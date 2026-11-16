3 Zulassungen, jede Sekunde ein Start: Warum FACC mehr als ein Teilehersteller ist

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Nach Angaben von FACC startet weltweit jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit Technologie des österreichischen Unternehmens an Bord. Die Zahl verdeutlicht die industrielle Reichweite des Konzerns. Mindestens genauso interessant ist jedoch, was vor und nach der eigentlichen Produktion eines Bauteils passiert.

Denn die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) besitzt Zulassungen für drei unterschiedliche Stufen des Produktlebenszyklus: Entwicklung, Produktion und Wartung. Damit kann das Unternehmen ein Bauteil nicht nur herstellen, sondern bereits bei seiner Konstruktion mitwirken, Änderungen zertifizieren und es später reparieren oder überholen. Hinter den drei Zulassungen steckt damit ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells.

Part 21/J beginnt lange vor der Serienproduktion

Die erste Ebene ist die Entwicklung. FACC verfügt als Design Organization über eine Zulassung nach EASA Part 21/J. Damit kann das Unternehmen unter anderem Kabinen- und Strukturkomponenten entwickeln sowie Änderungen und Reparaturlösungen definieren.

Auch Supplemental Type Certificates gehören zum möglichen Leistungsspektrum. Dabei handelt es sich um behördliche Genehmigungen für Änderungen an bereits zugelassenen Luftfahrzeugen. Die Bedeutung geht über Ingenieursarbeit hinaus.

Wer bereits in einer frühen Entwicklungsphase eingebunden ist, kennt technische Anforderungen, Materialien, Produktionsprozesse und Zulassungswege eines Bauteils sehr genau. Dieses Wissen kann später bei Industrialisierung und Fertigung genutzt werden. Entwicklung und Produktion sind damit keine vollständig voneinander getrennten Geschäfte.

Part 21/G bringt die Idee in die Serie

Die zweite Ebene ist die eigentliche Produktion. Mit der Zulassung nach EASA Part 21/G besitzt FACC die Voraussetzungen, genehmigte Luftfahrtprodukte und Komponenten nach den entsprechenden regulatorischen Anforderungen herzustellen.

Genau hier liegt der größte Teil des heutigen Geschäfts. FACC produziert in den drei Segmenten Aerostructures, Engines & Nacelles sowie Cabin Interiors. Das Portfolio reicht von Steuer- und Strukturflächen über Triebwerksverkleidungen bis zu Kabinenbauteilen.

2025 erwirtschaftete das Unternehmen damit einen Konzernumsatz von 984,4 Mio. Euro. Für 2026 erwartet das Management erstmals mehr als eine Milliarde Euro. Die Fertigung wird zudem ausgeweitet. Bis 2030 plant FACC Investitionen von rund 350 Mio. Euro in zusätzliche Kapazitäten, Technologien und internationale Standorte.

Damit wird die Produktionszulassung künftig auf einer größeren industriellen Basis genutzt.

Part 145 beginnt dort, wo die Auslieferung längst vorbei ist

Die dritte Ebene macht das Geschäftsmodell besonders interessant. FACC besitzt zusätzlich Zulassungen für Wartung und Reparatur nach Part 145. Neben der europäischen EASA gehören dazu auch Genehmigungen relevanter Behörden aus den USA, Kanada, Großbritannien und China.

Dadurch kann FACC an bestimmten Komponenten auch nach deren Auslieferung weiterarbeiten. Das Unternehmen beschreibt einen konkreten Vorteil seiner Dreifach-Kompetenz: In bestimmten Fällen können Bauteile repariert werden, die andernfalls ersetzt oder ausgesondert werden müssten.

Damit verlängert sich die wirtschaftliche Beziehung zu einem Produkt über seine reine Herstellung hinaus. Ein Bauteil kann zunächst entwickelt, später produziert und Jahre danach erneut bearbeitet werden.

Drei Zulassungen bedeuten nicht automatisch dreifachen Umsatz

Natürlich sollte man diese Struktur nicht überinterpretieren. Nicht jedes FACC-Produkt durchläuft automatisch alle drei Stufen beim Unternehmen. Kunden können einzelne Leistungen separat beziehen. Auch entsteht nicht aus jeder produzierten Komponente zwangsläufig später Wartungsumsatz.

Die Zulassungen schaffen vielmehr die Möglichkeit, unterschiedliche Teile der Wertschöpfungskette innerhalb eines Unternehmens abzudecken.

Das ist in einer stark regulierten Industrie relevant. Luftfahrtkomponenten dürfen nicht beliebig entwickelt, produziert oder repariert werden. Für jede Stufe gelten technische Dokumentationen, Qualitätsanforderungen und behördliche Genehmigungen.

Eine bestehende Zulassungs- und Prozesslandschaft ersetzt deshalb nicht den Wettbewerb. Sie schafft aber Voraussetzungen, um anspruchsvollere Arbeitspakete übernehmen zu können.

Vom ersten Entwurf bis zur Reparatur

Genau darin steckt der eigentliche Aha-Effekt hinter dem Satz, dass jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie startet. Die große installierte Basis ist nur das sichtbare Ergebnis.

Dahinter steht ein Unternehmen, dessen Leistungsumfang früher beginnt als an der Werkbank und später enden kann als bei der Auslieferung. FACC bezeichnet dieses Modell selbst als One-Stop-Shop: Entwicklung, Produktion und Wartung aus einer Hand.

Für die weitere Wachstumsstrategie kann diese Breite an Bedeutung gewinnen. Neue Programme benötigen zunächst Entwicklung und Industrialisierung. Steigende Stückzahlen treiben anschließend die Produktion. Eine größere installierte Basis kann langfristig wiederum zusätzliche Reparatur- und Wartungsleistungen ermöglichen.

FACC verkauft damit nicht einfach nur ein fertiges Bauteil. Im besten Fall begleitet das Unternehmen einen Teil seines Lebenszyklus - von der ersten technischen Idee bis weit nach dem Beginn des Einsatzes.

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FACC - Geschäftsbericht 2025: Triple-Kompetenz und One-Stop-Shop

FACC - Aerostructures: Part 21/J, Part 21/G und Part 145

FACC - MRO Services: Design, Produktion und Instandhaltung

FACC - aktuelle Unternehmensmeldung mit "jede Sekunde ein Luftfahrzeug"

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