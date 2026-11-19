Anzeige / Werbung

Carbonfasern sind leicht, stabil und aus modernen Flugzeugen kaum wegzudenken. Für die nächste Wachstumsphase der Luftfahrt reicht diese Eigenschaft allein allerdings nicht mehr aus. Verbundwerkstoffe müssen sich auch schneller, reproduzierbarer und kostengünstiger verarbeiten lassen.

Wie wichtig die Produktionsgeschwindigkeit geworden ist, zeigt Toray. Der japanische Materialkonzern hat 2026 ein neues Prepreg vorgestellt, dessen Aushärtezeit sich nach Unternehmensangaben um bis zu 45% reduziert. Hexcel erweitert ebenfalls seine Kapazitäten für schnell aushärtende Materialien. Und bei FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) steht inzwischen ein ähnliches Ziel im Zentrum der Technologieentwicklung: bezahlbarer Leichtbau für höhere Produktionsraten.

Toray spart bis zu 45% Prozesszeit

Die Toray Industries Inc. (ISIN: JP3621000003) gehört zu den weltweit bedeutenden Herstellern von Carbonfasern und Verbundwerkstoffen. Mit dem 2026 vorgestellten Materialsystem 3960-FC adressiert das Unternehmen unmittelbar einen der größten Engpässe der Composite-Fertigung: die Zeit.

Das Material soll gegenüber dem bestehenden System eine um bis zu 45% kürzere Aushärtung ermöglichen, ohne dessen mechanische Eigenschaften aufzugeben. Genau darin steckt die wirtschaftliche Bedeutung.

Ein Bauteil, das weniger Zeit in Werkzeugen oder Aushärteprozessen benötigt, gibt Produktionskapazität früher wieder frei. Auf derselben Infrastruktur können theoretisch mehr Bauteile entstehen.

Toray spricht deshalb ausdrücklich von einem Material für höhere Produktionsraten. Innovation bedeutet in diesem Fall nicht, dass Carbon grundsätzlich leichter oder stabiler wird. Das Material wird produktionsfreundlicher.

Hexcel bereitet sich auf deutlich höhere Volumina vor

Auch die Hexcel Corporation (ISIN: US4282911084) arbeitet in diese Richtung. Der US-Konzern produziert unter anderem Carbonfasern, Prepregs, Wabenstrukturen und weitere Verbundmaterialien. Im September erweiterte Hexcel die US-Produktion seines schnell aushärtenden M901-Prepreg-Systems. Das Unternehmen begründete den Schritt mit dem Bedarf der Kunden an kürzeren Produktionszyklen und höheren Stückzahlen.

Die Nachfrage liefert inzwischen einen klaren wirtschaftlichen Hintergrund dafür. Hexcels Umsatz im kommerziellen Luftfahrtgeschäft stieg im dritten Quartal 2026 um 20,5% auf 330,3 Mio. US-Dollar. In den ersten neun Monaten betrug das Plus 19,1%.

Interessant ist auch, was Hexcel auf der Kostenseite tut. Das Unternehmen stellt zusätzlich Personal ein und reaktiviert zuvor ungenutzte Anlagen, um sich auf die erwartete Nachfrage 2027 vorzubereiten. Der Produktionshochlauf erreicht damit bereits die Materialebene der Lieferkette.

FACC entwickelt "bezahlbaren Leichtbau"

FACC sitzt eine Stufe weiter hinten in dieser Wertschöpfungskette. Das Unternehmen verarbeitet Verbundwerkstoffe zu fertigen Struktur-, Triebwerks- und Kabinenkomponenten.

Deshalb ist für FACC nicht nur entscheidend, wie leistungsfähig ein Material ist. Es zählt auch, wie schnell und kosteneffizient daraus ein zertifizierbares Bauteil entstehen kann Im Geschäftsbericht 2025 beschreibt FACC dieses Ziel ausdrücklich als "Affordable Lightweight Construction", also bezahlbaren Leichtbau.

Dafür arbeitet das Unternehmen an mehreren Stellen gleichzeitig. Bei duroplastischen Verbundwerkstoffen entwickelt FACC unter anderem schnell aushärtende Struktur-Prepregs weiter. Zusätzlich werden Zwei-Komponenten-RTM-Harzsysteme untersucht, mit denen sich Zykluszeiten verkürzen und robuste Injektions- und Aushärtungsprozesse erreichen lassen sollen.

Bei thermoplastischen Verbundwerkstoffen verfolgt FACC wiederum einen anderen Ansatz. Diese Materialien können bei geeigneten Prozessen kurze Fertigungszeiten mit geringem Gewicht und potenziell besseren Recyclingmöglichkeiten verbinden. Hinzu kommen automatisierte Fertigungsverfahren, digitale Prozessüberwachung und materialeffizientere Designs.

Der Wettbewerb verschiebt sich von Gramm zu Minuten

Lange Zeit wurde Leichtbau vor allem mit einer Frage verbunden: Wie viele Kilogramm lassen sich einsparen? Diese Frage bleibt relevant. Doch mit steigenden Produktionsraten kommt eine zweite hinzu: Wie viele Minuten oder Stunden benötigt die Herstellung?

Genau hier treffen sich die Entwicklungen bei Toray, Hexcel und FACC. Toray versucht, die Aushärtung des Ausgangsmaterials deutlich zu beschleunigen. Hexcel baut Kapazitäten für schnellere Produktionsprozesse aus. FACC arbeitet daran, das Material anschließend in automatisierten und skalierbaren Verfahren zu fertigen Bauteilen zu verarbeiten.

Dabei sollte man die Rollen sauber voneinander unterscheiden. Toray und Hexcel sind primär Materialanbieter. FACC entwickelt und produziert fertige Komponenten und Systeme. Die Unternehmen sind deshalb keine direkten Geschäftsmodell-Vergleiche. Sie bearbeiten aber dasselbe industrielle Problem aus unterschiedlichen Richtungen.

Leichtbau muss in die Großserie passen

Für FACC ist diese Entwicklung besonders relevant, weil das Unternehmen in den kommenden Jahren selbst deutlich höhere Produktionsmengen bewältigen will. Das Ziel lautet deshalb nicht einfach, immer anspruchsvollere Composite-Bauteile herzustellen. Die Prozesse müssen auch bei steigenden Stückzahlen wirtschaftlich bleiben.

Schneller aushärtende Materialien, automatisierte Fertigung, geringerer Materialeinsatz und kürzere Prozesszeiten können dabei direkt auf Kosten und Kapazität wirken. Der wichtigste Fortschritt im Leichtbau könnte deshalb in den kommenden Jahren weniger spektakulär aussehen als ein völlig neues Material.

Vielleicht besteht er schlicht darin, ein bewährtes Hochleistungsbauteil deutlich schneller herstellen zu können.

----



Lassen Sie sich in den Verteiler für FACC oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler FACC" und/oder "Nebenwerte".

Toray - 3960-FC reduziert Cure Time um bis zu 45%

Hexcel - HexPly M51, 40 Minuten Cure Cycle

Hexcel - M51, mehr als 50% kürzere Processing Time bei einem Demonstrator

FACC - Geschäftsbericht 2025: schnellhärtende Struktur-Prepregs und Prozesszeitreduktion

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit FACC existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der FACC. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von FACC können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von FACC einsehen: https://www.facc.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung FACC vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 45% kürzere Aushärtezeit: Toray, Hexcel und FACC machen Leichtbau schneller appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US4282911084,JP3621000003,AT00000FACC2