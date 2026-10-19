1. US88025U1097 10X GENOMICS INC
2. NL0000852564 AALBERTS NV
3. SE0016589188 ELECTROLUX AB
4. SE0000115446 VOLVO AB B
5. CH0329023102 AC IMMUNE SA
6. CH1169360919 ACCELLERON INDUSTRIES AG
7. ES0132105018 ACERINOX SA
8. BE0003764785 ACKERMANS & VAN HAAREN NV
9. US00108J1097 ACM RESEARCH INC
10. NL0000313286 ACOMO NV
11. ES0167050915 ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA
12. GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC
13. US00760J1088 AEHR TEST SYSTEMS
14. US00827B1061 AFFIRM HOLDINGS INC
15. US0010551028 AFLAC INC
16. US0010841023 AGCO CORPORATION
17. AT000AGRANA3 AGRANA BETEILIGUNGS-AG
18. US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES INC
19. US01626W2008 ALIGHT INC
20. DK0061802139 ALK-ABELLO A/S
21. US00165C3025 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC
22. US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
23. US03076C1062 AMERIPRISE FINANCIAL INC
24. AT0000A3EPA4 AMS-OSRAM AG
25. GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC
26. US03743Q1085 APA CORPORATION
27. LU0569974404 APERAM SA
28. NL0006237562 ARCADIS NV
29. US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY
30. US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER & CO
31. US00218A1051 ASP ISOTOPES INC
32. GB00BN7CG237 ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC
33. AT0000969985 AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG
34. US01741R1023 ATI INC
35. SE0017486889 ATLAS COPCO AB A
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37. NL0015002IE0 AVANTIUM NV
38. US0536111091 AVERY DENNISON CORP
39. GB0009697037 BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC
40. AT0000KTMI02 BAJAJ MOBILITY AG
41. US05722G1004 BAKER HUGHES COMPANY
42. CA0585861085 BALLARD POWER SYSTEMS INC
43. ES0113679I37 BANKINTER SA
44. CH0009002962 BARRY CALLEBAUT AG
45. CH0011432447 BASILEA PHARMACEUTICA AG
46. US0846701086 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A
47. IT0005244402 BFF BANK SPA
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50. FR0000039299 BOLLORE SE
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55. US1096411004 BRINKER INTERNATIONAL INC
56. GB0030913577 BT GROUP PLC
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66. US03073E1055 CENCORA INC
67. US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC
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71. CH0010570759 LINDT & SPRUENGLI AG NA
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80. NL0010583399 CORBION NV
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90. AT0000818802 DO & CO AG
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93. US2600031080 DOVER CORPORATION
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100. SE0023615885 EMBRACER GROUP AB
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120. NL0013654809 FASTNED BV
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122. US3143521058 FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC
123. US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC
124. US3379321074 FIRSTENERGY CORPORATION
125. US3434981011 FLOWERS FOODS INC
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129. US34631F1021 FORGENT POWER SOLUTIONS INC
130. FI0009007132 FORTUM OYJ
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140. US38268T1034 GOPRO INC
141. US3841091040 GRACO INC
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143. ES0171996087 GRIFOLS SA
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145. DK0062266474 GUBRA A/S
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152. US43849R1059 HONEYWELL AEROSPACE INC
153. US4404521001 HORMEL FOODS CORPORATION
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162. SE0000936478 INTRUM AB
163. SE0015811963 INVESTOR AB B
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189. FI4000552526 MANDATUM OYJ
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192. US5717481023 MARSH
193. AT0000938204 MAYR-MELNHOF KARTON AG
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212. IT0005366767 NEXI SPA
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242. IT0005282865 REPLY SPA
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244. FI0009010912 REVENIO GROUP OYJ
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255. SE0000667891 SANDVIK AB
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257. US80401C1009 SATELLOGIC INC
258. NL0000360618 SBM OFFSHORE NV
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262. US8168501018 SEMTECH CORPORATION
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268. SE0003917798 SIVERS SEMICONDUCTORS AB
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278. US00773J2024 SPYRE THERAPEUTICS INC
279. SE0000120669 SSAB AB B
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283. GB00BGXQNP29 STANDARD LIFE PLC
284. US8574771031 STATE STREET CORPORATION
285. FI0009005961 STORA ENSO OYJ CL R
286. US8629453007 STRIVE INC
287. US8669661048 SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC
288. SE0014428512 SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB
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292. CH0014852781 SWISS LIFE HOLDING AG
293. CH0008742519 SWISSCOM AG
294. US8718291078 SYSCO CORPORATION
295. US87612E1064 TARGET CORPORATION
296. NL0014559478 TECHNIP ENERGIES NV
297. IT0005482333 TECHNOPROBE SPA
298. AT0000720008 TELEKOM AUSTRIA AG
299. US88025T1025 TENABLE HOLDINGS INC
300. IT0003242622 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
301. CH0012255151 SWATCH GROUP AG
302. US95058W1009 THE WENDYS COMPANY
303. US8725401090 TJX COMPANIES INC
304. GB00BZ3CNK81 TORM PLC
305. US8962391004 TRIMBLE INC
306. US87305R1095 TTM TECHNOLOGIES INC
307. US90184D1000 TWIST BIOSCIENCE CORPORATION
308. US9024941034 TYSON FOODS INC
309. US9026811052 UGI CORPORATION
310. US90400D1081 ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC
311. US9043111072 UNDER ARMOUR INC
312. NL0010696654 UNIQURE NV
313. US91307C1027 UNITED THERAPEUTICS CORPORATION
314. FI4000074984 VALMET OYJ
315. CH0311864901 VAT GROUP AG
316. GB00BVMN1558 VERISURE PLC
317. US9255501051 VIAVI SOLUTIONS INC
318. US9264001028 VICTORIAS SECRET & CO
319. AT0000908504 VIENNA INSURANCE GROUP AG
320. ES0184262212 VISCOFAN SA
321. GB0001859296 VISTRY GROUP PLC
322. GB0009390070 VOLEX PLC
323. SE0021628898 VOLVO CAR AB
324. CH0012335540 VONTOBEL HOLDING AG
325. US9291601097 VULCAN MATERIALS COMPANY
326. FR0010282822 VUSION
327. US3848021040 WW GRAINGER INC
328. BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW NV
329. US9598021098 WESTERN UNION COMPANY
330. IT0005440893 WIIT SPA
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334. BE0974310428 X-FAB SILICON FOUNDRIES SE
335. US9837931008 XPO INC
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337. GB00BVGBY890 ZEGONA COMMUNICATIONS PLC
338. BE0003851681 AEDIFICA SA
339. DE0006062144 COVESTRO AG
340. DE000A41YEV7 DATAGROUP SE
341. DE000TUAG521 TUI AG NEUE NA