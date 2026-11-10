Leichter reicht nicht mehr: Warum SGL Carbon, Toray und FACC Verbundwerkstoffe schneller in Serie bringen müssen

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Carbonfasern können enorm leicht und gleichzeitig belastbar sein. Für die Luftfahrt reicht dieser Vorteil allein jedoch immer weniger aus. Wenn Hersteller ihre Produktionsraten erhöhen, müssen Verbundwerkstoffe nicht nur technisch überzeugen. Bauteile müssen schneller, reproduzierbarer und zu wettbewerbsfähigen Kosten hergestellt werden können.

Genau daran arbeiten Unternehmen entlang der gesamten Composite-Wertschöpfungskette. SGL Carbon versucht Erfahrungen aus der Großserienproduktion auf die Luftfahrt zu übertragen. Toray entwickelt Materialien zunehmend gemeinsam mit den dazu passenden Fertigungsverfahren. Und die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) erklärt "Affordable Lightweight Construction" inzwischen ausdrücklich zu einer Schlüsseltechnologie.

Die nächste Stufe des Leichtbaus dreht sich deshalb nicht nur um jedes eingesparte Kilogramm. Es geht um Minuten, Zykluszeiten und industrielle Skalierbarkeit.

SGL Carbon bringt die Großserie in die Luftfahrt

Die SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301) formuliert die Herausforderung bemerkenswert klar. Nach Angaben des Unternehmens richten Flugzeughersteller und Zulieferer ihren Fokus inzwischen verstärkt auf Produktionseffizienz und Fertigungsgeschwindigkeit.

SGL verweist darauf, dass die Industrie in einzelnen Flugzeugklassen Größenordnungen von mehr als 100 Auslieferungen pro Monat wirtschaftlich darstellen muss. Dafür reicht es nicht, einen hervorragenden Werkstoff zu besitzen.

Die Produktion selbst muss skalieren. SGL versucht deshalb, Know-how aus der Automobilindustrie auf Luftfahrtanwendungen zu übertragen. Dort sind deutlich höhere Stückzahlen und entsprechend stark standardisierte Produktionsprozesse seit Jahrzehnten üblich. Das Unternehmen produziert unter anderem Prepregs, textile Halbzeuge und Composite-Komponenten und will mit skalierbaren Fertigungsverfahren Gewicht reduzieren und gleichzeitig Herstellungsprozesse beschleunigen.

Der entscheidende Perspektivwechsel lautet damit: Carbon konkurriert nicht nur über seine Materialeigenschaften. Es konkurriert auch über die Frage, wie effizient sich daraus ein fertiges Bauteil herstellen lässt.

Toray entwickelt Material und Produktionsverfahren gemeinsam

Die Toray Industries Inc. (ISIN: JP3621000003) sitzt noch weiter vorne in dieser Wertschöpfungskette. Das japanische Unternehmen zählt zu den bedeutenden Herstellern von Carbonfasern und betreibt sein Composite-Geschäft von der Faser über Prepregs und Gewebe bis hin zu Verbundlösungen. Interessant ist vor allem, wie Toray seine Forschung organisiert.

Im Advanced Composites Center arbeitet das Unternehmen nicht ausschließlich an besseren Fasern. Gleichzeitig entwickelt Toray Fertigungsverfahren wie Resin Transfer Molding, Pressverfahren und andere Formgebungsprozesse weiter. Dazu kommen thermoplastische Tapes und Platten sowie speziell für bestimmte Verfahren optimierte Ausgangsmaterialien.

Material und Produktionsprozess werden damit gemeinsam gedacht. Das kann bei hohen Stückzahlen entscheidend sein. Ein besonders leistungsfähiger Werkstoff hilft wenig, wenn seine Verarbeitung zu langsam, teuer oder kompliziert für die geplante Serienrate ist.

Toray arbeitet deshalb beispielsweise an effizienteren RTM-Verfahren und an thermoplastischen Materialien, die andere Produktionsmethoden ermöglichen als klassische duroplastische Verbundwerkstoffe.

Bei FACC heißt die Antwort "Affordable Lightweight Construction"

Genau diese Frage beschäftigt auch FACC. Im Geschäftsbericht 2025 bezeichnet das Unternehmen bezahlbaren Leichtbau ausdrücklich als Schlüsseltechnologie. Das Ziel ist nicht einfach ein möglichst leichtes Bauteil. Neue Technologien sollen gleichzeitig wettbewerbsfähige Kosten und kurze Industrialisierungszeiten ermöglichen.

Dafür arbeitet FACC an mehreren Hebeln. Bei duroplastischen Verbundwerkstoffen entwickelt das Unternehmen unter anderem schneller aushärtende Prepreg-Systeme weiter. Kürzere Aushärtungszeiten können die Zeit reduzieren, die ein Bauteil einen Produktionsschritt blockiert. Zusätzlich entwickelt FACC Zweikomponenten-Harzsysteme für RTM-Prozesse, um Injektion und Aushärtung robuster und schneller zu gestalten.

Auch thermoplastische Verbundwerkstoffe spielen eine zunehmende Rolle. Sie versprechen eine Kombination aus niedrigem Gewicht, höherer Ratenfähigkeit und zusätzlichen Möglichkeiten bei Kreislaufwirtschaft und Wiederverwendung.

FACC arbeitet zudem an stärker automatisierten Produktionsverfahren und digitaler Prozessüberwachung. Wichtig ist dabei allerdings die Unterscheidung zwischen Technologieentwicklung und Serienreife: Neue automatisierte Anlagen und Verfahren müssen zunächst aufgebaut, erprobt, qualifiziert und für konkrete Bauteile industrialisiert werden. Eine erfolgreich installierte Maschine bedeutet noch nicht automatisch, dass damit unmittelbar eine Serienproduktion beginnen kann.

Die entscheidende Kennzahl könnte künftig die Zykluszeit sein

Damit verschiebt sich die technologische Fragestellung. Die Luftfahrtindustrie hat längst bewiesen, dass sich mit Verbundwerkstoffen erhebliche Gewichtsvorteile erzielen lassen. Die nächste Herausforderung besteht darin, diese Werkstoffe in größeren Mengen wirtschaftlich zu verarbeiten.

SGL Carbon spricht deshalb explizit über Produktionsgeschwindigkeit. Toray verbindet seine Materialentwicklung immer enger mit RTM-, Press- und thermoplastischen Fertigungsprozessen. FACC arbeitet an schneller aushärtenden Materialien, kürzeren RTM-Zyklen, Automatisierung und digitaler Prozesskontrolle.

Alle drei Unternehmen sitzen an unterschiedlichen Stellen der Wertschöpfungskette. Sie arbeiten aber an demselben industriellen Problem.

Denn ein leichteres Bauteil ist nur dann eine überzeugende industrielle Lösung, wenn seine Herstellung auch bei steigenden Stückzahlen funktioniert.

Für FACC ist das besonders relevant. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren zusätzliche Produktionskapazitäten aufbauen und investiert bis 2030 rund 350 Mio. Euro in Standorte, Technologien und Wachstum. Mehr Kapazität allein reicht dabei nicht.

Langfristig dürfte entscheidend sein, wie viele hochwertige Bauteile auf dieser Kapazität in welcher Zeit und zu welchen Kosten entstehen können. Genau deshalb könnte die wichtigste Kennzahl der nächsten Composite-Generation nicht nur das eingesparte Gewicht sein. Sondern die eingesparte Minute.

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Quellen

FACC - Geschäftsbericht 2025: Affordable Lightweight Construction, Thermosets und Thermoplastics

FACC Annual Financial Report 2025

SGL Carbon - Aerospace Composites und Serienproduktion

SGL Carbon: Aerospace Composites

Toray - Advanced Composites Center

Toray: Advanced Composites Center

Toray - Carbon Fiber Composite Materials

Toray: Carbon Fiber Composite Materials

Toray - Composite Material Technical Departments

Toray: Composite Material-Related Technical Departments

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