SGL Carbon hat aufgrund der Beendigung unrentabler Geschäftsbereiche im Neunmonatszeitraum 2026 einen Umsatzrückgang auf 594,8 Mio. Euro (9M 2025: 652,9 Mio. Euro) erlitten. Das bereinigte EBITDA sank deutlich unterproportional um 2,1 % auf 106,3 Mio. Euro. Die erhöhten Jahresziele machen Hoffnung. Wie bereits im Vorfeld der Neunmonatszahlen gemeldet, plant das Unternehmen 2026 mit einem Umsatz am oberen Ende der bisherigen Zielrange von 720 bis ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.