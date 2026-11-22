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Wer FACC lediglich als Hersteller von Flugzeugteilen betrachtet, greift zu kurz. Denn bevor ein Verbundbauteil in Serie gefertigt werden kann, liegen Entwicklung, Berechnung, Prüfung, Qualifizierung und Industrialisierung davor. Nach der Produktion folgen wiederum Modifikationen, Reparaturen und Inspektionen. FACC deckt nach eigener Darstellung insgesamt neun solcher Wertschöpfungsstufen ab.

Dahinter stehen drei wichtige luftfahrtrechtliche Zulassungen für Design, Produktion und Wartung. Damit wird aus einem klassischen Produktionsunternehmen ein Anbieter, der Kunden über weite Teile des Lebenszyklus eines Luftfahrtprodukts begleiten kann. Gerade diese Kombination erklärt einen wesentlichen Teil des Geschäftsmodells der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2).

Neun Schritte beginnen lange vor der Fertigung

FACC gliedert sein Leistungsportfolio in neun Stufen: Forschung und Entwicklung, Design und Berechnung, Zulassung und Prüfung, Qualifizierung, Industrialisierung und Werkzeugbau, Fertigung, Modifikation und Überholung, Reparatur sowie Inspektion und Prüfung. Die eigentliche Serienproduktion steht damit erst an sechster Stelle.

Das ist mehr als eine redaktionelle Einteilung. Ein neues Leichtbauteil muss zunächst technisch entwickelt und berechnet werden. Materialien und Konstruktionen müssen die vorgesehenen Anforderungen erfüllen. Anschließend müssen Produktionsverfahren so ausgelegt werden, dass sich das Bauteil nicht nur als Prototyp, sondern reproduzierbar herstellen lässt.

FACC kann Kunden deshalb bereits deutlich vor dem Produktionsstart begleiten. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als One-Stop-Shop, der Projekte von Forschung und Entwicklung bis hin zum fertigen Produkt und den späteren Aftermarket-Leistungen abdecken kann.

DOA: FACC darf nicht nur nach Zeichnung produzieren

Eine wichtige Grundlage dafür ist die Design Organization Approval, kurz DOA. Diese EASA-Zulassung berechtigt FACC innerhalb ihres genehmigten Umfangs dazu, selbstständig Entwicklungen und Änderungen an Luftfahrtkomponenten vorzunehmen. Dazu gehören auch die Ausarbeitung und Freigabe bestimmter Reparaturlösungen und Änderungen.

Das verändert die Rolle innerhalb eines Projekts. Ein reiner Auftragsfertiger erhält eine fertige Spezifikation und produziert danach. Ein Unternehmen mit eigener Entwicklungskompetenz kann deutlich früher einbezogen werden und technische Lösungen mitgestalten.

Das bedeutet nicht automatisch höhere Margen oder eine dauerhaft unangreifbare Marktposition. Für Kunden kann es jedoch einen Unterschied machen, ob Entwicklung und spätere Produktion organisatorisch eng miteinander verbunden sind. Erkenntnisse aus der Konstruktion können unmittelbar in Werkzeuge und Fertigungsprozesse einfließen.

POA bringt die Entwicklung in die Serie

Die zweite Säule ist die Production Organization Approval, kurz POA. Sie berechtigt zur Herstellung von Luftfahrtprodukten und Komponenten entsprechend zugelassener Konstruktionen und definiert dafür hohe Qualitäts- und Prozessanforderungen.

Genau zwischen Design und Serienproduktion liegt eine der anspruchsvollsten Phasen des Geschäftsmodells: die Industrialisierung.

Ein technisch funktionierender Prototyp reicht nicht. Werkzeuge müssen entwickelt, Prozessschritte definiert und Produktionsabläufe so gestaltet werden, dass Bauteile wiederholbar und in der benötigten Stückzahl gefertigt werden können.

Das wird für FACC auch mit Blick auf die kommenden Jahre wichtig. 2025 erzielte der Konzern mit 984,4 Mio. Euro den höchsten Umsatz seiner Geschichte. Gleichzeitig weist FACC einen langfristigen Auftragsbestand von rund 6 Mrd. US-Dollar aus. Die Aufgabe besteht damit zunehmend darin, vorhandenes und neues Geschäft zuverlässig in industrielle Stückzahlen zu überführen.

Mit der MOA endet das Geschäft nicht bei der Auslieferung

Die dritte Zulassung schließt den Kreis. Die Maintenance Organization Approval, kurz MOA, berechtigt FACC zur Wartung, Reparatur und Überholung entsprechender Luftfahrtkomponenten.

Damit kann das Unternehmen auch nach der ursprünglichen Produktion Leistungen anbieten. FACC verfügt dafür über Aftermarket-Strukturen in Europa, Asien und Amerika.

Interessant ist daran weniger die Größe dieses Geschäfts im Verhältnis zur Serienproduktion. Entscheidend ist die Erweiterung des Produktlebenszyklus. Wer eine Struktur entwickelt und produziert hat, besitzt bereits umfangreiches Wissen über Materialien, Bauweise und Fertigungsprozesse. Dieses Know-how lässt sich bei Reparaturen, Modifikationen und Überholungen erneut nutzen.

Aus einer einmaligen Bauteilfertigung kann so eine deutlich längere technische Beziehung entstehen.

Der eigentliche Wert liegt in der Verbindung der neun Stufen

Natürlich wird nicht jeder Kunde bei jedem Auftrag alle neun Leistungen von FACC beziehen. Das Unternehmen betont selbst, dass einzelne Leistungen je nach Projektanforderung separat angeboten werden können.

Genau das macht die Struktur interessant. FACC muss nicht zwangsläufig bei der ersten Idee eines neuen Bauteils beginnen und Jahrzehnte später dessen letzte Reparatur durchführen. Das Unternehmen besitzt aber Kompetenzen und Zulassungen, um an sehr unterschiedlichen Stellen in diesen Lebenszyklus einzusteigen.

Die drei Zulassungen DOA, POA und MOA stehen deshalb für mehr als regulatorische Kürzel. Sie bilden die Grundlage dafür, Design, Industrialisierung, Produktion und spätere Betreuung innerhalb einer Organisation miteinander zu verbinden.

Wer FACC nur anhand der fertigen Winglets, Triebwerksverkleidungen oder Kabinenkomponenten betrachtet, sieht damit lediglich das sichtbare Ergebnis. Ein erheblicher Teil der eigentlichen Kompetenz steckt davor und danach.

Die neun Wertschöpfungsstufen zeigen deshalb ziemlich gut, was FACC wirtschaftlich sein möchte: nicht einfach der Produzent eines Bauteils, sondern ein Technologiepartner über weite Teile seines Lebenszyklus.

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