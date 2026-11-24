An den Märkten hat es gerade an Stellen gekracht, an denen viele Anleger ein ruhigeres Fahrwasser erwartet hatten. Der weltweite Ausverkauf der Vorwoche hat weltweit mehr als 10 Billionen USD an Börsenwert vernichtet, der S&P 500 hat 7 Handelstage in Folge verloren und mit einem dicken Minus zum Wochenschluss sogar seine kompletten Jahresgewinne ausradiert. Selbst Gold als vermeintlich sicherer Hafen fiel auf den tiefsten Stand seit August 2025, und Bitcoin stürzte zeitweise in Richtung 55.000 USD. Das alles ist ein breiter Preisverfall, der auf eine Flucht in Liquidität hindeutet. Vor diesem Hintergrund prallen bei BYD starke Auslandszahlen auf einen zähen Heimatmarkt und juristischen Ärger in Europa. Stellantis kämpft mit roten Zahlen im dritten Quartal, gesenkten Kurszielen und Warnstreiks in Deutschland. Ganz anders klingt die Lage bei Standard Uranium, wo frische Bohrergebnisse und frisches Geld aus einer Finanzierungsrunde für Gesprächsstoff sorgen. Charttechnisch hat der Titel nach einer früheren Vervielfachung in 2025 eine Konsolidierung durchlaufen. Genau diese Gegensätze und auch Möglichkeiten dürften diesen nachfolgenden Artikel so spannend machen. Wer wissen möchte, wo die echten Chancen lauern, sollte jetzt dranbleiben.

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