Die Kernkraft braucht Nachschub! Längere Laufzeiten, neue Reaktoren und stromhungrige Rechenzentren stärken die Nachfrage und machen für die Branche optimistisch. Geopolitische Spannungen drängen Betreiber zur Versorgungssicherung, während zusätzliches Angebot viel Kapital und Zeit braucht. Für Anleger eröffnet dies Chancen entlang der gesamten nuklearen Wertschöpfungskette. Standard Uranium setzt ganz vorne an und sucht im kanadischen Athabasca-Gebiet nach neuen Lagerstätten. Cameco verdient bereits mit Uran und Brennstoffdienstleistungen und ist über Westinghouse auch an der Reaktortechnik beteiligt. SGL Carbon wiederum liefert Spezialgraphit für die Reaktoren von X-energy und hat zuletzt einen weiteren Auftrag über rund 90 Mio. USD gewonnen. Welches Unternehmen wird jetzt durchstarten?

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