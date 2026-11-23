SGL Carbon hat aufgrund der Beendigung unrentabler Geschäftsbereiche im Neunmonatszeitraum 2026 einen Umsatzrückgang auf 594,8 Mio. Euro (9M 2025: 652,9 Mio. Euro) erlitten. Das bereinigte EBITDA sank deutlich unterproportional um 2,1 % auf 106,3 Mio. Euro. Die erhöhten Jahresziele machen Hoffnung. Wie bereits im Vorfeld der Neunmonatszahlen gemeldet, plant das Unternehmen 2026 mit einem Umsatz am oberen Ende der bisherigen Zielrange von 720 bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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