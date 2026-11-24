Anzeige / Werbung

Der Markt für Wartung, Reparatur und andere Dienstleistungen rund um größere Verkehrsflugzeuge soll sich bis 2045 im Wert etwa verdoppeln. Das geht aus dem Global Services Forecast (GSF) 2026-2045 hervor, den Airbus Mitte Oktober 2026 veröffentlicht hat. Für den oberösterreichischen Luftfahrtzulieferer FACC (ISIN: AT00000FACC2) ergeben sich dadurch Anknüpfungspunkte, insbesondere bei Bauteilreparaturen und Nachrüstungen.

Airbus-Prognose: Servicemarkt wächst auf 422 Milliarden Dollar

Laut Airbus (ISIN: NL0000235190) steigt das jährliche weltweite Marktvolumen für Luftfahrtdienstleistungen von rund 209 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 422 Milliarden Dollar im Jahr 2045. Das entspricht einem durchschnittlichen Wachstum von 3,8 Prozent pro Jahr. Die Prognose erfasst herstellerübergreifend Verkehrsflugzeuge mit mehr als 100 Sitzplätzen sowie Frachtflugzeuge mit einer Nutzlast von mehr als zehn Tonnen.

Ein wesentlicher Treiber ist die weltweite Flotte, die sich bis 2045 auf rund 45.550 Flugzeuge etwa verdoppeln soll. Mit mehr Flugzeugen und der längeren Nutzung älterer Maschinen steigt der Bedarf an Inspektionen, Reparaturen und Ersatzteilen. Um Flottenwachstum und Personalersatz zu bewältigen, müssen nach Einschätzung von Airbus bis 2045 insgesamt rund 730.000 neue Wartungstechniker gewonnen und ausgebildet werden.

Bauteilreparatur und Nachrüstung: Potenzial für FACC

Airbus unterteilt den Servicemarkt in sechs Segmente. Das größte ist die Instandhaltung ausgebauter Triebwerke und Komponenten in Werkstätten, die als Off-Wing Maintenance bezeichnet wird. Sein jährliches Marktvolumen soll bis 2045 auf 217 Milliarden Dollar steigen. FACC bedient mit seinen Bauteilreparaturen einen Teil dieses breiten Marktes.

Weitere Geschäftsmöglichkeiten bieten Modifikationen und Nachrüstungen, beispielsweise die Modernisierung von Flugzeugkabinen. Airbus erwartet für dieses Segment 2045 ein jährliches Marktvolumen von 21 Milliarden Dollar und ein durchschnittliches Wachstum von 2,6 Prozent pro Jahr. Auch beim Ersatzteilmanagement bestehen Berührungspunkte zum FACC-Angebot. Wichtig zu wissen: Airbus ist selbst im Servicegeschäft tätig und zugleich einer der wichtigsten Kunden von FACC.

FACC-MRO: Reparaturen über alle Divisionen hinweg

FACC berichtet in den drei operativen Segmenten Aerostructures, Engines & Nacelles und Cabin Interiors. Laut Geschäftsbericht 2025 gehört die Reparatur der jeweiligen Produkte zu den Aufgaben aller drei Divisionen. Dienstleistungen für Wartung, Reparatur und Überholung, kurz MRO für Maintenance, Repair & Overhaul, sowie Ersatzteilmanagement bietet FACC divisionsübergreifend an.

Im Geschäftsbericht nennt der Konzern MRO- und Aftermarket-Standorte in Ried im Innkreis, Melbourne in Florida, Wichita in Kansas sowie im Raum Montreal. Der kanadische Standort liegt in Laval. Die österreichische FACC Operations GmbH verfügt über Instandhaltungszulassungen von EASA, FAA, CAAC und der britischen UK CAA. Die Zulassungen beziehen sich jeweils auf definierte Leistungsumfänge.

FACC-Aktie: Beitrag des Servicegeschäfts bleibt offen

FACC weist Umsatz und Ergebnis seines MRO-Geschäfts nicht gesondert aus. Auch der Zwischenbericht zum dritten Quartal 2026 enthält keine eigene Darstellung seiner Entwicklung. Wie stark der Konzern vom prognostizierten Wachstum des Servicemarktes profitieren könnte, lässt sich deshalb aus den veröffentlichten Zahlen bislang nicht quantifizieren. Starke MRO-Prognosen deuten vor allem auf das Wachstumspotenzial dieses Marktsegments hin.

----



Lassen Sie sich in den Verteiler für FACC oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler FACC" und/oder "Nebenwerte".

https://www.airbus.com/en/products-services/commercial-aircraft/global-services-forecast

https://www.facc.com/de/wp-content/uploads/sites/3/2026/05/geschaeftsbericht-facc-2025.pdf

https://press.facc.com/Media_Detail.aspx?id=842429&menueid=15504&l=deutsch

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit FACC existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der FACC. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von FACC können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von FACC einsehen: https://www.facc.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung FACC vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Airbus Global Services Forecast 2026-2045: Was der MRO-Markt für FACC bedeutet appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: NL0000235190,AT00000FACC2