENOMICS INC63,34+1,88 %
AALBERTS NV41,320+0,49 %
AC IMMUNE SA2,130+0,24 %
ACCELLERON INDUSTRIES AG73,80+0,27 %
ACERINOX SA16,770-0,18 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV260,60-0,15 %
ACM RESEARCH INC49,500+4,76 %
ACOMO NV23,100+0,22 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA89,45+0,45 %
ADMIRAL GROUP PLC44,500-0,89 %
AEDIFICA SA62,70+0,08 %
AEHR TEST SYSTEMS57,78+7,32 %
AFFIRM HOLDINGS INC66,09+0,33 %
AFLAC INC107,70+0,89 %
AGCO CORPORATION92,92+0,72 %
AGRANA BETEILIGUNGS-AG11,500-0,86 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC80,12+2,57 %
ALIGHT INC7,8900,00 %
ALK-ABELLO A/S30,400+0,86 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC2,626+1,94 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC70,04-2,45 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC450,40+1,08 %
AMS-OSRAM AG19,500+3,45 %
ANTOFAGASTA PLC41,090+1,26 %
APA CORPORATION43,055-1,59 %
APERAM SA37,380+0,11 %
ARCADIS NV41,260+0,83 %
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY73,12-0,52 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO227,00+0,09 %
ASP ISOTOPES INC1,920+0,60 %
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC0,449-2,22 %
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG170,60+1,19 %
ATI INC167,50+1,39 %
ATLAS COPCO AB A17,665-2,02 %
ATOS GROUP22,100-2,99 %
AVANTIUM NV4,820+0,21 %
AVERY DENNISON CORP156,35+0,22 %
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC11,550+1,05 %
BAJAJ MOBILITY AG34,400-0,43 %
BAKER HUGHES COMPANY50,09+1,07 %
BALLARD POWER SYSTEMS INC1,429+2,58 %
BANKINTER SA15,040-0,53 %
BARRY CALLEBAUT AG1.227,000,00 %
BASILEA PHARMACEUTICA AG70,70+0,57 %
BFF BANK SPA2,250-0,09 %
BICO GROUP AB2,150-2,49 %
BOLIDEN AB47,820+0,55 %
BOLLORE SE3,662+0,27 %
BONESUPPORT HOLDING AB22,680-1,82 %
BOUYGUES SA40,550-1,60 %
BPOST SA1,120-0,18 %
BRAVIDA HOLDING AB13,610+1,49 %
BRINKER INTERNATIONAL INC180,00-0,91 %
BT GROUP PLC2,500+1,87 %
BUTTERFLY NETWORK INC6,610+2,53 %
CAMPBELLS COMPANY17,600-0,48 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION178,25-0,72 %
CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION20,780+1,17 %
CAPRICOR THERAPEUTICS INC6,032+1,41 %
CARIS LIFE SCIENCES INC27,000-1,46 %
CASEYS GENERAL STORES INC614,20+0,13 %
CBRAIN A/S10,360+0,19 %
CENCORA INC303,00-0,10 %
CENTERPOINT ENERGY INC35,820-0,72 %
CENTRICA PLC1,790+0,56 %
CERES POWER HOLDINGS PLC3,758-0,05 %
CH ROBINSON WORLDWIDE INC124,00-0,08 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC270,70+1,35 %
CLARIANT AG11,430+0,53 %
CLEVELAND-CLIFFS INC11,110+3,20 %
COFACE SA15,7900,00 %
COMPAGNIE DES ALPES SA17,240-0,46 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG187,90-0,13 %
COMPUTACENTER PLC61,00+0,83 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA78,30+0,51 %
COPART INC24,785-0,12 %
CORBION NV23,300+1,48 %
COSMO NV56,60+1,62 %
COSTAR GROUP INC29,120+1,27 %
COVESTRO AG60,20-0,17 %
CRISPR THERAPEUTICS AG44,150+0,79 %
CTP NV12,540-0,63 %
CURTISS-WRIGHT CORPORATION449,80+0,58 %
D IETEREN GROUP SA/NV175,60+0,57 %
DARDEN RESTAURANTS INC192,75+0,13 %
DASSAULT AVIATION SA300,40-0,40 %
DATAGROUP SE78,00-0,64 %
DAVE INC320,40-1,96 %
DO & CO AG199,00+1,63 %
DOCMORRIS AG17,200+2,99 %
DORMAKABA HOLDING AG71,20-0,70 %
DOVER CORPORATION172,15-1,21 %
DUPONT DE NEMOURS INC115,64-0,40 %
DYNATRACE INC54,00-0,92 %
EBRO FOODS SA18,260+0,22 %
EDENRED SE30,230+0,73 %
EDISON INTERNATIONAL49,400-0,74 %
ELDORADO GOLD CORPORATION32,120+0,41 %
ELECTROLUX AB2,450+0,82 %
EMBRACER GROUP AB8,196+2,07 %
EMCOR GROUP INC638,20-0,59 %
ENAGAS SA16,750+0,12 %
ENDEAVOUR MINING PLC50,62-0,71 %
ENERGEAN PLC8,915+1,36 %
ENERGY FUELS INC7,704+2,04 %
ENOVIX CORPORATION2,290+3,15 %
ENTERGY CORPORATION94,54+1,07 %
EQT AB26,730+0,60 %
EQUIFAX INC143,00-0,31 %
ESSITY AB B24,820+0,36 %
EUROAPI SAS0,744-0,13 %
EVERGY INC74,500,00 %
EVERSPIN TECHNOLOGIES INC11,900+2,85 %
EVN AG29,600+0,34 %
EVOLUTION AB71,52+0,31 %
EXAIL TECHNOLOGIES SA125,200,00 %
EYEPOINT INC2,680+0,75 %
F5 INC392,00-0,33 %
FACC AG13,920-1,00 %
FASTNED BV34,950-1,41 %
FDJ UNITED21,4300,00 %
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC100,68-0,10 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC31,950-0,28 %
FIRSTENERGY CORPORATION40,4300,00 %
FLOWERS FOODS INC5,380-1,14 %
FLUGHAFEN ZUERICH AG208,00+0,10 %
FLUIDRA SA17,470-0,51 %
FMC CORPORATION5,070+0,72 %
FORGENT POWER SOLUTIONS INC29,330+3,97 %
FORTUM OYJ23,440+0,04 %
FUELCELL ENERGY INC12,125+4,75 %
GALDERMA GROUP AG189,90+0,64 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC205,00-0,29 %
GARMIN LTD252,60-0,47 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA211,200,00 %
GEN DIGITAL INC22,000+2,40 %
GENERAL DYNAMICS CORPORATION306,00-0,10 %
GIVAUDAN SA4.240,00+0,69 %
GLOBANT SA35,330+0,34 %
GOPRO INC0,938+0,86 %
GRACO INC72,35-0,89 %
GREENLAND MINES LTD5,511+2,87 %
GRIFOLS SA10,095+0,10 %
GUARDANT HEALTH INC141,240,00 %
GUBRA A/S39,440+0,77 %
HARBOUR ENERGY PLC3,546-0,45 %
HEICO CORPORATION279,60+1,45 %
HEXAGON AB9,450-0,13 %
HEXATRONIC GROUP AB3,594+0,70 %
HOCHSCHILD MINING PLC6,190-0,80 %
HONEYWELL AEROSPACE INC150,44+0,57 %
HORMEL FOODS CORPORATION18,260+0,61 %
HUBER+SUHNER AG170,00-0,58 %
HYPERLIQUID STRATEGIES INC8,350+3,09 %
IDORSIA AG4,382-0,32 %
IMMATICS NV6,235+4,44 %
INGERSOLL RAND INC70,52+1,88 %
INPOST SA15,490-0,58 %
INTERNATIONAL PAPER COMPANY30,600+0,66 %
INTRUM AB0,256+2,07 %
INVESTOR AB B37,615-0,15 %
ION BEAM APPLICATIONS SA17,000+4,55 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC12,320+1,65 %
IP GROUP PLC0,820+1,23 %
IREN SPA2,414+0,92 %
ITHACA ENERGY PLC3,576-1,00 %
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC207,90+2,16 %
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG249,50+0,20 %
KEEL INFRASTRUCTURE CORP2,144+4,51 %
KINEPOLIS GROUP SA50,10+1,21 %
KONE OYJ55,48+1,57 %
KONECRANES OYJ30,060-0,33 %
KUROS BIOSCIENCES AG17,960-2,34 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA58,00-0,17 %
LEIDOS HOLDINGS INC110,85-0,22 %
LENNAR CORPORATION69,78+1,75 %
LENZING AG11,040+3,37 %
LIQUIDIA CORPORATION30,600+0,20 %
LITHIUM ARGENTINA AG4,166+1,21 %
LOGISTA INTEGRAL SA37,120-0,27 %
LONZA GROUP AG651,00+0,56 %
LOTTOMATICA GROUP SPA24,080+0,54 %
LOTUS BAKERIES SA12.740,00-0,47 %
M&G PLC3,760+0,80 %
M&T BANK CORPORATION193,65+1,10 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC237,00+1,59 %
MANDATUM OYJ5,950+0,68 %
MAPFRE SA4,372+0,55 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC146,70+0,14 %
MARSH169,80+1,28 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG65,70-0,30 %
MELEXIS NV57,75+0,70 %
MELROSE INDUSTRIES PLC5,788-0,45 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA11,400-1,55 %
METLEN ENERGY & METALS PLC48,800-0,16 %
METSO OYJ16,690+1,46 %
MIPS AB37,320+0,43 %
MKS INC200,00+4,68 %
MODINE MANUFACTURING COMPANY137,00+3,59 %
MOODYS CORPORATION429,00-0,69 %
MUELLER INDUSTRIES INC53,24-0,52 %
MUNTERS GROUP AB11,785+0,47 %
MYRIAD GENETICS INC3,5010,00 %
NANOBIOTIX SA18,7400,00 %
NATURGY ENERGY GROUP SA30,620+0,33 %
NESTE OYJ32,630-0,58 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC120,20-0,54 %
NEXI SPA4,403+0,55 %
NIBE INDUSTRIER AB3,982+0,10 %
NISOURCE INC37,630-0,92 %
NOKIAN RENKAAT OYJ14,170+0,28 %
NORTH ATLANTIC ENERGIES80,65-0,74 %
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION460,50-0,48 %
NOVAVAX INC10,120+1,00 %
NUTRIEN LTD63,48+0,09 %
NVR INC5.245,00-0,47 %
OCUGEN INC0,7110,00 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC168,04+0,59 %
ON THE BEACH GROUP PLC2,0400,00 %
OUTLOOK THERAPEUTICS INC0,449+2,89 %
OVH GROUPE SAS14,6500,00 %
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC2,384+1,36 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC1,594+3,17 %
PALFINGER AG27,0500,00 %
PENGUIN SOLUTIONS INC53,00+4,29 %
PERSONALIS INC14,0450,00 %
PINTEREST INC19,400-0,51 %
POSTNL NV0,828-0,24 %
POWERCELL SWEDEN AB1,6290,00 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC102,90-0,19 %
PULSE BIOSCIENCES INC39,4000,00 %
QUANTA SERVICES INC568,20+1,07 %
QUEST DIAGNOSTICS INC211,80+1,34 %
RAMBUS INC79,50+2,42 %
RANDSTAD NV34,540+0,47 %
RASPBERRY PI HOLDINGS PLC7,155+2,58 %
REPLIGEN CORPORATION155,800,00 %
REPLY SPA130,80+2,03 %
RESMED INC214,60+0,94 %
REVENIO GROUP OYJ11,480+0,70 %
REXEL SA33,360+0,51 %
REZOLVE AI PLC1,596+2,70 %
RINGCENTRAL INC68,28+1,70 %
ROYAL GOLD INC213,00+0,47 %
ROYAL UNIBREW A/S57,600,00 %
RUBIS SCA35,660+1,94 %
RUM GROUP INC5,260+3,75 %
SAAB AB57,79+0,05 %
SACYR SA4,008-1,28 %
SANDVIK AB32,270+1,64 %
SANMINA CORPORATION159,75+2,21 %
SATELLOGIC INC3,472+1,48 %
SBM OFFSHORE NV35,420+0,74 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S10,480+0,19 %
SECURITAS AB14,620+0,14 %
SELLAS LIFE SCIENCES GROUP INC9,100+2,48 %
SEMTECH CORPORATION125,50+3,16 %
SEZZLE INC112,55-2,85 %
SHARONAI HOLDINGS INC24,300+2,53 %
SHARPLINK INC6,703-0,68 %
SIG GROUP AG14,900+0,34 %
SITIME CORPORATION428,00+1,90 %
SIVERS SEMICONDUCTORS AB2,132+4,92 %
SKF AB B24,310+0,58 %
SNAM SPA5,774+0,42 %
SOFINA SA258,80+0,31 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA15,630-2,83 %
SOLVAY SA24,900-0,40 %
SONOVA HOLDING AG299,40+0,67 %
SOPRA STERIA GROUP SA175,90+0,57 %
SOTKAMO SILVER AB0,374+2,33 %
SPIE SA41,2000,00 %
SPYRE THERAPEUTICS INC71,00-0,70 %
SSAB AB B9,280+0,50 %
SSR MINING INC28,870+1,83 %
STADLER RAIL AG33,660+0,78 %
STANDARD LIFE PLC10,8100,00 %
STATE STREET CORPORATION147,95+0,34 %
STORA ENSO OYJ CL R10,120+0,30 %
STRIVE INC22,150+3,50 %
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC67,60-0,30 %
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB4,836+0,37 %
SVENSKA CELLULOSA AB11,210+0,04 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB A13,720+0,40 %
SWATCH GROUP AG197,55+0,30 %
SWEDBANK AB35,840+0,50 %
SWISS LIFE HOLDING AG1.004,00+0,88 %
SWISSCOM AG719,50+0,42 %
SYSCO CORPORATION73,24+0,11 %
TARGET CORPORATION138,60+0,87 %
TECHNIP ENERGIES NV30,9800,00 %
TECHNOPROBE SPA26,440-0,97 %
TELEKOM AUSTRIA AG8,670+0,12 %
TENABLE HOLDINGS INC32,700-1,21 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA9,340+0,37 %
THE MOSAIC COMPANY16,800+0,33 %
THE WENDYS COMPANY6,026+1,14 %
TJX COMPANIES INC131,500,00 %
TORM PLC34,180+0,89 %
TRIMBLE INC53,42+0,91 %
TTM TECHNOLOGIES INC87,24+4,43 %
TWIST BIOSCIENCE CORPORATION121,50+2,49 %
TYSON FOODS INC48,970+0,23 %
UGI CORPORATION34,1600,00 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC12,855-0,46 %
UNDER ARMOUR INC4,265+0,95 %
UNIQURE NV19,900+2,58 %
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION475,60+0,25 %
VALMET OYJ27,360+0,88 %
VAT GROUP AG661,40+1,50 %
VERISURE PLC9,002+0,65 %
VIAVI SOLUTIONS INC30,000+0,91 %
VICTORIAS SECRET & CO79,62+2,44 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG67,50+0,60 %
VISCOFAN SA53,80-0,19 %
VISTRY GROUP PLC2,774-1,07 %
VOLEX PLC7,450-0,67 %
VOLVO AB B29,280+0,93 %
VOLVO CAR AB1,255-0,83 %
VONTOBEL HOLDING AG97,10+1,15 %
VULCAN MATERIALS COMPANY222,70-2,88 %
VUSION122,000,00 %
WAREHOUSES DE PAUW NV19,130-0,57 %
WARTSILA CORPORATION29,400+0,34 %
WESTERN UNION COMPANY5,480-0,11 %
WIIT SPA28,000-1,58 %
WOODWARD INC292,400,00 %
WORLDLINE SA11,7000,00 %
WW GRAINGER INC1.180,00-0,34 %
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE5,465+1,02 %
XPO INC166,10-0,84 %
YUM BRANDS INC134,95+0,78 %
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC20,500-0,97 %
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